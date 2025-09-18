search
Joi, 18 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

PSD continuă să atace premierul. Mihai Fifor îl acuză pe Bolojan că „vrea să bulverseze” administraţia publică locală, „aşa cum a procedat și în Educaţie”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Deputatul PSD Mihai Fifor afirmă că premierul vrea „să bulverseze" administraţia publică locală prin măsurile pe care vrea să le ia și îl acuză pe Ilie Bolojan că „rămâne surd la orice analiză serioasă venită de la structurile asociative”.

Fifor spune că România nu are o administraţie „supradimensionată". FOTO Mediafax
Fifor spune că România nu are o administraţie „supradimensionată". FOTO Mediafax

„Aşa cum a procedat şi în Educaţie, unde măsurile luate nu numai că nu au avut vreun impact semnificativ asupra deficitului dar au creat haos şi tensiuni uriaşe în sistem, premierul Bolojan vrea acum să bulverseze şi administraţia publică locală. Logica e aceeaşi: sacrificii mari pentru oameni şi comunităţi, beneficii financiare minore pentru stat. (...) În administraţia locală, disponibilizarea a 13.000 de angajaţi înseamnă o economie netă de doar 1,15 miliarde lei/an - 0,06% din PIB -, nesemnificativă faţă de deficitul de peste 120 miliarde lei. În schimb, costurile sunt imense: blocaje la eliberarea documentelor, întârzieri la colectarea taxelor, pierderi de fonduri europene şi tensiuni sociale accentuate în prag de iarnă", a scris parlamentarul, joi, pe Facebook.

„E o decizie pripită şi greşită, fără baze solide”

Social-democratul  a explicat că datele comparative „arată limpede că România nu are o administrație «supradimensionată», așa cum s-a indus opiniei publice, cu bună știință, ani la rând”. 

„Din cei aproximativ 8,6 milioane de angajaţi, doar 16-17% lucrează la stat - exact în linie cu media europeană, unde ponderea este de 16-18% (Eurostat). (...) Întrebarea legitimă în această situaţie este: cui foloseşte această măsură, dacă economia este insignifiantă? Nu bugetului, nu cetăţenilor, nu comunităţilor locale. Nu întâmplător, primari cu foarte mare experienţă, atât în administraţia locală, cât şi în cea centrală, precum Olguţa Vasilescu sau Emil Boc au arătat în repetate rânduri că e o decizie pripită şi greşită, fără baze solide, bazată pe cifre şi situaţii inexacte. Şi, cu toate acestea, premierul rămâne surd la orice analiză serioasă venită de la structurile asociative ale administraţiei sau de la primari cu experienţă uriaşă în gestionarea comunităţilor", a afirmat deputatul PSD.

„Măsurile de austeritate trebuie să înceteze”

Potrivit lui Mihai Fifor, în loc să asculte şi să construiască soluţii reale, Ilie Bolojan „preferă să-şi satisfacă orgoliul nemăsurat" făcând din disponibilizări „cheia de boltă” a ideii sale de reformă.

