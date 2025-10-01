search
Miercuri, 1 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Ceartă ca la ușa cortului la CJ Brăila: „Zât să-i spui lui mă-ta, porcule”. Cuvinte grele între șeful PSD și un consilier liberal

0
0
Publicat:

Ședința Consiliului Județean Brăila a fost suspendată marți seară după ce președintele Consiliului Județean și un consilier județean s-au certat ca la ușa cortului.

Francisk Iulian Chiriac, președintele Consiliului Județean Brăila (PSD) și consilierul Județean Ovidiu Nechita (PNL), au fost marți seara protagoniștii unui scandal în forul legislativ al județului, potrivit debraila.ro.

Ședința a fost supendată după ce șeful CJ i-a cerut liberalului să părăsească sala de plen, din cauză că țipă.  

Cum liberalul a refuzat acest lucru, președintele CJ i s-a adresat cu “Zât!”. 

Replica nu s-a lăsat așteptată și a venit într-o notă și mai dură de jigniri.  

”Zât să-i spui lui mă-ta, porcule”, a fost replica lui Nechita.

Ceartă în ședinta CJ Brăila FOTO: Captură video
Ceartă în ședinta CJ Brăila FOTO: Captură video

 Scandalul a continuat între cei doi, iar unul dintre colegii lui Nechita a încercat să-l calmeze pe acesta printr-un atac voalat la administrația PSD: ”Dacă faci infarct, nu avem cardiolog la UPU”. 

Ulterior, spiritele s-au clamat iar ședința a continuat. 

Nu este prima dată când cei doi politicieni se ceartă în Consiliul Județean în maniera descrisă mai sus. 

Într-o intervenție televizată, cei doi protagoniști au explicat cum de s-a ajuns la acest conflict, președintele Consiliului Județean precizând că alesul liberal nu respectă regulamentul CJ, vorbește neîntrebat și cere explicații pe care le poate obține în comisiile de specialitate. 

”Am recunoscut că paharul s-a umplut și am reacționat și eu. Aceste episoade trenează de foarte mult timp. Acest domn consilier a sărit la bătaie și chiar a bătut în sediul PNL un reprezentant al presei locale”, a spus la Antena3 CNN Francisk Iulian Chiariac. 

La rândul său, Nechita și-a spus varianta sa. 

 ”Sigur că l-am făcut porc. E regretabil. Deși eu cer răspunsuri concrete în ședința, acesta, din cauza incompetenței, trece la jigniri la adresa familiei, mă face măgar, mă întreabă dacă mi-am luat pastilele. Mi-a spus de două ori zât”.  

Brăila

Top articole

Partenerii noștri

image
Replica lui Medvedev după amenințarea lui Trump cu submarinele americane trimise lângă Rusia
digi24.ro
image
Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ
stirileprotv.ro
image
Acest nepalez din România câștigă 4.000 lei pe lună. Cât trimite acasă, din întregul salariu
gandul.ro
image
METEO. Vortexul polar lovește România: ninsori viscolite, ploi și vreme deosebit de rece
mediafax.ro
image
Dezvăluirile lui Mitică Dragomir: “Am făcut preinfarct, era să mor din cauza lui!”. Adrian Porumboiu și Ion Crăciunescu au fost fotbaliști la echipa lui Dragomir înainte de a deveni arbitri
fanatik.ro
image
„Prețurile au luat-o razna, sunt nebunești!” Ce spun bulgarii despre trecerea la euro de anul viitor
libertatea.ro
image
Tânărul care a lovit un livrator în București a declarat că are „sânge pur” şi nu poate respira acelaşi aer cu „subumanii ăştia”
digi24.ro
image
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
gsp.ro
image
Novak Djokovic a scos doar DOUĂ cuvinte când a coborât din mașină și i-a "dat pe spate" pe chinezi
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în cont, regretă
antena3.ro
image
Atenție la capcanele online. Cum recunoaştem o fraudă digitală
observatornews.ro
image
Mihai Lungu, dat afară de la priveghiul Ioanei Popescu? Bărbatul a început să înjure și a avut o reacție nervoasă la căpătâiul jurnalistei
cancan.ro
image
FOTO. Muncitorii s-au pus în genunchi în fața lui Gigi Becali la biserica în care a băgat peste 10.000.000 de euro
prosport.ro
image
Cod portocaliu de ninsori și lapoviță. Vreme severă şi în Bucureşti
playtech.ro
image
Declarații halucinante ale orădeanului care a vandalizat Palatul lui Gigi Becali: ”Vreau să-l cumpăr și să i-l fac cadou Simonei Halep!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitura "de milioane" pregătită de Simona Halep, după ce "s-a simțit umilită"! Americanii au făcut anunțul
digisport.ro
image
Economistul Iancu Guda cere concedieri forțate în rândul bugetarilor
stiripesurse.ro
image
Adrian este tânărul de 18 ani care a murit lovit de mașina de ridesharing pe care o chemase! Se mutase recent la Pitești și avea planuri mari de viitor
kanald.ro
image
12 țări ne datorează peste 2,3 miliarde de dolari, cât tezaurul românesc rămas la ruși, bani împrumutați din...
playtech.ro
image
Filmul complet al morții fiicei lui Igor Cuciuc! Oleg Spînu, unul dintre colegii care se aflau lângă Andreea când și-a dat ultima suflare, face dezvăluiri cutremurătoare: „Eu am tras cu ochiul pe geamul Ambulanței și am văzut. Au stat cam 30 de minute, du
wowbiz.ro
image
Ea este fosta soție a lui Ilie Bolojan. Premierul și Florentina au fost căsătoriți 20 de ani și au două fete. Ce meserie are. Ea le ajută pe femeile din Oradea!
romaniatv.net
image
11 mari sărbători religioase au loc în octombrie. Iată lista
mediaflux.ro
image
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Alina Sorescu face dezvăluiri tulburătoare despre fostul soț. Ce făcea în fața copiilor
actualitate.net
image
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea grăbiți ca să ne uităm ce otrăvuri băgăm în noi”
click.ro
image
Horoscopul lunii octombrie. Previziuni pentru iubire, carieră și viața personală pentru fiecare zodie
click.ro
image
Viața după o carieră în sănătate. Ce pensie primesc soții Cici și Bogdan, după ani de muncă: „Pentru mine a fost o ușurare să nu mai merg la serviciu”
click.ro
Regele Charles, prințul Harry foto Profimedia jpg
Charles către Harry: „Cine știe dacă eu sunt tatăl tău adevărat?!” Hair stilistul Prințesei Diana face lumină în privința paternității prințului
okmagazine.ro
Nicole Kidman, Keith Urban foto Profimedia jpg
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman
clickpentrufemei.ro
Foto: facebook.com / CNSAS
În pat cu Partidul. Politica lui Nicolae Ceaușescu privind natalitatea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea grăbiți ca să ne uităm ce otrăvuri băgăm în noi”

OK! Magazine

image
Charles către Harry: „Cine știe dacă eu sunt tatăl tău adevărat?!” Hair stilistul Prințesei Diana face lumină în privința paternității prințului

Click! Pentru femei

image
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman

Click! Sănătate

image
Obiceiul care crește riscul de a dezvolta demență la bătrânețe