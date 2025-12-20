Romsilva lansează magazin online pentru lemne de foc. Cât costă un metru cub

Populația poate cumpăra, începând din acest an, lemne de foc direct de la Romsilva, prin magazinul online romsilva.store. Noua platformă promite un acces mai simplu la această resursă, iar prețurile diferă în funcție de tipul de lemn, formă și zona de livrare.

Populaţia poate achiziţiona lemn pentru foc prin magazinul online romsilva.store, potrivit informaţiilor furnizate de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva și citate de Agerpres. Inițiativa este o premieră pentru instituție și are ca scop facilitarea accesului populației la masa lemnoasă, printr-un proces de cumpărare mai rapid și mai transparent.

Conform datelor publicate pe platformă, prețurile pentru lemnele de foc variază între 144 și 730 de lei pentru un metru cub. Diferențele sunt date de specia lemnului, forma în care este vândut (vrac, ambalat sau paletizat), dar și de ocolul silvic de unde provine.

„Anul acesta am reuşit, în premieră să creăm un magazin online pe care sper să-l utilizeze de acum cât mai multă lume. Este un magazin online prin care vrem să promovăm şi să vindem masa lemnoasă către populaţie. Se numeşte exact romsilva.store acest site şi vrem să sprijinim populaţia să-şi ajute mai uşor părinţii, bunicii cu procurarea lemnului de foc prin acest magazin online”, a declarat directorul general al Romsilva, Jean Vişan, în cadrul unei conferinţe de bilanţ.

Vânzări mai mari, prețuri menținute

Potrivit Romsilva, în acest an au fost vândute direct populaţiei peste 1,75 milioane de metri cubi de lemn de foc, cu aproximativ 50.000 de metri cubi mai mult decât în anul precedent. Prețul de valorificare a fost menținut la nivelul anului 2024, respectiv în jur de 300 de lei pe metru cub, fără TVA.

Preţurile practicate de ocoalele silvice variază în principal în funcţie de specie, sortiment şi locul de livrare, dar în cele mai multe cazuri sunt aliniate la preţul de la locul recoltării. În funcţie de solicitări, unele ocoale au asigurat, contra cost, transportul lemnului la domiciliu, precum şi servicii suplimentare, cum ar fi secţionarea sau despicarea. De asemenea, au fost puse la dispoziţie variante diferite de comercializare: lemn de foc vrac, ambalat în saci sau paletizat.

„Creşterea volumului livrat către populaţie, în condiţiile menţinerii unui nivel de preţ comparabil, reflectă o capacitate mai bună de a răspunde cererii şi de a asigura continuitatea aprovizionării”, susţin reprezentanţii Romsilva.

Date despre piața lemnului și planurile pentru 2026

Datele regiei arată că, în primele 11 luni ale anului, volumul total furnizat către agenţii economici a fost de 6.943.071 metri cubi de lemn. Din această cantitate, 1.618.771 metri cubi au fost valorificaţi ca lemn fasonat, la un preţ mediu de 410 lei pe metru cub, fără TVA. Alte 5.324.300 metri cubi au fost exploataţi ca lemn pe picior, în urma licitaţiilor, la un preţ mediu de adjudecare de 228,72 lei pe metru cub, fără TVA.

În cazul lemnului adjudecat pe picior, volumul a crescut cu 21% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în timp ce preţul mediu de adjudecare a scăzut cu 7%, pe fondul fluctuaţiilor din piaţa lemnului.

Pentru anul 2026, Romsilva are prevăzut un program de recoltare de 9,35 milioane de metri cubi de masă lemnoasă, din care 4,67 milioane de metri cubi ca lemn fasonat şi 4,67 milioane de metri cubi ca lemn pe picior.

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva administrează 4,2 milioane de hectare de păduri, dintre care 3,13 milioane de hectare sunt păduri proprietate publică a statului, reprezentând aproximativ 48% din pădurile României. Totodată, instituţia asigură servicii silvice pentru circa 1 milion de hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate şi administrează 22 de parcuri naţionale şi naturale, precum şi 12 herghelii de stat.