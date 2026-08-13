Nici bacurile nu mai pot traversa Dunărea. Cursa Călărași-Ostrov, suspendată din cauza nivelului scăzut al fluviului

Compania care operează legătura de bac pe ruta Călărași – Ostrov (Silistra) a decis suspendarea temporară a cursei de bac, începând cu data de 13 august, ora 13.45, din cauza nivelului scăzut al fluviului Dunărea.

Dunărea este la o cotă foarte mică, cea mai scăzută din ultimele decenii, iar debitele sunt tot mai mici de la o zi la alta.

Din această cauză, Compania care operează legătura de bac pe ruta Călărași – Ostrov (Silistra) a decis suspendarea temporară a cursei, după cum anunță Poliția de Frontieră.

”Măsura a fost dispusă datorită condițiilor hidrologice nefavorabile, respectiv nivelului scăzut al fluviului Dunărea, care nu permite desfășurarea activității de transport cu bacul în condiții de siguranță. Reluarea activității va fi comunicată imediat ce aceasta va fi posibilă în condiții de siguranță”, anunță Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu.

Zilele trecute, probleme au fost și la trecerea cu bacul, între Galați și Tulcea. Ca sa nu rămână blocată, nava ocolește zona cu apă mică, iar timpul de traversare se dublează