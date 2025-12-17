Un profesor de la universitatea americană MIT a fost împușcat în propria locuinţă. Bărbatul a murit la spital

Un profesor de la prestigioasa universitate americană Massachusetts Institute of Technology (MIT) a murit marţi,16 decembrie, după ce a fost împuşcat la domiciliul său cu o zi în urmă, a anunţat biroul procurorului.

A fost deschisă o anchetă pentru omucidere, relatează AFP, citată de Agerpres.

Poliţiștii au intervenit luni seară după ce a fost sesizată în legătură cu un bărbat împuşcat la domiciliul său din Brookline, în Massachusetts, a anunţat biroul procurorului pe Facebook.

Nuno Loureiro, în vârstă de 47 de ani, a fost transportat la spital. Marţi dimineaţă a fost declarat mort.

Originar din Portugalia, Loureiro preda ştiinţe şi inginerie nucleară, precum şi fizică, la MIT din 2016, a anunţat universitatea într-un comunicat pe site-ul său în care a anunţat moartea profesorului.

„Sincere condoleanţe familiei, prietenilor şi colegilor lui Nuno Loureiro. Îi onorăm viaţa, conducerea ştiinţifică şi contribuţiile sale de durată”, a transmis ambasadorul SUA în Portugalia, John Arrigo, pe X.

„În acest moment, se pare că nu există nicio legătură", între această moarte şi atacul de sâmbătă asupra Universităţii Brown, a declarat agentul FBI Ted Docks, care conduce această a doua anchetă, într-o conferinţă de presă de marţi.

Atunci, un bărbat înarmat a deschis focul în clădirea de inginerie şi fizică a Universităţii Brown, unde aveau loc examenele, omorând doi studenţi şi rănind alţi nouă. Suspectul nu fusese identificat până miercuri.

Cele două universităţi se află la aproximativ 70 de kilometri distanţă.