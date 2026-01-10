Partidele din Groenlanda, mesaj tranșant către Trump: „Nu vrem să fim americani”. „Nicio altă ţară nu se poate amesteca”

„Nu vrem să fim americani”, au reafirmat vineri seara partidele din Groenlanda într-o declaraţie comună, după ce președintele Donald Trump a declarat că SUA trebuie să preia controlul asupra țării pentru a-şi asigura propria securitate.

„Nu vrem să fim americani, nu vrem să fim danezi, vrem să fim groenlandezi”, au scris liderii celor cinci partide groenlandeze reprezentate în parlamentul local - cele patru care fac parte din guvern, precum şi partidul de opoziţie, care este în favoarea unei independenţe rapide a teritoriului autonom danez, scrie News.ro.

„Viitorul Groenlandei trebuie decis de poporul groenlandez”, asigură ei.

„Nicio altă ţară nu se poate amesteca. Noi trebuie să decidem singuri viitorul ţării noastre, fără presiuni în favoarea unei decizii pripite, fără ezitări şi fără amestecul altor ţări”, au insistat ei.

Donald Trump insistă că Statele Unite trebuie să preia controlul asupra Groenlandei pentru a-şi asigura propria securitate faţă de Beijing şi Moscova.

„Nu putem permite Rusiei sau Chinei să ocupe Groenlanda. Asta vor face dacă noi nu o facem. Aşadar, vom face ceva cu Groenlanda, fie pe cale paşnică, fie pe cale forţată”, a declarat el vineri.

Administrația Trump și-a reînnoit în ultimele zile amenințările privind preluarea Groenlandei și a susținut că oficialii ar lua chiar în calcul folosirea forței militare, pe fondul unui raid din Venezuela care a dus la arestarea și îndepărtarea de la putere a președintelui Nicolás Maduro și a soției sale, Cilia Flores.

„Avem nevoie de Groenlanda din punctul de vedere al securității naționale”, a susținut Trump într-un schimb de replici cu jurnaliștii, la bordul avionului Air Force One. „În acest moment, Groenlanda este plină de nave rusești și chineze, peste tot.”

Jess Berthelsen, președintele SIK (confederația națională a sindicatelor din Groenlanda), a contestat ferm această afirmație. Sindicatul reprezintă mii de angajați, de la funcționari publici la electricieni, mecanici și pescari.

„În Groenlanda, este greu de înțeles pretențiile pe care le formulează Trump”, a spus el.

„Afirmațiile lui despre apele noastre, cum că ar fi pline de nave rusești și chineze, nu le vedem deloc. Nu putem recunoaște această ipoteză. Marina daneză patrulează în apele Groenlandei, iar marile noastre traulere sunt, de asemenea, peste tot. Dacă ar fi fost adevărat, ni s-ar fi spus deja. Dar nu există așa ceva. Așa că despre ce vorbește?”