Simion îl critică pe Nicușor Dan pentru participarea la lansarea candidaturii lui Drulă: „Total imoral și neconstituțional. În alte vremuri ar fi fost imediat suspendat”

Liderul AUR, George Simion, l-a criticat, duminică, pe președintele Nicușor Dan pentru participarea la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă (USR) la alegerile pentru Primăria Capitalei.

Potrivit lui Simion, comportamentul președintelui este „total imoral și neconstituțional”.

„În timp ce noi suntem aici, în Teleorman, Nicuşor Dan participă la evenimentul unui partid politic, susţinând un candidat în campania electorală de la Bucureşti, ceea ce este total imoral, total neconstituţional, total în afara fişei postului său.

Aceasta ar fi fost de neconceput în alte vremuri, în care un asemenea gest ar fi provocat imediat suspendarea”, a declarat George Simion la Alexandria, unde a participat la Conferinţa judeţeană pentru alegerea conducerii filialei AUR Teleorman, potrivit Agerpres.

Simion a criticat şi guvernarea actuală, afirmând că partidele aflate la putere s-au ridicat „pe hoţie, minciună şi manipulare”.

„Ei s-au ridicat pe hoţie, pe minciună şi prin manipulare. În timp ce noi vorbeam cu poporul, ei vorbeau cu Ursula şi cu Macron. PSD este la guvernare cu USR, nu cu AUR. Nu vom putea construi nimic dacă nu vom curăţa mizeria de la vârful statului. (...) România îşi construieşte propriul drum şi îi chemăm pe toţi românii să vină alături de noi. Această ţară nu se mai salvează din Parlament, ci din fiecare judeţ, din fiecare casă, din fiecare inimă care crede în ea”, a spus George Simion.

Nicușor Dan a participat duminică la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei. La finalul evenimentului, șeful statului le-a spus jurnaliștilor că a participat la invitația USR București.

„Am primit invitația de la USR București pentru a spune ce cred eu că e important pentru București”, a afirmat acesta.