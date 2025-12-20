Incendiu violent într-un bloc din Botoșani: 24 de persoane au fost evacuate

Peste 20 de persoane au fost evacuate, sâmbătă, 20 decembrie, dintr-un bloc din municipiul Botoşani, după ce un incendiu violent a izbucnit într-o garsonieră de la etajul al treilea, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).

La izbucnirea flăcărilor, în locuință nu era nimeni, iar vecinii au simţit miros de fum şi au sunat la 112.

„La caz s-au deplasat, în cel mai scurt timp, pompierii din cadrul Detaşamentului Botoşani, cu o autospecială de stingere, o ambulanţă SMURD, precum şi un echipaj aparţinând Serviciului Judeţean de Ambulanţă Botoşani. Când au ajuns echipajele de salvatori, ardeau bunurile din interiorul garsonierei, cu flacără şi degajări mari de fum. Pompierii au intervenit rapid, astfel încât flăcările să nu se extindă. Aceştia au folosit şi un ventilator pentru evacuarea fumului din interiorul scării de bloc. 24 de persoane de la etajele III şi IV au fost evacuate preventiv", a precizat ISU.

Este vorba de 22 de adulţi şi doi copii

Proprietara garsonierei, în vârstă de 36 de ani, a suferit un atac de panică şi a primit îngrijiri medicale la faţa locului de la echipajul SMURD.

Pompierii au menționat și cauza probabilă de producere a incendiului: un scurtcircuit.

Amintim că, pe 22 noiembrie, un incendiu puternic a izbucnit într-un apartament dintr-un bloc de 11 etaje din Sectorul 5 al Capitalei. 17 persoane din cele 152 evacuate au fost transportate la spital, una dintre el în stare gravă.

O explozie urmată de incendiu s-a produs pe 13 noiembrie 2025, într-un bloc din orașul Balș, din județul Olt. Sunt două victime care au suferit arsuri. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție.