Pierderile Rusiei ar putea fi cu 50% mai mari la iarnă. Comandantul brigăzii ucrainene K2 estimează că 40.000 de soldați vor fi uciși în fiecare lună
Pierderile armatei ruse pe front ar putea crește semnificativ odată cu venirea sezonului rece și dispariția vegetației care oferă acoperire trupelor, susține Kirilo Veres, comandantul Brigăzii K-2 din cadrul Forțelor Sistemelor Fără Pilot ale Ucrainei, decorat cu titlul de Erou al țării.
Într-un interviu acordat publicației Ukrainska Pravda, Veres a declarat că numărul militarilor ruși eliminați din luptă ar putea fi cu aproximativ 50% mai mare în timpul iernii. Potrivit acestuia, căderea frunzelor va oferi forțelor ucrainene o vizibilitate sporită și condiții mai bune pentru utilizarea camerelor cu termoviziune:
„Iarna, (pierderile ruse) vor fi de o dată și jumătate mai mari imediat [în ceea ce privește rușii uciși – n.r.]. De îndată ce vegetația cade, vom avea puțin mai mult spațiu de manevră, iar termocamerele vor funcționa mai bine”, a explicat comandantul ucrainean.
Kirilo Veres estimează că pierderile rusești ar putea ajunge în această perioadă la 35.000-40.000 de militari pe lună.
Comandantul ucrainean a subliniat însă că eventualele progrese nu vor fi vizibile imediat, având în vedere dimensiunea forțelor ruse implicate în conflict.
Comandantul Brigăzii K-2 a afirmat, totodată, că Forțele Sistemelor Fără Pilot contribuie în prezent la aproximativ 10-15% din totalul pierderilor înregistrate în rândul militarilor ruși pe front.
„Menținem acest nivel, cu mici variații. Este un moment istoric”, a declarat Veres.
În ianuarie, fostul ministru ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, afirma că unul dintre obiectivele strategice ale Kievului este provocarea a până la 50.000 de pierderi lunare armatei ruse, pentru a face războiul nesustenabil pentru Moscova.