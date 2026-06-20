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Analiză De ce au avut succes partidele suveraniste în alegeri? Sociolog: „Manipularea a existat. Dar ea s-a împlinit pe un teren fertil”

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În timp ce spațiul public căuta vinovați, trei sociologi au ales să pună o altă întrebare: de ce milioane de oameni au considerat credibilă oferta politică suveranistă? Printre explicaţiile găsite în cadrul unui studiu se află lipsa de investiţii şi polarizarea societăţii în funcţie de zone.

Care sunt principalele caracteristici ale votantului suveranist
Lansarea Suveranismul în România: De ce votează oamenii cu politicieni extremiști? Foto: Alina Pop

Alegerile prezidențiale din 2024 au produs una dintre cele mai puternice surprize politice din România postcomunistă. Ascensiunea rapidă a unui candidat considerat până atunci marginal și consolidarea unui curent politic definit drept „suveranist” au generat explicații dintre cele mai diverse: manipulare online, propagandă externă, dezinformare, lipsă de educație sau radicalizare politică. În spațiul public, reacțiile au oscilat adesea între alarmă și condamnare, între căutarea unor vinovați și încercarea de a găsi explicații rapide pentru un fenomen electoral neașteptat.

Volumul „Suveranismul în România: De ce votează oamenii cu politicieni extremiști?", semnat de Alina Pop, Filip Alexandrescu și Ionuț-Marian Anghel propune însă o abordare diferită. „Adevărul” a stat de vorbă cu Alina Pop despre cercetarea care a stat la baza studiului.

În loc să pornească de la prejudecăți despre alegători sau de la presupunerea că votul pentru candidații anti-sistem este rezultatul exclusiv al manipulării, autorii încearcă să înțeleagă condițiile sociale care fac posibilă receptivitatea față de astfel de mesaje politice.

„Noi am pornit într-o inițiativă științifică. Ceea ce ne-am propus să facem în decembrie 2024, după ce am traversat și noi perioada aceea tensionată, la fel ca mare parte din populația României, care a rămas surprinsă și, unii, chiar șocați de rezultatul votului și de faptul că Călin Georgescu a fost pe primul loc, un candidat cvasinecunoscut, despre care foarte multă lume afla abia atunci”, spune Alina Pop.

„Depinde de politicile sociale și economice din România ultimilor 35 de ani”

Bazată pe cercetare de teren desfășurată în comunități rurale și pe analiza unor date socio-economice și electorale, cartea urmărește rădăcinile sociale ale votului suveranist. Autorii argumentează că succesul acestor formațiuni nu poate fi explicat doar prin influența rețelelor sociale sau prin circulația dezinformării, ci și prin procese mai profunde: dezvoltarea inegală a teritoriului, sentimentul de abandon resimțit în multe comunități, lipsa perspectivelor economice și neîncrederea acumulată în instituțiile publice de-a lungul ultimelor decenii.

„Ne era din ce în ce mai greu să credem, mai ales după ce aflam că tot mai mulți oameni sunt interesați, să nu spun chiar captați, dar interesați de acest personaj politic, apărut în prim-planul scenei politice, și să îi dăm credit. Și atunci ne-am gândit și am încercat să depășim aceste convingeri și prejudecăți care au fost imediat lansate sau, mă rog, unele bazate și pe niște date factuale, apropo de influență și manipulare.

Cu siguranță manipularea a existat, nu o negăm. Dar credem că ea s-a împlinit pe un teren fertil. Ori aici, oricât și-ar fi dorit orice factor extern să influențeze, terenul fertil exista deja. Și el s-a construit în timp.

Am vrut să înțelegem, de fapt, acest teren și rădăcinile sociale ale votului. Prin rădăcini înțelegând mai mult decât o cauză imediată, ci niște cauze profunde, niște cauze structurale, cum le-am numit noi, care au avut, la un moment dat, anumite efecte care, la rândul lor, au produs alte efecte.

Practic, este un lanț cauzal, iar noi am arătat în cartea noastră că acesta depinde de politicile sociale și economice din România ultimilor 35 de ani. Noi folosim un concept neconsacrat în literatura științifică, să spunem așa.

Este o etichetă politică pe care au adoptat-o politicieni radicali de dreapta din Europa. Termenul vine, cred, din Franța, fiind folosit de cercuri apropiate extremei drepte. Ulterior, o serie de lideri europeni, precum Viktor Orbán, au început să se declare suveraniști, afirmând că apără suveranitatea națională. La fel și Giorgia Meloni și partidul ei, iar Matteo Salvini, în Italia, folosește aceeași etichetă. Această etichetă a fost preluată și de politicienii radicali din România, care au început să se identifice cu ea. Ei folosesc principiul suveranității, care este, de altfel, un principiu constituțional și îl împing până acolo încât îl transformă într-o valoare absolută.”, spune sociologul.

