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Dominic Fritz: „AUR primește misiunea să salveze chiar PSD-ul. Trebuie să-l facă pe Sorin Grindeanu premier”

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Liderul USR, Dominic Fritz, a afirmat luni, 29 iunie, că AUR a primit „misiunea să salveze chiar PSD-ul”, susținând că formațiunea politică a lui George Simion este „asigurarea de viață” a social-democraților.

Dominic Fritz
Liderul USR, Dominic Fritz FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

„«Interesul național» a chemat AUR înapoi în cazarmă. Apar primele voci să explice de ce trebuie votat guvernul Grindeanu. Certuri, demisii, dezamăgire. Portavocea partidului și fosta candidată AUR la Primăria Generală, umilită în direct la TV de propriul guru. AUR nu a fost niciodată un partid anti-sistem. Este un partid la ordin”, a scris Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook.

El a afirmat, totodată, că „acesta este momentul adevărului” și a acuzat AUR că este „creația sistemului, fabricat să capteze și să controleze furia oamenilor împotriva PSD-ului”.

„Furia reală, îndreptățită, împotriva partidului care a domnit peste România și a furat-o sistematic de speranțe și prosperitate după Revoluție”, a adăugat Fritz.

El a acuzat AUR că a votat împotriva pensiilor speciale, că a încercat să o dea jos pe Diana Buzoianu „care strica afacerile PSD” și că a semnat moțiunea împotriva reformelor alături de social-democrați.

„Acum AUR primește misiunea să salveze chiar PSD-ul. Acum AUR trebuie să-l facă pe Sorin Grindeanu premier. Sorin Grindeanu care a dat OUG 13 și a scos în stradă sute de mii de oameni, inclusiv votanți AUR. AUR nu s-a luptat niciodată cu PSD. AUR este doar asigurarea de viață a PSD”, a conchis liderul USR.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a afirmat cu o zi în urmă că președintele PSD, Sorin Grindeanu, va reuși să obțină voturile necesare pentru învestirea Guvernului, chiar dacă majoritatea va fi una fragilă. El a sugerat că, deși AUR este exclus din viitoarea formulă de guvernare, partidul ar putea avea un rol de arbitru în Parlament, unde voturile sale ar putea deveni decisive pentru adoptarea unor proiecte importante.

Ulterior, surse politice au afirmat pentru „Adevărul” că liderii social-democrați au calculat că Guvernul Grindeanu poate fi învestit cu sprijinul UDMR și cu câteva voturi de la AUR, negociate la bucată.

PSD se bazează în acest moment pe voturile minorităților naționale, pe cele ale parlamentarilor proveniți din SOS și POT, plus cei 16 liberali care s-au despărțit de PNL după ce l-au votat pe Adrian Veștea. În total, în jur de 190 de voturi.

Potrivit surselor, partidul lui George Simion este împărțit: majoritatea parlamentarilor sunt de părere că partidul nu ar trebui să se asocieze cu PSD, pentru a nu-și dinamita imaginea de partid anti-sistem, însă sunt câțiva senatori și deputați dispuși să voteze Guvernul Grindeanu.

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