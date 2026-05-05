Video Discursul lui Ilie Bolojan la dezbaterea moțiunii de cenzură: „Dacă e adevărată moţiunea, unde aţi fost până acum, nu în Guvern?”

În cadrul dezbaterii din Parlament de marți, 5 mai, privind moțiunea de cenzură împotriva Guvernului, premierul Ilie Bolojan a afirmat că textul moțiunii conține „o fractură logică” și s-a adresat PSD, întrebând: „Dacă e adevărată moţiunea, unde aţi fost până acum, nu în Guvern?”.

„Această moțiune face vorbire despre societăți comerciale, despre cum s-a guvernat și despre o metaforă care deranjează. Iar o fractură logică, mai ales din partea celor de la PSD, care au contrasemnat-o sau au citit-o. Știți de ce? Dacă e adevărată moțiunea, unde ați fost până acum? N-ați fost în Guvern?

Dacă nu e adevărată, mie mi-ar fi rușine să semnez așa ceva. Acum 10 luni am acceptat această funcție și am venit într-o situație dificilă, să fac ce trebuie, nu ce e popular și ce e necesar, pentru că, dacă vă aduceți aminte, România venea din 2024 cu cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, 9,3% din PIB.

Nu eu l-am condus. L-am găsit și nu-l puteam ascunde. Și coaliția a decis să-l rezolve, dacă vă aduceți aminte”, a început să transmită premierul, aflat la tribuna Parlamentului.

Ilie Bolojan a mai susținut că actuala situație economică este consecința amânării reformelor de către guvernele anterioare și critică partidele care au fost la putere, dar nu și-au asumat responsabilitatea.

El afirmă că și-a asumat funcția în condiții dificile și că, în 10 luni, guvernul a redus deficitul la 7,9% din PIB, a crescut veniturile statului cu peste 15%, a îmbunătățit colectarea și a recâștigat încrederea piețelor.

„Atunci când trebuia să cobori la Breafing să prezinți acest subiect, coborai singur”

De asemenea, a menținut investițiile la 165 de miliarde de lei (aproximativ 8% din PIB), a depolitizat numirile din ANAF și Vamă și a renegociat PNRR pentru a recupera fonduri europene.

„Când am preluat acest mandat, am plătit datoriile restante față de constructori. Să știți că anul acesta toate datoriile în zona de sănătate, unde aveam arierate de ani de zile în zona de constructori, au fost achitate și nu am mai prelungit acest sistem.

Am început să corectăm nedreptățile adoptând reforma pensiilor magistraților, pensionarea la 65 de ani, nu la 48 sau la 50 de ani. Plafonul la pensie de 70 la sută. Toți vă cereau, dar niciun guvern nu s-a legat de problema asta.

Și să știți că atunci când trebuia să cobori la Breafing să prezinți acest subiect, coborai singur, pentru că inițiatorii nu voiau să coboare.”



Bolojan afirmă că Guvernul a redus sporurile și cheltuielile de personal, inclusiv printr-o scădere de 10% în administrație, și că este necesară continuarea reducerii cheltuielilor pentru echilibrarea bugetului.

Totuși, adaugă Ilie Bolojan, „această moțiune este mincinoasă, este cinică și artificială.”

„Este mincinoasă pentru că se bazează pe date care nu sunt reale și pare că este scrisă de oameni care n-au fost în guvernare zi de zi și nu au participat la toate deciziile. Este cinică pentru că nu ține cont de contextul în care ne găsim.

Orice țară, într-o sumedenie de crize externe interne ar încerca să își consolideze guvernările, nu să le dărâme și să nu pună nimic în loc.

Orice schimbare de guvern s-ar presupune că trebuie să vină cu o gândire: cine vine, ce se întâmplă mai departe a doua zi, pentru că e o problemă de credibilitate a țării, de menținerea lichidităților.

E vorba de absorbția de fonduri europene și de a nu pierde bani din PNRR”.

„Unii au mentalitate că dacă în județul lor sunt jupâni, asta trebuie să se întâmple și la nivel de țară”

Premierul punctează că situația actuală a apărut în mai multe etape, acuzând PSD că a jucat rolul unei opoziții din interiorul guvernului și a încercat să evite asumarea măsurilor dificile.

„Unii au mentalitate că, dacă în județul lor sunt jupâni, asta trebuie să se întâmple și la nivel de țară. Așa era în alte guvernări, dar n-am mai mers acum. Să vă dau un exemplu, ca să înțelegeți.

