Liderul AUR, George Simion, a susținut un discurs în Parlament, în care a acuzat actuala guvernare că a generat „deznădejde, dezbinare și sărăcie” și că nu a respectat voința cetățenilor. Simion a afirmat că momentul politic actual reflectă o criză profundă a societății românești și a criticat direcția în care a fost condusă țara în ultimii ani.

„Doamnelor și domnilor, astăzi, pe lângă votarea unei moțiuni de cenzură, procedeu total democratic, în ciuda vocilor pe care le-am auzit în spațiul public în ultimele zile, probabil din partea acelorași oameni care au anulat alegerile în 2024 și înfulecau cu nesaț sarmale la Palatul Cotroceni, care acum doar și-au schimbat idolul, vreau să vă spun că astăzi se mai întâmplă ceva în Palatul Parlamentului. Are loc prezentarea raportului unui an de președinție sub Nicușor Dan. Și imaginea este una neagră: deznădejde, dezbinare și sărăcie”, a declarat liderul AUR.

Acesta a susținut că actuala guvernare ar sacrifica „loialități politice” și a criticat dur coaliția aflată la putere.

„Din păcate, pe lângă aceste lucruri, Nicușor Dan alege astăzi să-l sacrifice pe loialul tovarăș de drum, care probabil se prefigura a fi competitor electoral în mintea lui încâlcită. Dragii români, n-a fost ușor, a fost Nicușor”, a spus Simion.

Liderul AUR a afirmat că moțiunea de cenzură este rezultatul unor tensiuni politice și a vorbit despre presiuni exercitate asupra parlamentarilor din opoziție.

„Am primit zeci de telefoane. Sunt colegi din opoziție care au fost surprinși de atenția care le-a fost acordată. Au fost chemați la mese, li s-a întins mâna, li s-a zâmbit și li s-a explicat cum nu trebuie să voteze moțiunea”, a susținut acesta.

Simion a transmis că formațiunea sa „nu este de vânzare” și că va acționa în acord cu „vocea românilor”.

„Nu, dragi români, noi am auzit vocea românilor și, domnule Bolojan, noi o să facem în continuare ceea ce vor românii de la noi, iar mesajul nostru este clar: noi nu suntem de vânzare, noi nu suntem trădători”, a afirmat liderul AUR.

În discursul său, acesta a criticat și UDMR, dar și alte partide din coaliția de guvernare, acuzând lipsa de reprezentare a cetățenilor.

„Toți cetățenii români, inclusiv etnicii maghiari din Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, își doresc ca acest guvern să plece”, a spus Simion.

El a vorbit și despre ceea ce a numit „cultul salvatorilor politici” din ultimii ani, invocând nume precum Klaus Iohannis, Nicușor Dan și Ilie Bolojan.

„De salvatori tot am avut parte în acești ani și s-a pus o presiune imensă în spațiul public, în ultimele zile, din partea celor care ni-l prezentau ca salvator pe Klaus Iohannis… iar acum l-au găsit ca salvator și aprinzător de lumini pe Ilie Bolojan”, a afirmat liderul AUR.

Acesta a reluat și acuzații legate de cheltuieli publice și politici economice, susținând că guvernarea actuală a generat „recesiune economică și sărăcie”.

„Ați generat, în primele luni de guvernare, recesiune economică. Trei trimestre la rând avem criză economică… Ați generat sărăcie pentru că nu ați tăiat privilegiile”, a declarat Simion.

În final, liderul AUR a pledat pentru reforme instituționale majore și pentru o „reconciliere națională”.

„Este timpul pentru reconciliere națională, este timpul pentru speranță, este timpul pentru viitor. Da, ne asumăm viitorul acestei țări”, a spus acesta, adăugând că România ar trebui să revină la „300 de parlamentari, tăierea banilor pentru partide și două tururi pentru alegerea primarilor și președinților de consilii județene”.