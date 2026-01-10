search
Sâmbătă, 10 Ianuarie 2026
Expert în securitate: Intervenția SUA în Venezuela riscă să distragă atenția de la Ucraina

Publicat:

Implicarea Statelor Unite în Venezuela nu este determinată de un proiect coerent de democratizare, ci mai degrabă de interese de grup și calcule strategice punctuale, avertizează expertul în securitate și fost consilier prezidențial Iulian Fota, pentru Adevărul. Potrivit acestuia, intervenția americană riscă să consume resurse politice și diplomatice importante, în detrimentul sprijinului acordat Ucrainei.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Iulian Fota a declarat, la Interviurile Adevărul, că înlăturarea unui lider autoritar, precum Nicolas Maduro, nu rezolvă automat problemele structurale ale Venezuelei și creează, dimpotrivă, o responsabilitate majoră pentru actorul extern care se implică.

„Problema nu este dacă îl dai jos pe Maduro, ci ce faci după. Odată ce ai intervenit și ai schimbat regimul, nu mai poți spune că nu e treaba ta. Ai o responsabilitate politică, morală și strategică față de țara respectivă”, a spus Fota.

Expertul susține că administrația americană nu pare să aibă un plan clar pentru reconstrucția democratică a Venezuelei și că miza reală a intervenției ține mai degrabă de interese economice și de influență.

„Nu văd un proiect serios de democratizare. Văd mai degrabă interese de grup, interese economice, interese legate de resurse și de poziționare strategică. Dezvoltarea democratică riscă să fie lăsată exclusiv pe umerii poporului venezuelian”, a explicat el.

În acest context, Iulian Fota avertizează că implicarea SUA într-un nou dosar complicat va avea consecințe directe asupra priorităților globale ale Washingtonului.

„Atenția strategică a Statelor Unite nu este infinită. Dacă deschizi un front major în Venezuela, inevitabil vei lua din resursele politice, diplomatice și militare alocate Ucrainei. Este un joc de sumă zero”, a declarat expertul.

Potrivit acestuia, mutarea centrului de greutate al politicii externe americane este cu atât mai problematică pentru Europa, care depinde în continuare de sprijinul SUA în fața agresiunii ruse.

„Pentru europeni, și mai ales pentru flancul estic, faptul că Ucraina riscă să treacă pe plan secund este extrem de periculos. Rusia nu a renunțat la obiectivele sale, iar orice slăbire a atenției occidentale este speculată imediat”, a avertizat Fota.

Expertul a adăugat că Venezuela nu va fi singurul dosar care va concura pentru atenția Washingtonului, Orientul Mijlociu rămânând o zonă cu potențial ridicat de escaladare.

„Următorul mare dosar este Orientul Mijlociu. Acolo tensiunile pot izbucni oricând. Asta înseamnă că Statele Unite vor fi nevoite să facă alegeri strategice dure, iar Ucraina riscă să nu mai fie pe primul loc”, a spus el.

În opinia lui Iulian Fota, Europa trebuie să se pregătească pentru un scenariu în care sprijinul american devine mai selectiv și mai condiționat.

„Pentru România, mesajul este clar: trebuie să fim conștienți că atenția americană se poate muta rapid. Nu ne permitem iluzii strategice. Realismul este esențial”, a concluzionat fostul consilier prezidențial.

