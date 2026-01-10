Performanță în teren, coșmar în vestiar: revelația Superligii se plânge de condițiile deplorabile. Stadionul în derivă stârnește furia jucătorilor: „Plouă efectiv în vestiar. Vrem condiții normale!”

Fotbaliștii FC Botoșani, aflați pe locul 3 în Liga 1, la doar două puncte de lider, și-au exprimat nemulțumirea față de starea deplorabilă a stadionului din nordul Moldovei.

Vestiare în care plouă, lipsa modernizărilor în ultimul deceniu și facilități mult sub standardele unei echipe de primă ligă reprezintă principalele probleme semnalate.

Sebastian Mailat (28 de ani) și Andrei Miron (31 de ani) au vorbit deschis despre cum aceste condiții afectează viața de zi cu zi a jucătorilor și performanța lor pe teren.

Mailat, unul dintre marcatorii importanți ai echipei antrenate de Leo Grozavu, a subliniat că stadionul, construit în 1970, necesită investiții urgente, mai ales că Botoșaniul își propune obiective ambițioase și visează la o calificare în play-off. Această situație evidențiază discrepanța dintre nivelul sportiv al echipei și infrastructura oferită de autoritățile locale.

„Nu știu dacă știți, dar nouă ne plouă în vestiar! Plouă efectiv în vestiar... Ne-am dori și noi condițiile celorlalte cluburi și nu cerem foarte mult. Doar niște vestiare noi!”, a spus Mailat.

„E rușinos să joci în Liga 1 cu asemenea stadion și cu asemenea condiții!”

În paralel, căpitanul echipei și unul dintre cei mai experimentați jucători, Andrei Miron, a lansat un adevărat apel către autoritățile locale, criticând modul în care este întreținut stadionul.

„Mie îmi pare foarte rău pentru că am fost acum zece ani prima oară la echipă și sunt aceleași condiții. Nu s-a schimbat absolut nimic! Chiar îmi pare foarte rău de această situație. Nu știu de cine depinde, cine trebuie să facă mai mult... E rușinos să joci în Liga 1 cu asemenea stadion și cu asemenea condiții!”, a spus Miron, conform GSP.

Chiar și echipele adverse au criticat condițiile întâlnite în Moldova

Fundașul FC Botoșani susține aceste observații, confirmând că problemele semnalate sunt reale: „Și au foarte mare dreptate! Vă dau un exemplu. Am jucat la Metaloglobus, dar acolo, în două luni de zile, s-a făcut un vestiar... Condiții cât de cât OK, unde poți să-ți faci treaba!”.

Patronul FC Botoșani, Valeriu Iftime, și-a exprimat în trecut nemulțumirea față de starea stadionului din oraș și a lansat un apel public către autoritățile locale, cerând implicare și atenție pentru modernizarea unei arene care să reflecte mândria și pasiunea orașului pentru fotbal.

„Stadionul trebuie transformat într-un loc demn de orașul nostru și nu o să mă opresc până nu ne vom vedea scopul atins. Domnule primar, să ne gândim serios să refacem gazonul, dar pentru asta am nevoie de atenție. De comunicare, să înțelegi că nu e al meu, este al stadionului, al oamenilor, al acestui oraș minunat, care iubește fotbalul!”, a anunțat, în trecut, Valeriu Iftime.

„Slabe șanse să se facă un stadion și să se mute echipa!”

În ciuda apariției, în ultimii ani și mai ales în timpul campaniilor electorale, a mai multor stadioane construite peste noapte la Botoșani, Andrei Miron le răcește entuziasmul susținătorilor, atrăgând atenția asupra problemelor reale de infrastructură care persistă la stadionul principal al orașului.

„Nu cred că o să se construiască vreodată un alt stadion! Poate doar să se facă niște vestiare și să existe niște condiții... Un loc de recuperare mai bun. Slabe șanse să se facă un stadion și să se mute echipa. Avem nevoie de vestiare și condiții pentru antrenamente. Și tribunele să le mai modernizeze!”, a mai declarat Miron, conform aceleiași surse.

„Nici hârtie igienică nu aveam la baie!”

Fostul antrenor al Universității Craiova, Mirel Rădoi, a tras un semnal de alarmă, criticând dur condițiile din vestiarele și facilitățile stadionului de la Botoșani.

Într-o declarație sinceră de după meci, unde oltenii au remizat cu moldovenii în runda #8 din Superliga, 1-1, Rădoi a descris situația deplorabilă cu care se confruntă jucătorii, evidențiind problemele care au rămas nerezolvate, în ciuda investițiilor făcute în fotbalul local.

„Nu puteam să folosesc ce era în vestiar, nici hârtie igienică nu aveam la baie. S-a stricat și aerul condiționat, nu mergea nimic. Ăștia suntem noi în 2025! Știu că Botoșani încearcă să joace fotbal, se investește. Dar, din păcate, cel puțin pentru mine nu e OK!”, admitea Mirel Rădoi, fost antrenor în Bănie, în august 2025.