În 2024, Electrocentrale Craiova a primit un credit de la Eximbank de 75 de milioane de euro. Credeți că s-a întâmplat vreo investiție? Nu, l-a primit pentru că s-a ratat investiția pe fonduri europene și nu Bolojan a numit conducerea Electrocentrale.

Parcă doamna care era în poză era într-o campanie electorală cu primarul din Craiova. Poate nu știm asta. În următorul an, în 2025, din nou. Consiliul Județean Dolj nu termină aeroportul.

Ce să facem? Trebuie să mai ajutăm o dată. 50 de milioane de euro din fondul de rezervă direct către aeroport, în timp ce alții și-au luat credite, alte consilii județene, ca să-și termine lucrările la timp, ca să nu le plătească altcineva.”

Ilie Bolojan mai spune că statul a finanțat prea multe proiecte prin Compania Națională de Investiții fără acoperire bugetară, ceea ce a dus la blocaje și întârzieri. El afirmă că, în loc să înceapă lucrări noi, guvernul a ales să finalizeze proiectele existente, pentru a evita risipa și costurile umflate.

„Ca să avem energie ieftină, cum vă doriți cu toții, trebuie să avem mai multă producție de energie”

De asemenea, critică investițiile nejustificate, precum stadioane fără utilitate, și susține că impunerea cofinanțării a deranjat liderii locali. În opinia sa, aceste probleme arată disfuncționalități majore în gestionarea fondurilor publice și în companiile de stat.

„Transelectrica, dragilor, ca să avem energie ieftină, cum vă doriți cu toții, cum vrem, cu toții și cetățenii noștri, trebuie să avem mai multă producție de energie.

Dar ce să vezi, avem 19.000 de megawați, capacitate totală la care este ocupat 9.000 de megawați. Și noi am eliberat ATR-uri pentru 80.000 de megawați și încă 30.000 sunt în lucru. E adevărat că megawați ăștia nu-s unu la unu, dar oricum am eliberat mai multe autorizații decât capacitatea totală a rețelei și am blocat tot.

Cum am făcut asta? Am trimis unor băieți deștepți, nu toți, dar o parte sunt evident speculativi, să facă hârtii, să fie consiliați, i-am ajutat s-a blocat accesul în sistemul energetic.”

Acesta a amintit și de problemele sesizate la Metrorex Aeroporturi București sau Portul Constanța.

„Ministrul Transporturilor în Ministerul Energiei a amintit pentru că nu am făcut concursurile cum trebuie, pentru că nimeni nu e atât de naiv să creadă că secretarul de stat care coordonează aeronautica pregătește un concurs și ies membrii din conducerea aeroportului, după care acești membri fac un concurs și, surpriză, cine câștigă concursul? Secretarul de stat care a făcut asta.”

Ilie Bolojan susține că a deranjat interesele din companiile de stat prin impunerea unor criterii de performanță și prin blocarea aprobării bugetelor pentru managementul ineficient. El afirmă că multe companii generează pierderi mari (ex. Complexul Oltenia) și că acestea trebuie reformate pentru a reduce subvențiile și a aduce profituri sau economii la buget.

Premierul respinge criticile din moțiune, pe care le consideră nefondate, și spune că reducerea deficitului nu se poate face fără eforturi și măsuri economice dificile.

„Indiferent de rezultatul acestei moțiuni, vă asigur că nu voi ceda de la valorile pentru care am luptat în acești ani”

La finalul discursului, Ilie Bolojan a transmis că are încredere că românii au învățat că „atunci când vrei să schimbi lucrurile, lucrurile se schimbă prin oameni”.

„Că este primăria, că este un consiliu, că este guvern, trebuie să creeze condiții pentru ca oamenii să-și valorifice potențialul, să își pună în valoare talentul și munca. Și asta trebuie să facem în anii următori și în România.

În ceea ce mă privește, indiferent de rezultatul acestei moțiuni, vă asigur că nu voi ceda de la valorile pentru care am luptat în acești ani și pe care le-am respectat în toată viața mea politică.

Voi lupta până la capăt pentru reformele în care cred, pentru România modernă, pentru a crește calitatea vieții românilor.

Închei mulțumind tuturor românilor pentru efortul pe care l-am făcut în această perioadă și pe umerii cărora a crescut, a căzut o parte din greutăți. E un efort pentru ca țara noastră să fie repusă pe calea modernizării și a creșterii.

Mulțumesc pentru sprijinul pe care l-am primit în aceste zile, Mă onorează, mă motivează și știu pentru că am cu ce să lupt. Dumnezeu să aibă în pază România!”.