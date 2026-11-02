 Florin Manole îl acuză pe Dragoș Pîslaru de raportări eronate în PNRR: „persoane decedate” ar fi fost trecute ca „dezinstituționalizate” | adevarul.ro
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Video Florin Manole îl acuză pe Dragoș Pîslaru de raportări eronate în PNRR: „persoane decedate” ar fi fost trecute ca „dezinstituționalizate”

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Florin Manole, actualul ministru al Muncii, îl acuză pe predecesorul său, Dragoș Pîslaru că a transmis către Comisia Europeană date eronate privind procesul de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități, situație care ar putea atrage pierderea unor fonduri din PNRR.

Florin Manole, ministrul Muncii
Florin Manole, ministrul Muncii Foto: captură Facebook PSD

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Manole a susținut că în raportările trimise Bruxelles-ului au fost incluse inclusiv „persoane decedate”, deși neregulile ar fi fost cunoscute înainte de transmiterea documentelor.

„Dragos Pîslaru a raportat persoane decedate ca fiind dezinstituționalizate! Asta arată cinism și lipsă de profesionalism. În plus, alte aproape 500 de cazuri au fost neconforme. Au cosmetizat cifrele, au făcut raportări false. Din acest motiv, corecția de fonduri din PNRR este inevitabilă. România va pierde bani, pentru că verificarea si raportarea, care trebuiau făcute în lunile iulie și august, au fost greșite”, a explicat Manole pe Facebook.

„S-au transmis Comisiei Europene date greșite, inclusiv persoane decedate”

Potrivit lui Florin Manole, în acest sens, Dragoș Pîslaru ar fi fost „avertizat de mai multe ori, în scris”, în luna august, de către colegii din Ministerul Muncii:

„I s-a spus că este necesară verificarea și completarea datelor, și adăugarea de documente justificative necesare îndeplinirii corespunzătoare a țintei din PNRR. Nu doar că acest lucru nu s-a întâmplat, ci mai grav, sub semnatura președintei ANPDPD, s-au transmis Comisiei Europene date greșite, inclusiv persoane decedate”.

Actualul ministru al Munciia  prezentat „ordinea cronologică a faptelor”: 

„Până la 8 iulie 2026 a fost stabilit cadrul general necesar dezinstituționalizării, iar toți actorii implicați au fost informați oficial că decesele, transferurile în alte centre și formele de locuire neconforme nu pot fi luate în considerare. În 10 iulie, dosarul dezinstituționalizării a fost predat noii conduceri ANPDPD printr-un protocol oficial. Aceasta a avut apoi aproape două luni, până la 31 august, pentru a verifica și a asigura conformitatea dosarelor”, a explicat Manole.

Conform explicațiilor oferite de ministru, la începutul lunii septembrie Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) a raportat către Comisia Europeană un număr de 3.976 de persoane dezinstituționalizate:

„ANPDPD a anunțat că ținta a fost atinsă, raportând 3.976 de persoane dezinstituționalizate”.

„Cifra reală nu era 3.976, ci 3.498 de persoane dezinstituționalizate. Nu vom acoperi această greșeală”

Ulterior, după analiza documentelor, ar fi fost identificate mai multe neconcordanțe, iar Comisia Europeană a solicitat revizuirea de urgență a raportării. În urma reverificării, 478 de cazuri au fost eliminate, ceea ce a redus numărul beneficiarilor eligibili:

„În urma verificării făcute la minister, 478 de cazuri au fost eliminate: persoane decedate ori care nu erau instituționalizate până în anul 2020, sau nu aveau documente justificative, altele figurau în forme de locuire nereglementate, altele în curs de dezinstituționalizare, sau transferate în alte centre. Așadar, cifra reală nu era 3.976, ci 3.498 de persoane dezinstituționalizate. Nu vom acoperi această greșeală și nu vom înlocui realitatea cu o cifră convenabilă”.

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