Diana Șoșoacă rămâne fără imunitate în Parlamentul European, a decis Comisia de afaceri juridice a PE

Comisia de afaceri juridice a Parlamentului European (JURI) a votat joi, 21 aprilie, ridicarea imunității parlamentare a eurodeputatei Diana Șoșoacă, decizia urmând să fie supusă votului final în plenul de la Strasbourg săptămâna viitoare.

Măsura vine în contextul unei solicitări formulate de Parchetul General din România, care a inițiat anul trecut o acțiune penală împotriva acesteia, vizând mai multe acuzații considerate grav, arată Antena3.

Acuzații multiple formulate de Parchetul General

Autoritățile române o acuză pe Diana Șoșoacă de un total de 11 infracțiuni, printre care lipsire de libertate, promovarea în public a unor ideologii extremiste și antisemitism.

Potrivit acuzațiilor, aceasta ar fi comis patru infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, dar și patru fapte de promovare publică a cultului unor persoane condamnate pentru genocid și crime de război, precum și promovarea unor idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

De asemenea, este acuzată de promovarea în public a ideilor antisemite, de negarea sau minimalizarea Holocaustului și a efectelor acestuia, precum și de ultraj.

Raportul adoptat de comisia JURI va fi înaintat plenului Parlamentului European (PE), unde urmează să fie supus votului final. Dacă imunitatea va fi ridicată, autoritățile române vor putea continua urmărirea penală și ancheta în legătură cu faptele menționate.

Totuși, chiar și în acest scenariu, statutul de europarlamentar al Dianei Șoșoacă nu va fi afectat, întrucât ridicarea imunității nu implică pierderea mandatului.

Lista acuzațiilor aduse Dianei Șoșoacă

Fosta senatoare este acuzată de mai multe infracțiuni, între care lipsire de libertate, propagandă legionară și promovare de doctrine fasciste, rasiste sau xenofobe.

Potrivit Parchetului General, este vorba despre:

- 4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal;

- 4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002;

- promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului;

- negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002;

- ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal.

Reacții și declarații anterioare

După audierea din 24 martie, Diana Șoșoacă a susținut că ar fi primit oferte de „azil politic” din partea a cinci state, fără a oferi însă detalii suplimentare în acest sens.

Decizia finală a Parlamentului European este așteptată săptămâna viitoare, într-un vot care va stabili dacă justiția din România va putea continua procedurile în acest dosar.