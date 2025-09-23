Fifor, reacție fermă la acuzațiile Rusiei: „Moldova aparține Europei și are dreptul să își aleagă singură calea”

Deputatul Mihai Fifor a calificat drept „extrem de grave” și pur propagandistice acuzațiile lansate de Serviciul de Informații Externe al Rusiei. Kremlinul a transmis că NATO și Uniunea Europeană ar planifica „ocuparea” Republicii Moldova și ar interveni în alegerile din țară.

„Biroul de presă al Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse a publicat ieri un așa-zis comunicat, plin de elucubrații, în care acuză NATO și UE de planuri de <ocupare> a Republicii Moldova, de <falsificare> a alegerilor și de desfășurări de trupe pe teritoriul României și în regiunea Odesa. Este pură propagandă, care trebuie citită exclusiv în cheie electorală, în contextul alegerilor parlamentare de duminică din Republica Moldova. Kremlinul provoacă și încearcă să creeze frică, neîncredere și haos, pentru a influența votul și a sabota traiectoria europeană a Moldovei”, a declarat Mihai Fifor.

Deputatul PSD a subliniat că România este membră NATO și UE și a reamintit că alianța este strict defensivă. „Rușii, ca de obicei amnezici, <uită? un adevăr elementar: NATO este o alianță politico-militară strict defensivă”, a spus Fifor.

El a menționat și sprijinul internațional față de integritatea teritorială a NATO, citând-o pe ministra britanică de externe, Yvette Cooper, care a afirmat la Adunarea Generală a ONU: „Să nu existe nicio iluzie – vom apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO și vom confrunta orice avion rusesc care operează în spațiul aerian al NATO fără autorizație.”

Statele Unite au transmis un mesaj similar: „Vom apăra fiecare centimetru al teritoriului NATO.”

Deputatul a reiterat și angajamentul României față de parcursul european al Republicii Moldova.

„România sprijină fără rezerve parcursul european al Republicii Moldova și, așa cum este firesc, sperăm că votul de duminică va fi covârșitor în favoarea menținerii țării pe acest traseu pro-european. Moldova aparține Europei și are tot dreptul să își aleagă singură calea – liber, democratic, fără presiune și fără amenințarea Rusiei”, a afirmat Mihai Fifor.