Duminică, 2 Noiembrie 2025
Adevărul
Alegeri Primăria București 2025

Campania la Primăria Capitalei a început mai devreme. Cum se promovează candidați și ce planuri au

Alegeri Primăria București 2025
Publicat:

Candidații la Primăria Capitalei și-au început campania, promovându-se fie pe rețelele de socializare, fie prin plimbări prin oraș. Pentru unii, notorietatea publică a fost dobândită cu mult timp înainte de această cursă electorală.

Nicușor Dan a lăsat fotoliul de primar pentru cel de președinte FOTO Inquam Photos / George Călin
Cea mai vizibilă campanie se desfășoară la USR, unde Cătălin Drulă a luat un avans considerabil. Recent, el a povestit cum îl sprijinea în campanie pe actualul șef de stat, Nicușor Dan, pentru Primăria Capitalei, mergând pe stradă și încercând să convingă lumea să-l voteze. Acum, deputatul aplică această experiență în propria candidatură, parcurgând Bucureștiul alături de colegii săi, printre care și membri ai Guvernului, precum ministra Mediului, Diana Buzoianu.

Campanie pe stradă

FOTO Facebook / Cătălin Drulă
A și prezentat deja câteva teme mari: extinderea metroului, tăierile ilegale de copaci pedepsite „simbolic” cu 50 de lei și împărțirea banilor între primăriile de sector și primăria generală, context în care a depus la Parlament un proiect pentru transpunerea referendumului organizat de Nicușor Dan anul trecut în Capitală.

„Căinele” din minister

Primul episod care i-a adus notorietate a fost conflictul cu Sindicatul Liber Metrou (USLM) și evacuarea spațiilor comerciale din subteran. În acel moment a avut loc și scena devenită celebră, când Ștefan Paraschiv, directorul general al Metrorex, a intrat cu ranga într-un chioșc, ceea ce l-a determinat pe Drulă să declare: „Un cartel se destructurează cu ranga”.

Ulterior, despre fostul ministru al Transporturilor s-a spus că „e un câine”. Mai exact, deputatul PNL George Stângă și președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, au fost înregistrați de procurorii DNA chiar în biroul ministrului Transporturilor în timp ce îi cereau lui Cătălin Drulă, să îi păstreze în funcție pe șefii Asociației Române de Salvare a Vieților Omenești pe Mare și Administrației Fluviale a Dunării de Jos Galați. „Nu pot să spun că-i om, e un câine acest Drulă și trebuie să găsim o soluție pentru el”, spunea la un moment dat administratorul unei firme.

O decizie grea

FOTO Facebook / Ciprian Ciucu
Ceilalți doi candidați ai coaliției, din partea PNL și din partea PSD, au avantajul conducerii unei primării de sector, fiind reinstalați în funcții la alegerile locale din iunie anul trecut, de unde pot vorbi despre activitatea lor de până acum.

Ciprian Ciucu a făcut anunțul oficial al deciziei sale de a candida la Primăria Capitalei într-o postare în care afirmă că „nu a fost o decizie ușoară”. Edilul spune însă că a cântărit lucrurile la fel cum a făcut-o fostul primar al Capitalei, Nicușor Dan, în momentul deciziei candidaturii sale la președinție. „Am stat mult și am cântărit: unde pot avea un impact pozitiv mai mare. La Primăria Capitalei sau la Primăria Sectorului 6?”, a scris Ciucu, spunându-le alegătorilor săi din sectorul 6 că este „este un mesaj de continuitate” și nu unul de despărțire, pentru că vrea să pună Bucureștiul „la punct”.

Citește și: Grindeanu, „discuții private” cu președintele Nicușor Dan. Decizia pe proiectul privind pensiile magistraților, în ședința coaliției de azi

El a conturat câteva teme-cheie, comparând Bucureștiul cu alte capitale europene și evidențiind lipsa căldurii și a apei calde, problemele din transportul public și fațadele degradate ale clădirilor. Aceste aspecte vor face parte din programul politic pe care a început deja să-l redacteze, subliniind însă că va trebui să se concentreze pe „lucruri mai modeste, dar realiste”.

„Sectorul 6 este cât de cât pus la punct, acum este timpul să ne ocupăm de tot Bucureștiul”, mai spune Ciprian Ciucu.

Din echipa de la Cotroceni, în conducerea primăriei de sector

Ciucu a fost timp de un an, între anii 2000 – 2001, angajat la departamentul de Relații Publice al Președinției, în timpul conducerii lui Ion Iliescu.

Primul mandat de primar la sectorul 6 l-a obținut la alegerile din 2000 și este prim-vicepreședinte al PNL. În febrbuarie 2023 a demisionat de la șefia PNL București, motivând că are nevoie de mai mult timp pentru conducerea primăriei de sector.

Lecția personală

FOTO Facebook / Daniel Băluță
Edilul sectorului 4 a fost ultimul candidat al partidelor coaliției care și-a anunțat candidatura, așteptând votul partidului. După ședința Consiliului Politic Național al PSD, care i-a validat candidatura, Daniel Băluță a făcut anunțul oficial pe Facebook, explicând motivele deciziei de a intra în cursa electorală pentru Capitală.

„Cum am ajuns aici? O să încep cu o lecție personală pe care am învățat-o din meseria mea de medic. Când un om ajunge la tine bolnav, nu te apuci să-i faci planuri de viitor. Întâi tratezi ce doare, stabilizezi starea generală a pacientului și îi redai sănătatea. Abia apoi poți clădi mai departe, abia atunci poți să te gândești la ce urmează. La fel e și cu un oraș. Bucureștiul are nevoie să între într-un proces de depanare. Are nevoie să fie pus pe picioare, să funcționeze zi de zi, să nu mai fie un șantier continuu. Și apoi putem să construim împreună viitorul lui”, a scris Daniel Băluță.

Citește și: Averile principalilor candidați la Primăria Capitalei. Care este cel mai bogat și cum a făcut banii

Între altele, el a vorbit despre traficul din București, lipsa spitalelor și a apei calde, afirmând că nu este un „vis imposibil”, ci o realitate pe care a demonstrat-o: „Am FĂCUT. Am arătat cǎ se poate. Iar mai departe, FACEM împreună din București capitala pe care ne-o dorim cu toții”.

Scandal cu Nicușor Dan în centrul Capitalei

Într-o altă postare, edilul vorbește despre lucrările de consolidare a planșeului din Piața Unirii, locul unde, cu doar un an în urmă, se afla într-un conflict public cu actualul președinte, Nicușor Dan, pe tema autorizației de începere a lucrărilor. La acel moment, cei doi au oferit un adevărat spectacol, înconjurați de buldozere, polițiști, jandarmi și jurnaliști.

Daniel Băluță este primar al sectorului 4 din 2016, aflându-se în prezent la al treilea mandat, și membru al Consiliului General din 2012. Înainte de a deveni primar, a ocupat timp de trei ani funcția de viceprimar al sectorului 4, între 2013 și 2016.

