search
Miercuri, 10 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

„Ar fi un adevărat seppuku pentru economie”. Decizia radicală care ar arunca în aer prețurile dacă măsurile de austeritate nu vor avea efect

0
0
Publicat:

Un cunoscut economist lansează un semnal de alarmă privind riscul pe care l-ar avea o nouă creștere a TVA. El avertizează că o astfel de decizie nu doar că ar afecta companiile și ar duce consumul în picaj, dar ar echivala cu un șoc pentru întreaga economie.

O nouă creștere a TVA ar duce la altă explozie a prețurilor. FOTO: Shutterstock
O nouă creștere a TVA ar duce la altă explozie a prețurilor. FOTO: Shutterstock

Premierul Ilie Bolojan a decis creșterea TVA, în speranța că va atrage la buget banii necesari pentru reducerea deficitului imens, însă se pare că nu este suficient. Astfel, conform datelor Ministerului de Finanțe, deficitul bugetar a fost de 4,04% din PIB în primele şapte luni din 2025, la acelaşi nivel ca în iulie 2024.

Mai mulți economiști au avertizat că, în disperare de cauză, premierul Ilie Bolojan ar putea fi tentat să crească din nou TVA, la sfârșitul anului, până la 24%.

În ce context puteam avea o nouă creștere de TVA

Analistul economic Adrian Negrescu apreciază o bună parte a măsurilor luate de Guvernul Bolojan, însă avertizează asupra unor riscuri, iar cel mai mare ar fi ca premierul să treacă la o nouă creștere a TVA. Acest lucru ar lovi în plin economia României.

O eventuală creştere a TVA la 24% ar fi un adevărat seppuku financiar pentru România. Dincolo de creşterea inflaţiei la 10-12% şi scăderea şi mai puternică a consumului – principalul motor al economiei, creșterea TVA ar duce la accentuarea blocajului financiar, la dificultati operaţionale majore pentru companiile româneşti şi aşa multe dintre ele grav afectate de scăderea vânzărilor şi de neplata la timp a facturilor. O creştere a TVA la 24% ar putea interveni, probabil, doar în situaţia în care toate măsurile de austeritate luate în pachetele 1 şi 2 nu îşi vor face efectele, în sensul de a echilibra finanţele publice”, susține Adrian Negrescu.

Abia peste o lună se va ști dacă guvernul va decide să facă acest lucru, în funcție de rezultatele din octombrie. Veștile nu sunt deloc încurajatoare. Adrian Negrescu repetă ceea ce au spus și alți economiști importanți: pentru a rezolva deficitul uriaș nu se impun creșteri de taxe, ci reduceri de cheltuieli bugetare. Deocamdată, acestea sunt pe hârtie.

Vom avea o imagine mai clară a efectelor în luna octombrie, atunci când încasările statului ne vor arăta dacă este posibil să ne încadrăm în ţinta de deficit de 8% sau dacă trebuie luate măsuri suplimentare. Din datele preliminarii, veştile sunt încurajatoare. Pe de altă parte, am mai spus-o de multe ori - soluţia pentru a rezolva problema deficitului nu este să creşti şi mai mult taxele, ci să reduci cheltuielile şi mai ales evaziunea fiscală. La capitolul cheltuieli, probabil va fi extrem de importantă decizia privind alocările din PNDL/Anghel Saligny”, consideră Negrescu.

Citește și: România, noul scut al Europei. Cum ne pot ridica NATO și miliardele Bruxelles-ului. General: „Suntem clar pivotul UE și NATO în zonă”

Au crescut și cheltuielile

Pe de altă parte, Guvernul Bolojan este supus unei presiuni uriașe din partea unor primării. Aleșii locali îi cer bani pentru obiective scumpe, care ar însemna cheltuieli ce nu ar returna niciun leu spre buget. Este și cazul stadioanelor și a sălilor de sport, iar cel mai bun exemplu este cel al Timișoarei, care deși nu are echipă de fotbal în primele două ligi ale României, construiește 3 stadioane, dintre care două exclusiv din bani publici.

„Dacă guvernul va ceda în faţa primarilor şi vor continua investiţiile în stadioane, săli de sport şi tot felul de minunăţii locale, va fi extrem de greu să menţină ţinta de deficit”, avertizează Negrescu.

Chiar dacă în principiu veniturile statului au crescut, au crescut și cheltuielile direct proporțional. Și asta nu e tot. În curând, cheltuielile vor crește și mai mult, ceea ce înseamnă că deși românii plătesc taxe mai mari ca urmare a măsurilor de austeritate decise de guvern, în realitate acest lucru nu rezolvă problema uriașă a deficitului bugetar, pentru care au și fost impuse.

Dincolo de investiţii, decisivă va fi colectarea taxelor. După primele 7 luni, veniturile statului au crescut cu 11,8%, însă cheltuielile continuă să crească şi ele semnificativ, cu 11,1%. Iar în ultimele luni se vor aduna la plată cele mai multe facturi”, punctează expertul.

De unde vine speranța

Există și câteva motive de speranță, chiar dacă peisajul și perspectivele duc mai mult spre un cenușiu bacovian.

