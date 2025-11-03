Florin Mircea, deputat PSD și secretar al Comisiei de Apărare, și-a dat demisia din Parlament

Deputatul PSD de Brăila Florin Mircea, aflat la al treilea mandat, și-a depus demisia din Camera Deputaților. Parlamentarul a declarat că decizia are la bază motive personale, dar a lăsat deschisă posibilitatea de a continua într-o altă funcție publică.

„Am decis să îmi dau demisia din motive personale. Deocamdată demisia este primul pas”, a spus Florin Mircea.

Social-democratul a fost ales pentru trei mandate consecutive în Parlamentul României, toate din partea PSD. Primul mandat l-a preluat în 2019, după plecarea lui Mihai Tudose la Parlamentul European. Ulterior, a fost reales în 2020 și 2024.

În actuala legislatură, Florin Mircea a deținut funcția de secretar al Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Camera Deputaților.

Florin Mircea a lucrat anterior în mai multe instituții publice din Brăila. A fost director general al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila” între 2015 și 2019, consilier județean și membru în consiliile de administrație ale Muzeului Brăilei „Carol I” și Spitalului Județean de Urgență Brăila. Parcursul său profesional a început în 2002, ca economist în aceeași regie.