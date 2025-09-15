search
Luni, 15 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

„Fă socotelile publice!” Băsescu, recomandare pentru Bolojan, din experiența austerității din 2010

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Fostul președinte Traian Băsescu a amintit luni, 15 septembrie, de măsurile de austeritate luate în mandatul său, care, potrivit acestuia, au dus la o scădere a deficitului de peste 7% în perioada 2008-2014.

Traian Băsescu/FOTO: Inquam photos/George Călin
Traian Băsescu/FOTO: Inquam photos/George Călin

Întrebat la Realitatea TV ce mesaj le-ar transmite protestatarilor dacă ar fi președinte al României, în contextul măsurilor de austeritate și al zvonurilor că nu există un plan pentru deficit, Băsescu a declarat că România „are două planuri, care sunt și congruente”.

„Eu nu particip la această emisiune pentru a da sfaturi, nici nu pot să nu răspund unor întrebări având în vedere experiența de 10 ani.

Cred că e greșit spus că nu avem niciun plan, România are două planuri, care sunt și congruente: PNRR-ul, care e finanțat și are obiective; banii care vizează bugetul alocat României pentru exercițiul bugetar prezent și care constă în circa 60 de miliarde de euro cu tot cu agricultura, și care înseamnă fonduri de coeziune. 

Aceste două finanțări, care împreună înseamnă 80 de miliarde de euro, sunt pe planuri stabilite cu UE. Sigur că trebuiesc ajustate, dar România are un plan. Nu putem spune că nu știm pe ce vrem să cheltuim banii din PNRR și fondurile de coeziune. Știm bine că vrem să facem autostrăzi, știm bine că vrem să reabilităm cale ferată, că vrem să modernizăm școli, să facem să dispară veceurile din curtea școlilor de la țară, sunt bani pentru spitale. Deci avem un plan, totul este să-l aducem și la cunoștința electoratului, să știe că noi chiar avem un plan”, a afirmat Băsescu.

De asemenea, Băsescu a amintit că președintele Nicușor Dan a declarat că „ne va fi greu și în 2026”, făcând referire la perioada în care România se afla în criză, pe când acesta era șef de stat. Fostul președinte i-a sugerat premierului Ilie Bolojan să vorbească public despre cum abordează acesta deficitul.

„Eu rețin formularea d-lui președinte Dan, care a spus că ne va fi greu și în 2026. M-aș întoarce puțin la lucruri precise.

V-aș aduce aminte 2010. Datorită faptului că și eu am trecut printr-un astfel de moment, vă spun că măsurile luate atunci au fost extrem de dureroase, cu costuri politice enorme, mi le-am asumat și eu, și PDL-ul, dar rezultatele au fost cele așteptate. Dacă anul trecut, deficitul în România a fost de 9,2%, în 2009 a fost de 8,9%.

Ca urmare a măsurilor luate în 2010, deficitul a fost de 7,8%, după a urmat 4,2%, pentru ca în 2014, deficitul să fie 2,1% și România cu toate criteriile de intrare în zona euro îndeplinite.

Sper că domnul Bolojan are o asemenea socoteală, și eu, în locul lui, aș face-o publică, pentru că ar avea tot timpul această frână trasă, chiar de cei din coaliție. Bolojan trebuie să-i convingă pe cei care îl susțin politic că măsurile sunt necesare.

În 2010, nu s-au mărit niciun fel de taxe pentru companii, nu s-au redus investiții, dar abordarea domnului Bolojan pare a fi alta, și ar trebui să facă public acest lucru, pentru a înțelege care va fi rezultatul abordării”, a adăugat Traian Băsescu

