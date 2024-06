George Simion a fost scos de jandarmi din Parchetul General. Anunțase că intră în greva foamei VIDEO

George Simion a fost scos de jandarmi din Parchetul General după circul făcut în instituție, unde a venit fără a fi citat. Liderul AUR și-a chemat anterior soția și a sunat la 112 în timp ce era live pe Facebook, amenințând că intră în greva foamei.

Deși a fost scos de jandarmi din sediul Parchetului General, George Simion a precizat că va rămâne în fața instituției și a anunțat un protest în această seară.

Amintim că, deși nu a fost citat, liderul AUR a ajuns vineri, la Parchetul General, alături de alți membri ai formațiunii, în contextul scandalului privind falsificarea semnăturilor pentru candidatura la europarlamentare a lui Silvestru Șoșoacă.

Liderul AUR a transmis pe pagina sa de Facebook un videoclip în care a vorbit despre abuzuri.

„Asemenea abuz ca cel comis împotriva AUR, trei dosare penale inventate în ultimele trei zile de campanie, câte or mai fi (...) Sunt alături de colegii mei, cărora miercuri dimineață li s-au luat telefoane, li s-au luat laptopuri și li s-au încălcat drepturile elementare de către un procuror pus de către PNL și prietenul cel mai bun al lui Eduard Hellvig”, a spus George Simion.

Circ la Parchet

Întrebat de jurnaliști dacă liderii AUR au fost citați, Simion a precizat: „nu am fost citați”. „Nu, și vreau să împiedic momentul când voi fi ridicat de pe stradă pentru că suntem dispuși să cooperăm cu orice organ de anchetă serios. Dar acest procuror nu pare să fie serios (...) Eu am venit împreună cu colegii mei care au rămas fără telefoane, fără laptopuri cu trei zile înainte de alegeri spunând că e o urgență. Percheziția informatică în cazul lor nu s-a făcut nici acum”.

Simion a spus că vrea o audiență la procurorul general Alex Florența, și să facă un denunț cu privire la anumite semnături.

„Cer ca procurorul de caz dacă consideră că trebuie să fiu audiat și miercuri m-a prezentat ca fiind un infractor, cer să mă audieze și vreau să fac un denunț cu privire la anumite semnături. De la PNL, am niște comune, de la PSD, de la USR, de la REPER, de la AUR, pe motiv că din cunoștințele mele sunt semnături false, trebuie să se aplice legea în cazul tuturor partidelor. Eu poate am greșit că am fost sincer dar disperarea e maximă aici la procuratură”, a adăugat George Simion.

Totul s-a transformat într-un circ. George Simion și-a chemat și soția și a sunat la 112 să amenințe că intră în greva foamei.

O funcționară de la Registratură a mers la George Simion, propunându-i să înregistreze cererea, denunțul sau ce vrea să depună, însă liderul partidului extremist AUR a refuzat, potrivit surselor G4Media.

Ulterior, liderul AUR a anunțat că intră în greva foamei. Un echipaj al ambulanței a venit pentru a-i evalua starea de sănătate, o procedură pentru cei care intră în greva foamei, precizând că Simion va fi monitorizat.

Ilinca Simion, soția liderului AUR, a trecut și ea pe la Parchet, pentru a-i aduce apă lui George Simion.

Procurorul Marius Iacob l-a anunțat că îl primește în audiență, iar liderul AUR a acceptat.

Aproximativ o oră mai târziu, George Simion a fost scos de jandarmi din sediul Parchetului General, dar a declarat că va rămâne în fața Parchetului General și că va urma un protest ora 21.00, potrivit sursei citate.

Amintim că miercuri, Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a anunţat că procurorul de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală face cercetări într-o cauză penală în care s-a reţinut că:

„În luna aprilie 2024, liderul unei formațiuni parlamentare, deputat, i-a instigat, atât direct, cât și prin interpuși, pe mai mulți membri ai unei formațiunii politice și pe o serie de angajați ai Parlamentului României care desfășoară activități lucrative în cadrul formațiunii politice respective, să procedeze la falsificarea câtorva mii de liste de susținători necesare depunerii de către un candidat independent a candidaturii pentru alegerile pentru Parlamentul European din data de 9 iunie 2024".

Deputatul despre care se vorbește în comunicat este George Simion, iar candidatul independent de la europarlamentare este Silvestru Şoşoacă, soțul senatoarei Diana Şoşoacă.