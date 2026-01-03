search
Sâmbătă, 3 Ianuarie 2026
Democrații americani îl avertizează pe Zelenski: garanțiile promise de Trump ar putea fi lipsite de substanță

Război în Ucraina
Publicat:

Un fost consilier pentru securitate națională al vicepreședintei SUA Kamala Harris avertizează că o eventuală înțelegere de pace bazată pe cedări teritoriale din partea Ucrainei, în schimbul unor garanții de securitate oferite de președintele american Donald Trump, ar reprezenta o eroare strategică majoră.

Donald Trump și Volodimir Zelenski/ FOTO:EPA./EFE
Donald Trump și Volodimir Zelenski/ FOTO:EPA./EFE

Într-un articol publicat în The New York Times, Philip Gordon susține că astfel de garanții nu ar fi credibile și nu ar descuraja Rusia, în special în ochii președintelui Vladimir Putin.

Potrivit lui Gordon, propunerea discutată presupune ca Ucraina să renunțe la controlul asupra restului regiunii Donbas, în schimbul unor angajamente de securitate din partea Statelor Unite. El afirmă însă că Kievul ar trebui să urmărească obiective mai concrete.

„Pentru a-și asigura cu adevărat securitatea, Ucraina ar trebui să ceară contribuții tangibile la capacitatea sa de apărare, nu garanții în care nimeni – și cu siguranță nu Vladimir Putin – nu va crede”, scrie Gordon.

Autorul își exprimă scepticismul față de disponibilitatea lui Donald Trump de a confrunta direct Rusia, amintind că fostul președinte a preluat în trecut narative rusești despre război, a vorbit despre cooperare economică cu Moscova și a redus sprijinul militar pentru Ucraina.

„Dacă Kievul nu se poate baza pe sprijinul unui președinte american nici măcar în timpul unui război în desfășurare, este greu de imaginat că acesta ar risca o confruntare cu Rusia pentru a respecta o garanție formală”, notează Gordon.

El mai subliniază că Trump a pus în mod repetat sub semnul întrebării inclusiv garanțiile colective ale NATO, afirmând că Articolul 5 ar trebui să se aplice doar statelor care „își plătesc datoriile”. În acest context, Gordon atrage atenția asupra unei clauze din proiectul de acord discutat cu oficiali ucraineni, care ar condiționa activarea garanțiilor de un atac rusesc „semnificativ, deliberat și susținut”.

Această formulare i-ar oferi președintelui american marja de a refuza intervenția, dacă ar considera un nou atac drept minor sau accidental, explică fostul consilier.

Gordon indică drept semnal de alarmă și faptul că Trump ar fi acceptat afirmațiile lui Putin privind un presupus atac ucrainean asupra reședinței sale, afirmații respinse ulterior de Kiev și contrazise, potrivit presei, de evaluările serviciilor de informații americane.

„Având în vedere aceste realități, ar fi naiv și imprudent ca președintele Zelenski să schimbe teritoriu strategic valoros pe o garanție atât de fragilă”, avertizează Gordon.

În locul unor promisiuni politice, el sugerează ca Ucraina să negocieze accesul la activele rusești înghețate, estimate la peste 200 de miliarde de dolari, un nou pachet substanțial de armament american – inclusiv sisteme Patriot, rachete cu rază lungă de acțiune, avioane F-16 și muniție – precum și controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie, administrată în comun de Kiev și Washington.

De asemenea, Gordon consideră că atragerea investițiilor americane ar trebui să devină o prioritate strategică pentru Ucraina, deoarece prezența companiilor și a personalului american ar consolida atât economia ucraineană, cât și interesul pe termen lung al Statelor Unite pentru stabilitatea țării.

„Insistența asupra unor garanții de securitate formale este de înțeles, dar riscă să fie ineficientă și chiar periculoasă”, concluzionează Gordon, adăugând că termenii oricărui acord sunt departe de a fi finalizați și ar putea suferi modificări semnificative odată ce Rusia își va exprima poziția.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a discutat cu liderul de la Casa Albă despre garanțiile de securitate pentru Ucraina și despre un pachet economic destinat reconstrucției postbelice. Potrivit lui Zelenski, președintele SUA și-ar fi exprimat disponibilitatea de a oferi astfel de garanții.

SUA