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul
digi24.ro
image
Polonez jignit și scuipat la aeroportul Otopeni, după ce a închiriat o mașină: „A spus că zgârietura costă 400 de euro”
stirileprotv.ro
image
Zodia care se bucură de SUCCES în toamna lui 2025. Urmează o perioadă binecuvântată cu bani și dragoste
gandul.ro
image
Oana Țoiu: Cu siguranță rușii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor
mediafax.ro
image
Cum l-a scăpat statul român de urmărirea penală pe criminalul din măcelul de la Craiova. Acesta a intrat cu un cuțit într-o sală de jocuri
fanatik.ro
image
„E scumpă, dom’le! Dă-o dracului de treabă. Ne-am tâmpit!” Cât costă o sută de grame de pastramă de berbecuț la un târg de toamnă
libertatea.ro
image
Premieră. Trump afirmă că „Rusia este stat agresor” în războiul din Ucraina
digi24.ro
image
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
gsp.ro
image
E așteptat să semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la șefii lui Inter, după eșecul cu Juventus
digisport.ro
image
Bolojan își ține demisia la vedere. Coaliția merge la Cotroceni, în pragul rupturii totale din cauza prețurilor
stiripesurse.ro
image
Fiul lui Ilie Dumitrescu, căutat de Poliţie după ce ar fi provocat un accident rutier în Bucureşti, apoi ar fi fugit de la faţa locului
antena3.ro
image
Salariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplă
observatornews.ro
image
Răsturnare de situație după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare. Decizia finală a tribunalului!
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Cum se face succesiunea pentru un apartament: pașii legali și taxele de plată
playtech.ro
image
Mitică Dragomir îi dă un sfat fiului lui Ilie Dumitrescu, căutat de Poliție după ce a fugit de la locul accidentului
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Mirel Rădoi a părăsit stadionul la o oră de la finalul partidei, după ce i-a fost acordat primul ajutor în vestiar
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
A murit pe scările spitalului din Reșița, după ce o treaptă s-a rupt. Verdictul medicilor: „Un infarct”
kanald.ro
image
David Popovici a avut o singură rugăminte de ziua lui pentru toți românii. Ce a putut să ceară campionul...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Ioana State a slăbit enorm în 4 luni și este SUPERBĂ. A ajuns de nerecunoscut! Fanii au rămas fără cuvinte când i-au văzut noua siluetă: Ai devenit cu 10 ani mai tânără!
romaniatv.net
image
NATO, în război cu Rusia! Moscova amenință după dronele rusești din România și Polonia
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Drama fetelor din trupa Trident. Nu le mai recunoști după 20 de ani FOTO
actualitate.net
image
Țara surprinzătoare din Europa care a înregistrat o creștere record a numărului de turiști în 2025. A depășit cu mult țările în care românii adoră să meargă în concedii
click.ro
image
Schimbări importante pentru șoferi. Ce se întâmplă cu numerele de înmatriculare de la 17 septembrie 2025
click.ro
image
Război în muzica populară. Mioara Velicu vrea mai mulți bani din drepturile de difuzare: „E rușinos”. Reacția lui Gheorghe Turda, membru CREDIDAM: „O nemulțumită”
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto Profimedia jpg
Kate & William au dat marea veste, atât de așteptată de fani. Cu toate acestea, se aude că Regele Charles n-ar fi încântat
okmagazine.ro
viscri manastire fortificata peisaj aerian Q7t2Xj O Xc jpg
Escapade de toamnă: 5 destinații mai puțin cunoscute din România, perfecte pentru un weekend
clickpentrufemei.ro
București, Zona Arsenalului Armatei și a Arhivelor Statului - Complexul Mihai Vodă (© ANR, fond CC al PCR, album 1981, foto 6 - detaliu)
Septembrie 1916: Avioanele germane bombardează Bucureștiul
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedeta din România care și-a înnebunit fanii la început de toamnă. Vezi fotografiile în care și-a arătat toate formele
image
Țara surprinzătoare din Europa care a înregistrat o creștere record a numărului de turiști în 2025. A depășit cu mult țările în care românii adoră să meargă în concedii

OK! Magazine

image
Kate & William au dat marea veste, atât de așteptată de fani. Cu toate acestea, se aude că Regele Charles n-ar fi încântat

Click! Pentru femei

image
Lovitura pe care Jennifer Aniston i-o aplică Angelinei Jolie. „E femeia pe care o urăște cel mai mult!”

Click! Sănătate

image
Rețeta de gem de prune a lui David Beckham face furori!