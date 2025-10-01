Video Ceartă ca la ușa cortului la CJ Brăila: „Zât să-i spui lui mă-ta, porcule”. Cuvinte grele între șeful PSD și un consilier liberal

Ședința Consiliului Județean Brăila a fost suspendată marți seară după ce președintele Consiliului Județean și un consilier județean s-au certat ca la ușa cortului.

Francisk Iulian Chiriac, președintele Consiliului Județean Brăila (PSD) și consilierul Județean Ovidiu Nechita (PNL), au fost marți seara protagoniștii unui scandal în forul legislativ al județului, potrivit debraila.ro.

Ședința a fost supendată după ce șeful CJ i-a cerut liberalului să părăsească sala de plen, din cauză că țipă.

Cum liberalul a refuzat acest lucru, președintele CJ i s-a adresat cu “Zât!”.

Replica nu s-a lăsat așteptată și a venit într-o notă și mai dură de jigniri.

”Zât să-i spui lui mă-ta, porcule”, a fost replica lui Nechita.

Scandalul a continuat între cei doi, iar unul dintre colegii lui Nechita a încercat să-l calmeze pe acesta printr-un atac voalat la administrația PSD: ”Dacă faci infarct, nu avem cardiolog la UPU”.

Ulterior, spiritele s-au clamat iar ședința a continuat.

Nu este prima dată când cei doi politicieni se ceartă în Consiliul Județean în maniera descrisă mai sus.

Într-o intervenție televizată, cei doi protagoniști au explicat cum de s-a ajuns la acest conflict, președintele Consiliului Județean precizând că alesul liberal nu respectă regulamentul CJ, vorbește neîntrebat și cere explicații pe care le poate obține în comisiile de specialitate.

”Am recunoscut că paharul s-a umplut și am reacționat și eu. Aceste episoade trenează de foarte mult timp. Acest domn consilier a sărit la bătaie și chiar a bătut în sediul PNL un reprezentant al presei locale”, a spus la Antena3 CNN Francisk Iulian Chiariac.

La rândul său, Nechita și-a spus varianta sa.

”Sigur că l-am făcut porc. E regretabil. Deși eu cer răspunsuri concrete în ședința, acesta, din cauza incompetenței, trece la jigniri la adresa familiei, mă face măgar, mă întreabă dacă mi-am luat pastilele. Mi-a spus de două ori zât”.