Ministrul Mediului, Diana Buzoianu (USR), a criticat marți, 5 mai, moțiunea de cenzură, susținând că aceasta reprezintă o „criză politică artificială” care generează costuri economice semnificative pentru România.

„Avem o veste bună și o veste proastă pentru români. Și o să încep cu vestea proastă. Vestea proastă este că acest circ, această criză fabricată în laboratoarele de la București și de la Moscova, deja îi costă pe români. Deja românii plătesc. 2,2 miliarde de euro plătim ca să nu se prăbușească leul”, a declarat ministrul.

Aceasta a susținut că moțiunea de cenzură nu are legătură cu interesul public, ci cu protejarea unor privilegii și grupuri de influență.

„Altfel, românii, care astăzi nu mai vor hoție, românii care nu mai vor clientelism peste clientelism, toți acești români văd pe cine te poți baza și pe cine nu. România nu mai poate să fie un stat captiv al unor parlamentari și al unor oameni politici care pur și simplu așteaptă să se rotească puterea politică ca să aibă acces la privilegii grupurile de interese”, a afirmat Buzoianu.

Ministra a criticat și modul de funcționare al scenei politice, acuzând existența unor rețele de interese care ar influența deciziile publice.

„Grupurile de interese m-am întâlnit cu ele din primele zile de mandat. Ele erau cele care se luptau să fie protejate clădirile ilegale de pe plaje. Ele erau cele care se luptau ca balastierele să fie în continuare ascunse, balastierele ilegale. Da, și aceste grupuri sunt tare supărate. Pentru că, în momentul de față, această moțiune nu este, de fapt, despre oameni, nu este despre interesul lor, nu este despre economie”, a spus aceasta.

Diana Buzoianu a susținut că românii sunt cei care suportă consecințele instabilității politice și ale deciziilor luate de-a lungul anilor.

„Pentru fiecare șef de instituție publică care dă contracte cu dedicație și care astăzi este foarte bucuros de noul mariaj PSD-AUR, pentru fiecare astfel de șef de instituție există mii de români care și-au construit o carieră decentă prin muncă. Și acești oameni s-au săturat să fie invizibili în Parlament. Acești oameni vă văd, văd cine trage România înainte, văd cine blochează România, văd cine se luptă pentru lege, văd cine se luptă pentru combinații”, a declarat ministra Mediului.

Aceasta a transmis că votul asupra moțiunii de cenzură reprezintă, în opinia sa, o alegere între două direcții pentru România.

„Astăzi, nu se votează o moțiune sau împotriva unui partid sau altul. Astăzi, se votează dacă România este o pradă a unui partid pe persoană fizică, a unor politicieni sau altora, care jinduiesc la această putere, sau dacă România rămâne o țară care respectă românii”, a conchis Diana Buzoianu.