Reacția vecinilor Venezuelei după ce mai multe obiective militare au fost atacate de SUA. Președintele Columbiei a cerut reuniuni „urgente” ale ONU și Organizației Statelor Americane

Președintele columbian Gustavo Petro a afirmat că orașul Caracas este bombardat, după ce detonări și explozii s-au auzit în mai multe părți ale capitalei Venezuelei în primele ore ale dimineții, pe fondul tensiunilor sporite cu Statele Unite. „În prezent, bombardează Caracas. Alertă întreaga lume, au atacat Venezuela. Bombardează cu rachete”, a declarat Petro pe contul său de Twitter, unde a cerut, de asemenea, reuniuni de urgență ale Organizației Statelor Americane (OAS) și ONU, relatează EFE.

Apoi Gustavo Petro a publicat o nouă declarație, mai amplă, pe contul său X, în care subliniază respingerea de către guvernul columbian a oricărei acțiuni militare unilaterale care pune în pericol populația civilă, precum și „angajamentul nerestricționat” al țării sale față de principiile consacrate în Carta Națiunilor Unite, în special respectarea suveranității și integrității teritoriale a statelor, interzicerea utilizării sau a amenințării cu forța și soluționarea pașnică a disputelor internaționale.

Petro a cerut menținerea păcii regionale și a făcut un apel urgent pentru dezescaladare, „îndemânând toate părțile implicate să se abțină de la acțiuni care adâncesc confruntarea și să acorde prioritate dialogului și canalelor diplomatice”.

„Republica Columbia își reiterează convingerea că pacea, respectarea dreptului internațional și protejarea vieții și a demnității umane trebuie să prevaleze asupra oricărei forme de confruntare armată”, a conchis comunicatul.

Președintele Boliviei, Evo Morales: Toată solidaritatea noastră cu poporul venezuelean aflat în rezistență. Venezuela nu este singură!”

Evo Morales, fostul președinte al Boliviei, a publicat și el un mesaj de condamnare pe X, însoțit de două videoclipuri. „Condamnăm cu fermitate bombardamentul american asupra Venezuelei. Este o agresiune imperială brutală care îi încalcă suveranitatea. Toată solidaritatea noastră cu poporul venezuelean aflat în rezistență. Venezuela nu este singură!”, a scris el.

Morales a denunțat anterior desfășurarea militară americană în Caraibe – justificată oficial ca o luptă împotriva traficului de droguri – ca o provocare care amenință pacea și stabilitatea regională și constituie o încălcare a dreptului internațional și a suveranității Venezuelei. În urmă cu câteva luni, Morales a declarat că orice atac împotriva Venezuelei, în contextul operațiunilor americane, echivalează cu un atac „împotriva întregii Americi”.

Președintele cubanez Miguel Díaz-Canel a criticat într-o postare pe X ceea ce a numit un atac „criminal” al SUA asupra Venezuelei.

„Cuba denunță și cere urgent reacția comunității internaționale la atacul criminal al SUA asupra Venezuelei. Zona noastră de pace este atacată brutal.”

Trump a ordonat atacurile împotriva unor ținte din Venezuela în urmă cu câteva zile, potrivit CBS. Guvernul venezuelean a denunțat exploziile drept o „agresiune militară foarte gravă” din partea Statelor Unite împotriva țării. Declarația detaliază faptul că exploziile au avut loc în locații civile și militare din statele Miranda, Aragua, La Guaira și capitala Caracas și a ordonat „desfășurarea comandamentului pentru apărarea completă a națiunii”. În plus, guvernul venezuelean a declarat stare de urgență și a cerut cetățenilor săi să apere țara. Mai multe explozii însoțite de survoluri de aeronave au fost auzite sâmbătă dimineața devreme în diferite orașe venezuelene, inclusiv Caracas, într-un moment în care Venezuela a denunțat „amenințări” din partea administrației președintelui american Donald Trump cu privire la desfășurarea militară în Caraibe și avertismente privind atacuri terestre.