Mesajul transmis după moartea lui Ion Iliescu de „femeia în rochie albastră”, bătută de mineri în 1990

Ioana Izabela Odor a fost numită „femeia în rochie albastră”, grație unei fotografii care a devenit emblematică pentru mineriada din 13-15 iunie 1990.

O femeie îmbrăcată într-o rochie albastră apare în fotografiile din 14 iunie 1990, bătută de minerii chemați la ordinul fostului președinte Ion Iliescu.

Imaginea a fost surprinsă de fotograful Andrei Iliescu și a ajuns la toate publicaţiile mari din lume care au relatat evenimentul.

Femeia se numește Ioana Isabela Odor şi acum are 74 de ani. Aceasta este pensionară şi a fost cercetătoare la Institutul de Metrologie.

După moartea fostului președinte Ion Iliescu, jurnaliștii de la HotNews au căutat-o și au vorbit cu ea.

”Domnule, de-a lungul celor 30 și ceva de ani eu n-am putut să-l sufăr niciodată pe Iliescu. Am văzut în el doar un activist de partid, chiar înainte de a mânca bătaie de la mineri. Chiar din prima zi când a apărut. Dar, mă rog, acesta a fost președintele, poporul l-a ales”, a spus Ioana Izabela Odor.

Susține că fostul președinte nu merită onoruri militare și zi de doliu național, iar istoria ar trebui să-l rețină exact așa cum a fost.

Un om care a făcut mult rău țării. E adevărat că sub el s-a întors roata, în sensul că de la comunismul ăla tâmpit am trecut la democrație. Dar a luat și multe măsuri care nu erau de democratice

Într-un interviu acordat în urmă cu 10 ani regretatei jurnaliste Iulia Marin, Ioana Izabela Odor povestea că în ziua de 14 iunie mergea la serviciu, la Institutul de Metrologie.

”Ajung pe bulevard, unde au sediu liberalii astăzi, vizavi de Dalles. Acolo, sus de tot, era forul tutelar al institutului meu. Vizavi, minerii băteau un om cu părul alb şi cămaşă albă. Îl umpleau de sânge. Am început să fac scandal. Ce-i asta? Asta-i democraţie? M-au înconjurat minerii. A apărut un tip cu salopetă albastră şi o caschetă de-asta muncitorească, dar pusă nepotrivit. Avea o linie lungă, o riglă. Eu vorbeam, vociferam. A început să strige: Cucoană, la muncă! La muncă, cucoană! –Da’ tu ce cauţi aicea?, am zis. –Ah, da?, a făcut şi a fluierat cu două degete băgate-n gură. În clipă următoare, va zic, nu ştiu de unde au apărut nişte vlăjgani în salopete negre. Şi aia mi-au tras nişte bastoanee… Nu ştiu ce erau, se dădeau mineri, dar costumele erau noi – negre şi noi”, a povestit femeia în albastru pentru pressone.ro.

Spune că a făcut plângere, dar s-a tot tergiversat dosarul. ”Se schimba regimul, mă căutau, mă întrebau una alta, apoi nimic. Senzația mea a fost că atâta timp cât Iliescu trăiește nu se va judeca nimic. Acum poate se schimbă ceva, când nu mai e Iliescu”, a mai declarat Ioana Izabela Odor.