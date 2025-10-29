search
Miercuri, 29 Octombrie 2025
Adevărul
Două contracte de 10 miliarde de lei au fost semnate pentru construirea unui lot din A8 și Drumul Expres Focșani-Brăila

0
0
Publicat:

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat miercuri semnarea a două mari contracte din domeniul transporturilor, unul pentru construirea lotului 2B Grințieș-Pipirig al Autostrăzii A8, iar al doilea pentru Drumul Expres Focșani-Brăila, ambele proiecte fiind derulate de CNIR.

image


„Două noi contracte cu o valoare totală de peste 10 miliarde lei au fost semnate, astăzi, la Ministerul Transporturilor: primul, pentru construirea lotului 2B Grințieș-Pipirig al Autostrăzii A8, iar al doilea pentru Drumul Expres Focșani-Brăila, ambele proiecte fiind derulate de către Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR), a anunțat miercuri ministrul Ciprian Șerban.

Pentru lotul 2B Grințieș-Pipirig (31,5 km), contractul a fost semnat cu Asocierea SA&PE Construct, Euro-Asfalt, Spedition UMB și Tehnostrade și are o valoare de 5,97 miliarde lei, fără TVA, iar termenul de realizare este de 54 de luni.

Prin al doilea contract semnat, astăzi, cel pentru construirea Drumului Expres Focșani-Brăila (73,5 km), vom asigura legătura între Autostrada Moldovei (A7), Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila-Galați, Tulcea și Constanța. Valoarea acestuia este de 4,29 miliarde lei, fără TVA, și este atribuit Asocierii de constructori români SA&PE Construct, Spedition UMB, Tehnostrade și Arcada Company, iar termenul de realizare este de 42 de luni.

Ministrul Transporturilor a precizat că proiecte începute de Sorin Grindeanu, fostul ministru al Transporturilor, sunt continuate.

Reamintim ca bugetul Ministerului Transporturilor a crescut în mandatul lui Sorin Grindeanu de la 14 miliarde lei în 2021 la 36 miliarde lei în 2024, iar pentru 2025 a fost avizat la 43,27 miliarde lei – cel mai mare din 1989 încoace, cu 20% mai mult decât în 2024. Acești bani au fost direcționați spre infrastructura mare de transport (rutieră, feroviară, navală și aeriană), cu realizări care nu sunt doar cifre seci, ci povești de succes: comunități izolate care acum beneficiază de acces rapid la servicii esențiale, reducând decalajele dintre urban și rural.

Economie