„Extinderea taxării inverse, anunţată de Nazare, alături de noile restricţii de funcţionare pentru firme, din Pachetul 2, s-ar putea să aducă o colectare mai bună, mai cu seamă că vor fi influenţate şi de efectele creşterilor de taxe. Nimic nu este însă sigur. Aşa cum spuneam, până la urmă problema nu e la încasări ci la cheltuieli. Acolo e miza majoră ce ţine nu doar de cheltuielile în investiţii inoportune în această perioadă de criză, ci de costurile tot mai mari cu bunurile şi servicii şi salarizarea bugetarilor”, adaugă Negrescu.

Mingea se află în terenul Guvernului Bolojan, care este obligat să facă reformă și nu doar pe hârtie. Iar reforma nu trebuie să se reducă la creșteri de taxe și tăieri cu toporul, pe care le-ar putea decide din pix orice contabil începător.

„Altfel spus, dacă autorităţile nu vor face reforme reale, dacă politicienii vor sabota reducerile de costuri pe considerente electorale, dacă nu vor reduce deficitul bugetar, ne putem trezi şi cu un TVA mai mare de la 1 ianuarie. La cum arată situaţia în prezent, estimez că nu va fi cazul. Încasările din inflaţie şi creşterile de taxe vor echilibra bugetul din octombrie încolo. Rămâne de văzut ce vor face în 2026”, încheie Adrian Negrescu.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
digi24.ro
image
Cum reușește Franța să „ne fure” numeroși medici de familie, iar sute de localități din România rămân fără doctori
stirileprotv.ro
image
Când LOVEȘTE VREMEA REA în România. VESTE ȘOC!
gandul.ro
image
PSD va prezenta joi programul de relansare economică
mediafax.ro
image
Trei zodii trec printr-o schimbare de destin de pe 10 septembrie de la ora 10.00. Noroc, prosperitate și oportunități pentru ele în această toamnă
fanatik.ro
image
Doar 100 € chirie pe malul oceanului și o viață de lux. Destinația surprinzătoare aleasă de un pensionar spaniol
libertatea.ro
image
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
digi24.ro
image
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
gsp.ro
image
Donald Trump ”a explodat”: ”Taci! Nu asculți niciodată! De-aia ești de mâna a doua”
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
antena3.ro
image
Scandalul vârstei de pensionare. Calcul sumbru: în 10 ani, un salariat va plăti pentru 2,5 pensii
observatornews.ro
image
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a distrus soarta
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Ajutor pentru facturi la energie: cum completezi corect cererea pentru tichete
playtech.ro
image
Câți copii are, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul lui Poli Timișoara participă la Asia Express alături de Gabi Tamaș
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Țara cât două sectoare ale Bucureștiului, în fața unei premiere ISTORICE: calificarea la CM 2026 VIDEO
digisport.ro
image
VIDEO Elena Udrea, noi dezvăluiri explozive: Cum au aranjat oamenii lui Băsescu condamnarea lui Voiculescu
stiripesurse.ro
image
Incendiu puternic la Grădina Zoologică din București! Pompierii intervin cu 11 autospeciale
kanald.ro
image
Bolojan: Trebuie să creștem vârsta de pensionare, altfel...
playtech.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
wowbiz.ro
image
BOMBĂ în showbiz! Bahmu se mărită, la scurt timp după ce mama ei a murit. Vedeta se pregătește de nuntă. Totul este stabilit!
romaniatv.net
image
Bani mai puțini pentru pensionari în septembrie. Cine va primi ajutor
mediaflux.ro
image
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
gsp.ro
image
Apple lansează iPhone 17: Ce e nou și cât costă noile telefoane?
actualitate.net
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Cele două zodii care își schimbă destinul începând cu 1 noiembrie 2025. Ce surprize majore îi așteaptă pe acești nativi
click.ro
image
Dezvăluiri din școli. Cât câștigă și cât muncesc, de fapt, profesorii? De ce fug tinerii de catedră?
click.ro
image
Dan Negru, spaima primarilor. Nu iartă nimic: „I-am convins să refacă trotuarele”. Teatrul de Vară din Mamaia intră în reparații, tot de gura lui!
click.ro
Prințul Harry, Prințul William foto GettyImages jpg
În sfârșit, Prințul Harry a vorbit despre relația sa provocatoare cu fratele William. Sunt certați de ani de zile
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță de lux pentru Corina Caragea. Prezentatoarea explorează una dintre cele mai spectaculoase destinații din lume: „Este adevărat sau este doar imaginația mea?”
image
Cele două zodii care își schimbă destinul începând cu 1 noiembrie 2025. Ce surprize majore îi așteaptă pe acești nativi

OK! Magazine

image
Prințul William a dat cel mai bun răspuns când a fost întrebat dacă fiul Louis este „puțin cam dificil”. Are șapte ani

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman cheltuie o avere ca să stea în casa în care a murit un muzician faimos

Click! Sănătate

image
Simptome de la nivelul pielii care pot semnala cancerul de pancreas