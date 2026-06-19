Echipa lui Ilie Bolojan propune schimbarea statutului PNL. Mai puțini lideri în conducere și sancțiuni mai rapide pentru membri

Conducerea PNL pregătește o serie de modificări ale statutului partidului care ar reduce numărul structurilor de conducere și ar oferi mai multe atribuții conducerii centrale.

Una dintre principalele schimbări propuse este desființarea Biroului Executiv, structură din care fac parte în prezent și lideri regionali ai partidului. Atribuțiile acestuia ar urma să fie preluate de Biroul Politic Național, care ar deveni principalul for de decizie între congrese, potrivit informațiilor obținute de Digi24.

Echipa lui Ilie Bolojan propune și reducerea numărului de prim-vicepreședinți de la patru la unul singur.

Conducerea centrală ar putea interveni în sancționarea membrilor

O altă modificare vizează procedurile disciplinare din partid.

Conform proiectului de statut consultat de canalul TV citat, Biroul Politic Național ar putea decide sancționarea unor membri de la nivel local sau județean în situațiile în care structurile locale nu iau măsuri în termenele prevăzute.

În prezent, statutul partidului nu prevede o astfel de intervenție directă a conducerii centrale în procedurile disciplinare de la nivel local.

Tot Biroul Politic Național sau președintele partidului ar urma să poată propune sancționarea membrilor care ocupă funcții la nivel național, urmând ca decizia finală să fie luată de Consiliul Național.

Potrivit propunerilor, conducerea centrală ar urma să aibă un rol mai important și în coordonarea activității grupurilor parlamentare ale PNL.

Moțiuni cu valori „creștin-democrate, liberale și conservatoare”

Printre modificările propuse se află și o prevedere referitoare la candidații pentru funcția de președinte al partidului.

Potrivit documentului citat de Digi24, fiecare moțiune depusă în cadrul competiției interne ar trebui să promoveze „valorile creștin-democrate, liberale și conservatoare”.

Propunerile au stârnit deja critici în interiorul partidului. Valeriu Iftime, președintele Consiliului Județean Botoșani și lider al PNL Botoșani, a declarat că modificările propuse concentrează prea multă putere la nivelul conducerii centrale.