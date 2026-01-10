Exclusiv SUA riscă să semene tot mai mult cu Rusia. Iulian Fota, expert în securitate: SUA au o abordare „imperială”, slăbind relația transatlantică

Statele Unite se îndepărtează de logica parteneriatului transatlantic și revin la o abordare de tip „imperial”, în care interesele strategice primează în fața relațiilor cu aliații europeni, avertizează expertul în securitate și fost consilier prezidențial Iulian Fota, în exclusivitate la Interviurile Adevărul. În centrul acestei schimbări de paradigmă se află Groenlanda, un teritoriu pe care Washingtonul îl consideră o miză strategică majoră.

Iulian Fota a declarat pentru Adevărul că ambiția americană de a controla Groenlanda nu este una conjuncturală și nu aparține exclusiv lui Donald Trump, ci unei părți importante a elitei politice de la Washington.

„Nu cred că vor renunța. America vrea Groenlanda. Este o ambiție de establishment, nu doar o ambiție personală a lui Donald Trump. Vorbim despre o logică imperială, pe care Statele Unite au mai avut-o în istoria lor și care revine astăzi în forță”, a spus Fota.

Potrivit acestuia, miza Groenlandei este una complexă, care combină interese simbolice, strategice și economice.

„Groenlanda înseamnă prestigiu, poziționare strategică în Arctica și acces la resurse. Din această perspectivă, Washingtonul vede teritoriul ca pe un premiu geopolitic, indiferent de implicațiile pentru relația cu Europa”, a explicat expertul.

Iulian Fota avertizează că această abordare afectează direct relația transatlantică și subminează încrederea dintre Statele Unite și aliații europeni.

„Prin astfel de gesturi, America începe să se comporte tot mai mult ca o mare putere clasică, nu ca lider al lumii democratice. Iar acest lucru creează tensiuni serioase cu Europa, care se bazează pe reguli, consens și respectarea suveranității”, a declarat el.

În opinia sa, Statele Unite riscă să se apropie, din punct de vedere al comportamentului geopolitic, de modele promovate de Rusia și China.

„Dacă America începe să spună «vreau acest teritoriu pentru că pot să-l iau», atunci diferența față de Rusia sau China devine din ce în ce mai greu de explicat. Este o problemă majoră de credibilitate”, a avertizat Fota.

Expertul consideră că această schimbare de paradigmă va forța Europa să își regândească strategia de securitate și relațiile externe.

„Europa va fi obligată să se maturizeze strategic. Dacă încrederea în garanțiile americane scade, europenii vor trebui să investească mai mult în propria securitate și să își definească mai clar interesele”, a spus fostul consilier prezidențial.

În acest context, Iulian Fota avertizează că relația transatlantică intră într-o perioadă de stres accentuat, cu efecte directe asupra NATO și asupra securității flancului estic, inclusiv a României.

„Pentru țări ca România, orice slăbire a legăturii transatlantice este o veste proastă. Noi depindem de predictibilitate și de angajamente ferme. O Americă mai ‘imperială’ este o Americă mai greu de anticipat”, a concluzionat el.