De ce votează românii partidele suvernaniste?
Coperta Volumului Suveranismul în România Foto: Alina Pop

Temele preferate ale votanţilor partidelor suveraniste

Aceasta spune că investigația sociologică a revelat o socitate fragmentată, motiv pentru care oferta politică suveranistă a fost percepută de unii cetățeni drept singura alternativă credibilă.

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„Noi, în schimb, mergând pe teren și vorbind cu oameni din trei comune din România, am vrut să vedem și în ce măsură temele politice și de altă natură vehiculate de liderii și partidele suveraniste se regăsesc printre convingerile oamenilor. Și, într-adevăr, am întâlnit astfel de teme. De exemplu, raportarea la conflictul din Ucraina.

Destul de mulți dintre interlocutorii noștri, care favorizau clar organizațiile sau candidații suveraniști, își declarau dorința ca România să rămână independentă și vedeau în politica statului de a furniza ajutor Ucrainei un risc de implicare a României în război.

Cu siguranță, aceasta este o temă care a fost vehiculată în campanie și care continuă să fie vehiculată și acum. La fel, tema vaccinurilor și a pandemiei, un subiect pe care, de exemplu, Diana Șoșoacă și-a construit aproape întreaga carieră politică. Aceste mesaje au avut impact în anumite medii și inclusiv la interlocutorii noștri. Dar ceea ce am constatat noi, discutând cu oamenii, este că ei preluau aceste teme, însă le raportau la propria lor situație”.

Nevoia de protecţie din partea statului a fost foarte importantă într-o perioadă în care se vehiculau informaţii despre ajutoarele primite de refugiaţii ucraineni sau copii acestora. Manipulări despre aceste date au fost exploatate electoral.

A existat o dezinformare cu privire la beneficiile pe care le obțin copiii ucraineni, prezentate ca fiind mult mai mari decât cele acordate copiilor români. Se spunea că alocațiile copiilor ucraineni sunt mult mai mari. Nici măcar nu mai puteam stabili exact suma, pentru că, pe teren, am întâlnit o întreagă gamă de cifre, mult mai mari decât cei aproximativ 250 de lei cât primește un copil din România prin alocație.

Tema aceasta a alocațiilor nu era pusă neapărat într-o cheie anti ucraineană. Era aproape întotdeauna formulată comparativ. Oamenii spuneau că România are probleme, că România are categorii vulnerabile, că are bătrâni de care ar trebui să se ocupe și că situația noastră este proastă”, spune specialistul. 

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Lipsa de educaţie nu explică orientarea politică

Foarte multă lume a explicat votul din noiembrie printr-o formulă simplă: manipulare plus lipsă de educație. Pentru mulți observatori, lucrurile păreau clare. Succesul candidaților suveraniști era pus pe seama analfabetismului funcțional, a dezinformării și a nivelului redus de educație al alegătorilor. Aceeași reacție au întâlnit și autorii cercetării atunci când au început să lucreze la această temă. În variante mai nuanțate, explicația era aceeași: lipsa de educație.

„Datele pe care le-am folosit noi trebuie citite în corespondență și cu alte publicații care au apărut între timp. De exemplu, cartea lui Cătălin Stoica, apărută foarte repede după alegerile din 2024, cred că în primăvara anului 2025, "Turul doi care n-a fost".

Cătălin Stoica a folosit în cartea lui datele din sondajele de tip exit-poll. Iar acolo se poate observa un anumit profil al electoratului, un profil individual.

Se vede, de exemplu, că dintre votanții lui Călin Georgescu aproximativ 20% aveau studii superioare. Deci nu era vorba exclusiv despre persoane lipsite de școlarizare sau cu studii primare ori gimnaziale. Noi, în schimb, nu am făcut o analiză concentrată strict asupra individului.

Dacă un om are sentimentul că localitatea lui se degradează, că oportunitățile dispar și că nimeni nu îl reprezintă, atunci acel sentiment va avea consecințe reale asupra comportamentului său politic. Chiar dacă, din punct de vedere statistic, situația este mai nuanțată. Acesta este motivul pentru care am considerat important să discutăm direct cu oamenii și să nu rămânem doar la analiza datelor cantitative. Pentru că cifrele ne spun ce se întâmplă. Politicile economice și politicile sociale au avut aici un rol important. Mai ales politicile economice au concentrat capitalul și oportunitățile în marile centre urbane”, a concluzionat sociologul.

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