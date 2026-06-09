Judecătorii Curții de Apel București resping noua lege a salarizării. Care sunt nemulțumirile

Judecătorii Curții de Apel București (CAB) au stabilit marți, 9 iunie, în unanimitate, să solicite Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să facă demersuri pentru apărarea independenței justiției, „prin oprirea de îndată a campaniei de discreditare a puterii judecătorești”. De asemenea, aceștia au respins propunerile legislative privind salarizarea magistraților.

La Adunarea Generală de marți, convocate de Secția pentru judecători a CSM, au fost prezenți 202 din cei 240 de judecători în funcție, potrivit unui comunicat transmis de CAB.

„Judecătorii denunță degradarea constantă a statului de drept în România prin încercarea susținută de subordonare a puterii judecătorești de către puterea politică.

Judecătorii solicită Consiliului Superior al Magistraturii, în calitatea sa de garant al independenței justiției, să efectueze toate demersurile instituționale la nivel intern și internațional în vederea restabilirii echilibrului specific statului de drept, prin oprirea de îndată a campaniei de discreditare a puterii judecătorești și prin recunoașterea de către celelalte puteri a independenței reale a judecătorului, ca cerință esențială într-o societate democratică”, se arată în comunicat.

Judecătorii au respins propunerile legislative privind salarizarea magistraților și au amânat decizia privind o eventuală suspendare a activității instanței.

Anterior, CSM a transmis că măsura convocării adunării a fost necesară, în primul rând, faţă de contextul general din ultima perioadă, care a vizat „discreditarea şi stigmatizarea constantă a puterii judecătorești în România”.

„Secţia pentru judecători transmite corpului profesional că sprijinul individual al fiecăruia este esenţial pentru Consiliu, care în funcţie de evoluţie va convoca în viitor adunările generale ale judecătorilor pentru reacţii ferme care să conducă la apărarea puterii judecătoreşti, asigurând întreg corpul profesional de implicarea deplină a Consiliului în garantarea şi apărarea statutului magistratului în România”, se mai arată în comunicat.

Decizia vine după ce marți, 2 iunie, Consiliul Superior al Magistraturii a trimis la Ministerul Justiției punctele sale de vedere cu privire la legea salarizării, inițiată de guvernul interimar Bolojan, pe care Justiția o respinge.

Potrivit CSM, proiectul de lege a fost inițiat cu încălcarea flagrantă a dispozițiilor constituționale și legale vizând legitimitatea Guvernului demis de a iniția proiecte de lege. Totodată, membrii CSM susțin că proiectul de lege nesocotește grav independența financiară a magistraților și subminează rolul de putere în stat care revine autorității judecătorești.