După Șoșoacă, AUR îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea dacă nu cheamă toate partidele la consultări

AUR ia în calcul suspendarea președintelui Nicușor Dan dacă nu convoacă consultări pentru desemnarea unui nou premier după căderea Guvernului Bolojan.

AUR pune presiune pe Nicușor Dan și intenționează să înceapă procedura de suspendare dacă nu convoacă toate partidele la consultări, potrivit Antena3.

Formațiunea susține că șeful statului ar fi optat pentru „discuții informale” în vederea formării unei noi majorități guvernamentale, demers pe care AUR îl consideră neconstituțional și discriminatoriu politic.

„România nu poate trăi pe termen nedeterminat sub zodia interimatului și a crizei politice. Nicușor Dan trebuie să respecte Constituția, fără alte invenții de tip consultări informale”, se arată în poziția transmisă de AUR.

Reprezentanții AUR afirmă, de asemenea, că există riscul excluderii unor formațiuni politice din aceste consultări, ceea ce ar reprezenta „un derapaj de la atribuțiile constituționale ale președintelui”.

În paralel, și Partidul S.O.S. România, condus de Diana Șoșoacă, a anunțat declanșarea unei proceduri politice și constituționale pentru suspendarea lui Nicușor Dan.

Formațiunea susține că România este „ținută captivă de un regim care ignoră voința poporului” și acuză adâncirea crizei politice și economice.

„Partidul S.O.S. România anunță că inițiază procedura politică și constituțională pentru destituirea lui Nicușor Dan din funcția de președinte al României”, se arată în comunicatul publicat de partid.

Criza politică a fost declanșată de adoptarea moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR, care a trecut cu 281 de voturi „pentru”, din 288 de parlamentari prezenți.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost astfel demis, însă va rămâne interimar până la formarea unui nou executiv.

Președintele Nicușor Dan a început miercuri, 6 mai, consultările informale cu liderii partidelor care s-au aflat la guvernare.