Video George Simion: „Pentru a preveni vreun asasinat politic, voi avea asigurată pază din partea SPP”. Șeful AUR l-a numit „păduche” Alexandru Muraru (PNL)

Deputatul George Simion a declarat sâmbătă, la Pitești, că de duminică va primi protecția din partea Servicului de Protecție și Pază (SPP), după ce a sesizat că viața sa este în pericol. Liderul AUR a avut și câteva atacuri dure.

Precizarea a fost făcută după ce, vineri, Simion a anunțat că a cerut pază asigurată de SPP pentru el, familia sa și conducerea partidului, acuzând „instituțiile de forță din București” că „discriminează opoziția politică din România”.

„Vom cere tuturor instituțiilor din România să își facă datoria și, începând de mâine, pentru a preveni vreun asasinat politic, voi avea asigurată pază, conform legii, din partea SPP. Ghinion, cum ar spune unii și alții”, a declarat George Smion, sâmbătă, la conferința județeană de alegeri a AUR Argeș.

Liderul Alianței pentru Unirea Românilor afirmase, anterior, la același eveniment din Pitești, că, atunci „când nu le iese cu furtul la vot”, adversarii AUR „pun mâna pe gloanțe și trag”, încercând o paralelă cu tentativele de asasinat asupra președintelui american Donald Trump și premierului slovac Robert Fico:

„Lăsând Statele Unite, unde au vrut să îl împuște și să îl asasineze de mai multe ori pe președintele Trump, foarte aproape de noi premierul slovac a fost împușcat. Adversarii noștri, atunci când nu le mai iese cu votul, cu furtul la vot, cu manipularea opiniei publice, pun mâna pe gloanțe și trag. Ei nu acceptă democrația. Și în România am văzut asta”.

Simion l-a insulat pe deputatul PNL Alexandru Muraru: „Păduche”

Tot la Pitești, George Simion l-a criticat pe deputatul PNL Alexandru Muraru și pe fratele avestuia Andrei Muraru, ambasadorul României la Washington:

„«Păduchele» și cu fratele lui din SUA, apropo, se miră unii de ce pleacă soldații americani din România, păi, de la Washington, din luna februarie, li s-a transmis netrebnicilor noștri să fie retras acest Muraru. E 1 noiembrie, nu s-a întâmplat nimic și voi vreți să avem parteneriat strategic, vreți să beneficiați de faptul că ați pus și ați distrus aproape Armata Română. Nu se poate!”.

Liderul AUR a avut un atac și la adresa lui Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, membru în Consiliul Național al Audiovizualului, pe care l-a numit „anti român”.

„Și-a găsit un culcuș cald și cenzurează opiniile, atât de la televiziuni, cât și pe internet, la Consiliul Național al Audiovizualului”, a adăugat Simion.

Amintim că Vasile Bănescu, l-a ironizat pe George Simion, după ce acesta a solicitat Serviciului de Protecție și Pază (SPP) să îi asigure protecție personală, în urma vandalizării sediului central AUR din București.

„Nimeni nu a avut, până azi, imensul curaj moral de a vorbi deschis despre pericolul letal ascuns în mâzgălirea cu graffiti”, a scris Vasile Bănescu pe Facebook, fără să îl numească direct pe Simion.

Deputatul PNL Alexandru Muraru cere public CSAT să respingă solicitarea liderului AUR. Muraru, acuzându-l pe Simion de violență repetată și ipocrizie, afirmând că „un huligan care s-a comportat ca un intimidator politic vrea, deodată, să fie tratat ca un demnitar aflat în pericol”.

Potrivit unui comunicat transmis de AUR, mai multe mesaje ostile împotriva partidului au fost scrise cu graffiti pe gardul sediului formațiunii, iar bannerele cu domnitori români afișate pe fațadă au fost parțial distruse.

„Fațada sediului central al partidului a fost distrusă de indivizi care s-au semnat ca fiind parte din gruparea Antifa, organizație aflată în proces de a fi scoasă în afara legii în Statele Unite, fiind etichetată de către administrația Trump ca fiind «teroristă»”, a mai afirmat Simion.

Simion a mai susținut că a depus anterior mai multe plângeri privind incidente similare, însă fără ca autoritățile să ia măsuri concrete.

Sâmbătă, 1 noiembrie, Poliția Română a făcut noi precizări cu privire la amenințările cu moartea adresate liderului AUR, George Simion, după ce acesta a depus o plângere penală în luna septembrie. Conform Poliției, sesizarea a fost tratată cu „maximă seriozitate”, iar în urma plângerii a fost deschis un dosar penal. Autoritățile au demarat verificările procedurale.