Comisia Forțelor Armate ale Senatului SUA nu a fost notificată despre potențiale atacuri militare în Venezuela. Ce înseamnă asta?

Comisia pentru Forțe Armate a Senatului SUA nu a fost notificată în prealabil cu privire la nicio potențială acțiune militară în Venezuela, a declarat o sursă apropiată CNN sâmbătă dimineață.

Oficialii administrației Trump nu s-au angajat să informeze comisiile Congresului înainte de potențialele atacuri terestre din Venezuela, deși unii legislatori au insistat că ar trebui să fie notificați înainte de a se lua măsuri militare.

Senatorul Brian Schatz, membru al Comisiei pentru Relații Externe a Senatului, a avertizat împotriva oricărei implicări militare americane în Venezuela după relatările despre exploziile din Caracas, postând pe X că Statele Unite „nu au interese naționale vitale în Venezuela pentru a justifica războiul”.

Schatz este unul dintre primii legislatori americani care au reacționat la explozii.

„Ar fi trebuit să învățăm să nu ne mai băgăm într-o altă aventură stupidă până acum. Și nici măcar nu se obosește să le spună publicului american ce naiba se întâmplă”, a spus Schatz, părând să-l critice pe președintele Donald Trump.

Opoziția venezueleană refuză să comenteze situația din țară

Opoziția venezueleană declară că nu are niciun comentariu oficial cu privire la situația actuală din țară.

„În acest moment, nu există nicio declarație oficială cu privire la evenimentele raportate în Venezuela. Orice informație confirmată va fi difuzată în timp util prin canalele oficiale”, se arată într-un comunicat scurt.

Venezuela a acuzat armata americană de „agresiune militară” după ce exploziile au zguduit țara sâmbătă dimineața devreme.

SUA și-au sporit brusc prezența militară în Caraibe, totalizând mii de soldați și peste o duzină de nave de război, în ultimele luni.

Unele dintre aceste resurse militare au fost folosite ca parte a unei serii de atacuri care au distrus cel puțin 36 de presupuse ambarcațiuni de droguri și au ucis 115 persoane, într-o campanie numită Joint Task Force Southern Spear, despre care oficialii spun că are ca scop oprirea fluxului de droguri în SUA.

La mijlocul lunii decembrie, activele din regiune includeau Grupul de atac al portavionului USS Gerald R. Ford — care include și portavionul USS Gerald R. Ford , cel mai mare portavion din lume; distrugătoarele cu rachete ghidate din clasa Arleigh Burke USS Mahan și USS Bainbridge ; și USS Winston S.

Churchill — precum și Grupul Amfibiu Ready (ARG) Iwo Jima și a 22-a Unitate Expediționară a Pușcașilor Marini, totalizând peste 4.500 de pușcași marini și marinari. ARG include USS Fort Lauderdale și USS San Antonio . Alte nave ale Marinei aflate în regiune la mijlocul lunii decembrie includeau USS Gettysburg, Thomas Hudner, Stockdale și Lake Eerie .

Guvernul Venezuelei a condamnat ceea ce a numit o „agresiune militară foarte gravă” din partea SUA împotriva mai multor părți ale țării, după ce exploziile au fost raportate în capitala Caracas și în alte locații sâmbătă dimineața.

Într-o declarație, guvernul a acuzat SUA de comiterea unui atac asupra Caracasului și a statelor Miranda, Aragua și La Guaira.

Președintele Nicolás Maduro a semnat starea de urgență și a ordonat ca toate planurile de apărare națională să fie implementate „la momentul oportun și în circumstanțele corespunzătoare”, se arată într-un comunicat al guvernului.

De asemenea, a făcut apel la forțele sociale și politice ale Venezuelei să se mobilizeze și să apere țara.

„Poporul Venezuelei și Forțele Armate Naționale Bolivariene, într-o unitate perfectă populară-militară-polițienească, sunt desfășurate pentru a garanta suveranitatea și pacea”, se arată într-un comunicat.

Declarația menționează că Venezuela va depune plângeri și la Consiliul de Securitate al ONU, la Secretarul General al ONU și la alte organisme internaționale, cerând condamnarea SUA.