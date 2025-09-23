Moscova, vizată de atacuri cu drone. Autoritățile ruse au închis spațiul aerian și susțin că au doborât zeci de aparate ucrainene

Capitala Federației Ruse a fost ținta unor atacuri cu drone pe parcursul nopții de 22 spre 23 septembrie, potrivit declarațiilor primarului Moscovei, Serghei Sobianin. Acesta a anunțat că zeci de drone ucrainene au fost interceptate de sistemele de apărare aeriană ruse în apropierea orașului și în regiuni adiacente.

Conform actualizărilor transmise de Sobianin pe parcursul nopții, până în dimineața zilei de 23 septembrie, în jurul orei 9:00, fuseseră doborâte 34 de drone care se îndreptau spre Moscova. Ministerul rus al Apărării a oferit un bilanț mai amplu, afirmând că un total de 69 de drone ucrainene au fost neutralizate în nouă regiuni ale Rusiei, inclusiv în regiunea Moscova și în Crimeea ocupată.

În urma atacurilor, autoritățile ruse au închis temporar spațiul aerian deasupra capitalei și au suspendat operațiunile pe aeroporturile moscovite. Echipele de urgență au fost trimise în zonele în care resturile dronelor au căzut, însă, potrivit declarațiilor oficiale, nu s-au înregistrat victime și nu au fost raportate pagube materiale semnificative.

Informațiile transmise de partea rusă nu au putut fi verificate independent până la acest moment. Autoritățile ucrainene nu au comentat oficial cele întâmplate.

Este cunoscut faptul că forțele armate ale Ucrainei utilizează frecvent drone pentru a lovi obiective militare și infrastructură logistică din regiunile rusești aflate în proximitatea frontului, dar și în adâncimea teritoriului rus. Aceste acțiuni vin în contextul intensificării atacurilor ruse asupra infrastructurii civile din Ucraina, într-un conflict care continuă fără un orizont clar de rezolvare diplomatică.

Tot în noaptea de 22 spre 23 septembrie, un atac cu rachete rusești a vizat regiunea Odesa din sudul Ucrainei. Potrivit guvernatorului regional Oleh Kiper, o femeie și-a pierdut viața, iar mai multe persoane au fost rănite.

În noaptea de marți, 23 septembrie, forțele de ocupație rusești au atacat teritoriul Ucrainei cu 115 drone de atac (60 dintre ele drone Shahed) și trei rachete balistice Iskander-M/KN-23, a relatat Forțele Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei pe canalul său de Telegram.

Datorită muncii de succes a aviației, unităților de război electronic, trupelor de rachete antiaeriene și grupurilor mobile de foc, a fost posibilă distrugerea și suprimarea a 103 drone kamikaze de tip Shahed, Gerber și alte tipuri. Armata a înregistrat loviturile a 12 drone și rachete în șase locații și căderea fragmentelor de ținte aeriene doborâte în alte opt locații.

Noaptea, rușii au atacat masiv Zaporojie cu bombe aeriene ghidate. Una a lovit o clădire rezidențială. Salvatorii au scos trupul unui bărbat de sub dărâmături .