„Doar că o cheie de boltă dimensionată greşit nu susţine construcţia, ci duce la prăbuşirea ei. Oare nimeni nu i-a spus asta premierului? Sau pur şi simplu nu a vrut să audă? Adevărata reformă, una extrem de necesară, urgentă şi mereu amânată, este însă reforma administrativ-teritorială. Acolo ar trebui să se concentreze premierul, dacă vrea cu adevărat să intre în istorie pe un cal alb - lucru care pare să îi definească existenţa în acest moment, nu pe măsuri cu rezultate insignifiante şi cu costuri sociale şi administrative uriaşe. Una peste alta, un lucru e cert: măsurile de austeritate trebuie să înceteze. Soluţia nu stă în concedieri colective şi în împovărarea populaţiei, ci în reducerea evaziunii fiscale şi în stimularea economiei, printr-un program care să pună accent pe investiţii şi pe creşterea productivităţii. Program prezentat deja public de preşedintele Sorin Grindeanu. Creştem economia, reducem jaful, colectăm şi atunci cresc şi veniturile la buget", a transmis parlamentarul PSD.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan Marsalek ar lucra pentru FSB și a fost în Ucraina
digi24.ro
image
Dineu regal fastuos la Castelul Windsor, în onoarea președintelui SUA. Ținuta purtată de Melania Trump. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
6 zodii vor avea parte de mult NOROC pe toate planurile, în perioada următoare. Universul este de partea acestor nativi, cu multe surprize
gandul.ro
image
Tăriceanu: Majorarea TVA-ului va frâna economia și poate anula efectele pozitive ale colectării
mediafax.ro
image
Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde după măsurile lui Ilie Bolojan
fanatik.ro
image
Reporterii Libertatea au mers în tabăra deținută de Federația Rusă pe litoralul bulgăresc. Ce au descoperit dincolo de gardul pe care scrie „Obiectivul nu este operațional!”
libertatea.ro
image
Bebeluș din Iași, mort după ce s-a lovit la cap într-o mașină. De ce au fost părinții condamnați la închisoare
digi24.ro
image
VIDEO. O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu. Conducea Audi-ul lovit de actor
gsp.ro
image
Au bătut palma și Leo Messi semnează! Lovitură de proporții în fotbalul mondial
digisport.ro
image
SURSE Guvernul pregătește o decizie cu mare impact pentru toți salariații din România
stiripesurse.ro
image
Scandal uriaș cu vedete. O influenceriță celebră își acuză fostul iubit, cântăreț, că a publicat o filmare intimă cu ei doi
antena3.ro
image
Povestea ţinutelor purtate de Kate şi Melania la banchetul regal. Cele două au atras toate privirile
observatornews.ro
image
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei, în fața tuturor
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Adevărul urât despre plajele din Albania, dezvăluit de doi turişti români. Ce nu se vede în pozele perfecte
playtech.ro
image
Cele patru zodii care dau de noroc și bani în perioada următoare. Astrele pregătesc pentru ele transformări majore
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
ADIO, FCSB! "Telenovela" Tavi Popescu s-a încheiat
digisport.ro
image
VIDEO Ilie Bolojan: Autostrada Moldovei 'a zburat'. Plătim dobânzi de 11 miliarde de dolari
stiripesurse.ro
image
Doliu în lumea boxului! Ricky Hatton a murit la doar 46 de ani
kanald.ro
image
VIDEO din Grecia: localnici par să împingă o barcă cu refugiați înapoi în larg și...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Adela Popescu revine la TV. Vedeta a semnat fără să stea pe gânduri. Unde o vom vedea: Am răspuns fără discuții: da!
romaniatv.net
image
Anunț important! Cu cât vor crește salariile românilor în 2025
mediaflux.ro
image
VIDEO. O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu. Conducea Audi-ul lovit de actor
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Kate Middleton și Melania Trump, lecție de eleganță. Cine a strălucit mai mult la întâlnirea din Marea Britanie
click.ro
image
Filmul surprinzător care a ajuns pe locul 1 în topul Netflix, în luna septembrie. A fost filmat în România și are actori celebri de la Hollywood
click.ro
image
Cu cât s-au scumpit vacanțele românilor de sărbători? Cât a ajuns să coste un Revelion pe Valea Prahovei? Andreea Sandu: „Turismul românesc, sub așteptări”
click.ro
Prințul William și Prințesa Kate la dineul de stat pentru soții Trump FOTO Casa Regală britanică jpg
Viitorul arată strălucitor! Prințul William și Prințesa Kate, imaginea sublimă a regalității la dineul de stat pentru soții Trump
okmagazine.ro
Robbie Margot foto Profimedia jpg
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!
clickpentrufemei.ro
Vila lui Barbu Stirbey alături de edificiile regale din Mamaia, imagine pe o carte poștală în colecția Andrei Ștomff (© cIMeC)
Istoria vilei cu turn în formă de minaret din Mamaia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
image
Kate Middleton și Melania Trump, lecție de eleganță. Cine a strălucit mai mult la întâlnirea din Marea Britanie

OK! Magazine

image
Kate și William, gesturi adorabile de tandrețe, la dineul în cinstea lui Trump. Fac dovada că așa au trecut peste multe greutăți

Click! Pentru femei

image
„Renunță la stilist!” Robbie Margot, atacată de fani după ce s-a prezentat pe covorul roșu aproape goală!

Click! Sănătate

image
Care este greutatea ideală în funcţie de înălţime