Ministrul Radu Miruță cere demiterea directoarei Metrorex Mariana Miclăuș și trimite Corpul de Control

Ministrul interimar al Transporturilor şi Infrastructurii, Radu Miruţă, a anunţat, miercuri, că a decis convocarea Consiliului de Administraţie al Metrorex pentru a întrerupe contractul de mandat al directorului general al companiei, Mariana Miclăuş.

„Dacă tot am ajuns să ne uităm în interiorul reţelei Metrorex, am decis convocarea Consiliului de Administraţie al Metrorex, prin Adunarea Generală a Acţionarilor, pentru a întrerupe contractul de mandat al doamnei director general pentru nerespectarea indicatorilor financiari negociaţi cu ministerul, acceptaţi, dar nerealizaţi. Asta ar fi trebuit să se întâmple de când au fost observaţi că nu sunt realizaţi", a spus Miruţă într-o conferinţă de presă.

Pe lângă intenția de demitere a directorului general Marioana Miclăuș, ministrul Radu Miruță a anunțat și că a dispus trimiterea Corpului de Control la Consiliul de Administraţie al Metrorex pentru a cuantifica exact valoarea prejudiciului înregistrat de Metrorex, pentru modul în care a fost acceptată utilizarea de către alţii a bunurilor companiei.

Totodată, a fost trimis Corpul de Control „pentru a verifica şi a documenta spre a fi întrerupt modul în care sindicatul încasează bani din utilizarea unor resurse ale Metrorex", pentru care nu plăteşte nimic companiei, şi au fost demarate procedurile pentru închirierea spaţiilor comerciale, „respectând toate condiţiile de bun simţ" şi pentru o procedură competitivă privind închirierea spaţiilor de publicitate.

„Este de-a dreptul absurd ca o ţară întreagă să plătească subvenţie pentru Metrorex, fără a demonstra că la Metrorex sunt luate toate măsurile de utilizare de bun simţ, ca să nu zic eficientă, a acestor bani", a punctat ministrul interimar al Transporturilor.

Cu doar o zi înainte, marți, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a amânat cu 60 de zile aplicarea Ordinului privind scumpirea biletelor de metrou, pe care ministrul Ciprian Șerban îl semnase în aceeași zi în care și-a dat și demisia de la Ministerul Transporturilor.

Motivul amânării aplicării scumpirii biletelor de metrou de la 5 la 7 lei l-a constituit lipsa unui studiu de impact și a unei analize de prag tarifar, respectiv elasticitatea cererii la noul nivel de preț

Problemele majore ale Metrorex

Situația Metrorex este, de ani buni, una structural dezechilibrată, iar tensiunile recurente, inclusiv cele legate de tarife sau conducere, sunt doar simptomele unor probleme mai profunde.

Compania funcționează cu pierderi cronice și depinde masiv de subvenții de la bugetul de stat pentru a-și acoperi costurile curente.

Una dintre cele mai sensibile zone este cea a cheltuielilor cu personalul. Metrorex are un nivel ridicat al costurilor salariale în raport cu veniturile proprii, iar structura de personal este adesea criticată ca fiind rigidă și greu de ajustat. Contractele colective de muncă, negociate în timp cu sindicate puternice, limitează flexibilitatea managementului și fac dificilă reducerea cheltuielilor fără conflicte sociale. În același timp, presiunea publică crește atunci când aceste costuri sunt puse în balanță cu calitatea serviciilor sau cu necesitatea majorării tarifelor.

La aceasta se adaugă problema investițiilor și a mentenanței. Rețeaua de metrou necesită lucrări constante de modernizare, atât pentru infrastructură, cât și pentru materialul rulant, iar întârzierile sau subfinanțarea acestor investiții se traduc în costuri mai mari pe termen lung. În lipsa unor surse consistente de finanțare proprie, Metrorex depinde de bugetul public și de fonduri externe, ceea ce încetinește procesele și introduce un grad suplimentar de incertitudine.

Un alt punct critic este modelul de tarifare. Prețul biletelor nu reflectă costul real al serviciului, ceea ce este o decizie socială legitimă, dar care pune presiune pe buget. De fiecare dată când apare discuția despre scumpiri, aceasta devine inevitabil politizată, pentru că afectează direct milioane de călători. Astfel, compania se află prinsă între nevoia economică de a-și crește veniturile și presiunea politică de a menține tarife accesibile.