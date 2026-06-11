Dragoș Pîslaru acuză o rețea de pagini Facebook că răspândește dezinformări despre legea salarizării: „Voi sesiza autoritățile”

Ministrul interimar al Investițiilor şi Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, care asigură interimatul şi la Ministerul Muncii, a publicat joi, 11 iunie, o listă cu mai multe pagini de Facebook și site-uri care „au fost folosite în ultimele săptămâni într-o campanie coordonată de manipulare, menită să inducă panică și revoltă în jurul proiectului legii salarizării unitare.”

„Ce au în comun paginile de Facebook «România pământ sfânt», «Iubire & Trădare», «George Becali», «Dragoste și Suflet», „Ceaimami» și alte câteva zeci de pagini aparent fără legătură între ele?

Toate au fost folosite în ultimele săptămâni într-o campanie coordonată de manipulare, menită să inducă panică și revoltă în jurul proiectului legii salarizării unitare”, a transmis Pîslaru pe Facebook.

Acesta transmite că este vorba despre „o operațiune premeditată de dezinformare”, în cadrul căreia aproximativ 50 de pagini de Facebook „au distribuit simultan aceleași mesaje alarmiste, aceleași titluri false și aceleași atacuri politice”.

„Paginile se prezintă drept comunități despre familie, iubire, tradiții românești, muzică, filme sau viața de zi cu zi. În realitate, ele funcționează ca vehicule de propagandă pentru conținut politic manipulator.

Milioanele de urmăritori de pe aceste pagini provin din rețele de conturi false și ferme de boți. Administrarea paginilor indică utilizarea unor infrastructuri digitale dispersate în mai multe state, de la India și Emiratele Arabe Unite până la Olanda, Franța, Italia sau Marea Britanie”, a mai explicat acesta.

Pîslaru această campanie funcționează prin folosirea unor imagini preluate din surse oficiale sau generate cu ajutorul inteligenței artificiale, alături de informații scoase din context ori complet inventate.

Potrivit acestuia, aceste materiale sunt prezentate într-o manieră alarmistă și emoțională pentru a provoca reacții puternice în rândul publicului.

„Printre cele mai recente ținte ale atacurilor acestor rețele de pagini sunt președintele Nicușor Dan, prim-ministrul Ilie Bolojan, miniștri ai guvernului din partea PNL și USR, dar și subiecte precum relația României cu Republica Moldova și președinta Maia Sandu, sprijinul acordat Ucrainei și alte teme promovate constant în discursul extremist și pro-Kremlin.

În cazul proiectului de lege a salarizării unitare, aceste pagini au inundat rețelele sociale cu informații false despre tăieri de salarii, privilegii inventate și scenarii apocaliptice.”

Ministrul a eplicat că reforma salarizării urmărește, de fapt, eliminarea inechităților, reducerea privilegiilor nejustificate și construirea unui sistem mai transparent și mai echitabil.

„Democrația nu poate funcționa fără dezbatere critică, dar nici nu poate exista în totală manipulare și minciună. Atunci când zeci de pagini aparent inofensive sunt transformate în instrumente de manipulare politică, este de datoria mea să trag un semnal vehement de alarmă.

În orele următoare voi sesiza autoritățile responsabile să intervină. Această rețea de manipulare este un atac la adresa democrației și a siguranței naționale a României.”

Noua lege a salarizării a creat controverse în spațiul public. De exemplu, Federația Națională Sindicală „Ambulanța” din România (FNSAR) a anunțat protest național pe 11 iunie la București, în fața Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii.

Aceștia acuză că proiectul de lege privind salarizarea bugetarilor ar reduce sporurile și veniturile personalului din ambulanțe.

De asemenea, funcționarii reclamă prevederile noului proiect de lege privind salarizarea și cer un statut special, o nouă grilă de salarizare și venituri care să reflecte responsabilitățile pe care le au.

Reprezentanții angajaților avertizează că, în forma actuală, proiectul legislativ ar putea conduce la diminuarea veniturilor pentru o parte dintre salariați. Potrivit acestora, unele categorii de personal riscă să piardă între 2.000 și 4.000 de lei din veniturile lunare.