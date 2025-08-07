Firea, omagiu pentru Ion Iliescu în ziua înmormântării: „Făcător de pace”. Imaginile publicate

Europarlamentara PSD Gabriela Firea a postat pe pagina sa de Facebook, joi, mai multe imagini cu Ion Iliescu, a cărui înmormântare are loc azi.

Fostul primar al Capitalei a transmis un omagiu public fostului președinte, publicând o serie de imagini cu Iliescu alături de lideri internaționali, însoțite de citatul: „Cea mai mare onoare pe care o poate acorda istoria este aceea de făcător de pace” – Richard Nixon.

Printre imaginile postate de Gabriela Firea, se numără cea în care Iliescu îi are alături pe fostul președinte al SUA Bill Clinton și fosta primă doamnă a Americii, Hillary Clinton. Dar și o imagine alături de Regele Mihai, cel căruia Iliescu i-a refuzat constat încercările de revenire în țară.

7 august a fost declarată zi de doliu naţional, iar drapelele României au fost arborate în bernă.

Ion Iliescu va fi înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea 3

Fostul preşedinte Ion Iliescu este înmormântat joi, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea 3.

Slujba de înmormântare are loc la Biserica din Complexul „Palat Cotroceni". După ceremonia religioasă, Garda de Onoare, constituită din militari ai Brigăzii 30 Gardă "Mihai Viteazul", va prezenta ultimul onor pe Platoul Marinescu. Se va intona Imnul Naţional, iar cortegiul va trece prin faţa Gărzii.

Cortegiul cu sicriul fostului preşedinte al României se va deplasa apoi spre Cimitirul Militar Ghencea III, pe traseul Bulevardul Gheorghe Marinescu - Bulevardul Eroii Sanitari - Bulevardul Eroilor - Strada Bagdasar - Şoseaua Panduri - Bulevardul Geniului - Strada Răzoare - Drumul Sării - Bulevardul Ghencea - Prelungirea Ghencea - Drumul Cooperativei - Cimitirul Ghencea 3.

La intrarea în cimitir, sicriul va fi amplasat pe un afet de tun şi va fi prezentat onorul.

Înmormântarea va avea loc doar în prezenţa familiei şi a apropiaţilor.

Ion Iliescu a fost președinte al României între anii 1990 - 1992, 1992 - 1996 şi 2000 - 2004.

Fostul șef de stat murit marţi, la Spitalul „Agrippa Ionescu”, la vârsta de 95 de ani.