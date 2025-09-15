„Fă socotelile publice!” Băsescu, recomandare pentru Bolojan, din experiența austerității din 2010

Fostul președinte Traian Băsescu a amintit luni, 15 septembrie, de măsurile de austeritate luate în mandatul său, care, potrivit acestuia, au dus la o scădere a deficitului de peste 7% în perioada 2008-2014.

Întrebat la Realitatea TV ce mesaj le-ar transmite protestatarilor dacă ar fi președinte al României, în contextul măsurilor de austeritate și al zvonurilor că nu există un plan pentru deficit, Băsescu a declarat că România „are două planuri, care sunt și congruente”.

„Eu nu particip la această emisiune pentru a da sfaturi, nici nu pot să nu răspund unor întrebări având în vedere experiența de 10 ani.

Cred că e greșit spus că nu avem niciun plan, România are două planuri, care sunt și congruente: PNRR-ul, care e finanțat și are obiective; banii care vizează bugetul alocat României pentru exercițiul bugetar prezent și care constă în circa 60 de miliarde de euro cu tot cu agricultura, și care înseamnă fonduri de coeziune.

Aceste două finanțări, care împreună înseamnă 80 de miliarde de euro, sunt pe planuri stabilite cu UE. Sigur că trebuiesc ajustate, dar România are un plan. Nu putem spune că nu știm pe ce vrem să cheltuim banii din PNRR și fondurile de coeziune. Știm bine că vrem să facem autostrăzi, știm bine că vrem să reabilităm cale ferată, că vrem să modernizăm școli, să facem să dispară veceurile din curtea școlilor de la țară, sunt bani pentru spitale. Deci avem un plan, totul este să-l aducem și la cunoștința electoratului, să știe că noi chiar avem un plan”, a afirmat Băsescu.

De asemenea, Băsescu a amintit că președintele Nicușor Dan a declarat că „ne va fi greu și în 2026”, făcând referire la perioada în care România se afla în criză, pe când acesta era șef de stat. Fostul președinte i-a sugerat premierului Ilie Bolojan să vorbească public despre cum abordează acesta deficitul.

„Eu rețin formularea d-lui președinte Dan, care a spus că ne va fi greu și în 2026. M-aș întoarce puțin la lucruri precise.

V-aș aduce aminte 2010. Datorită faptului că și eu am trecut printr-un astfel de moment, vă spun că măsurile luate atunci au fost extrem de dureroase, cu costuri politice enorme, mi le-am asumat și eu, și PDL-ul, dar rezultatele au fost cele așteptate. Dacă anul trecut, deficitul în România a fost de 9,2%, în 2009 a fost de 8,9%.

Ca urmare a măsurilor luate în 2010, deficitul a fost de 7,8%, după a urmat 4,2%, pentru ca în 2014, deficitul să fie 2,1% și România cu toate criteriile de intrare în zona euro îndeplinite.

Sper că domnul Bolojan are o asemenea socoteală, și eu, în locul lui, aș face-o publică, pentru că ar avea tot timpul această frână trasă, chiar de cei din coaliție. Bolojan trebuie să-i convingă pe cei care îl susțin politic că măsurile sunt necesare.

În 2010, nu s-au mărit niciun fel de taxe pentru companii, nu s-au redus investiții, dar abordarea domnului Bolojan pare a fi alta, și ar trebui să facă public acest lucru, pentru a înțelege care va fi rezultatul abordării”, a adăugat Traian Băsescu