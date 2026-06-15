George Simion bagă zâzanie între votanții lui Nicușor Dan: „Întrebați-i dacă sunt mulțumiți de alegerea lor”

Liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj public pe rețelele de socializare în care le cere susținătorilor să intre în dialog cu alegătorii președintelui Nicușor Dan, întrebându-i dacă sunt mulțumiți de opțiunea lor de vot.

„Întrebați-i pe toți cei pe care îi știați votanți Nicușor Dan: sunt mulțumiți de alegerea lor?”, a scris Simion, într-o postare publicată pe Facebook, în care a reluat și mesaje critice la adresa actualei clase politice.

Acesta a susținut, de asemenea, că după alegerile câștigate de Nicușor Dan și în mandatele lui Klaus Iohannis, populația a fost „condusă spre sărăcie”.

„E important ca după ND, Iohannis și alte alegeri proaste să nu mai repete pe viitor condamnarea populației la sărăcie! De aceea vă rog: mergeți și vorbiți cu ei. Opriți divizarea românilor, a adus beneficii doar adversarilor noștri!”, a adăugat Simion.

Totodată, liderul AUR a făcut declarații critice și în cadrul unei întâlniri cu tinerii partidului, desfășurată duminică, 14 iunie, unde a comentat și tensiunile din interiorul Partidului Național Liberal.

Simion a afirmat că desemnarea lui Adrian Veștea ca premier a fost făcută fără consultarea structurilor statutare ale PNL, acuzând totodată o ignorare a „forurilor de conducere ale partidelor politice”.

„Fără ca cineva din PNL să-l propună pe Adrian Veștea și fără ca forurile statutare să fie consultate, se ajunge la astfel de decizii”, a comentat George Simion.

„Nicuşor Dan a ignorat forurile statutare ale PNL!”, a acuzat liderul AUR, completând.

„Ştiţi că noi am fost cei mai aprigi contestatari ai lui Ilie Bolojan, dar să faci așa ceva în interiorul unui partid politic arată că nu-ți pasă de acele partide politice, nu-ți pasă de ordinea constituțională și democrație. Sunt aceiași oameni care au anulat alegerile. Istoria se scrie acum”.