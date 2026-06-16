Diana Șoșoacă riscă sancțiuni în Parlamentul European după discursul elogios în fața lui Putin

Diana Șoșoacă riscă să fie sancționată de Parlamentul European după participarea la Forumul Economic de la Sankt Petersburg. Într-o situație similară se află și politicianul de dreapta din Luxemburg, Fernand Kartheiser.

Potrivit Digi24, care a citat surse anonime în legătură cu posibilele sancțiuni, în cadrul evenimentului din Rusia, eurodeputata română i s-a adresat direct liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, într-un discurs elogios la adresa acestuia.

„Sunt din România și cred că sunt singura româncă de aici. Aș vrea să vă spun că poporul român nu vă urăște. Poporul român vrea pace cu Rusia”, și-a început Diana Șoșoacă discursul în fața liderului de la Kremlin.

A criticat sprijinul acordat Ucrainei și a susținut că România este influențată de Bruxelles. Ea a afirmat că România „nu are președinte”, declarație care a stârnit râsul lui Vladimir Putin, și s-a prezentat drept lidera „singurei opoziții” din România.

„Zelenski a vrut să vorbească în Parlamentul României. Nu l-am lăsat și l-am scos din Parlamentul României”, a spus președinta S.O.S. România, moment în care Putin a râs din nou.

Discursul Dianei Șoșoacă a inclus aprecieri la adresa Federației Ruse și a populației sale.

„Nu suntem dușmani. Sunteți cea mai mare țară din lume. Sunteți una dintre cele mai mari economii. Vă admirăm pentru forța dumneavoastră și admirăm întregul popor rus”, a declarat Diana Șoșoacă.

Un politician de dreapta din Luxemburg, vizat și el de sancțiuni

Luxembourg Times scrie că și Fernand Kartheiser, membru al Parlamentului European, care a participat și el la Forumul de la Sankt Petersburg, riscă aceleași sancțiuni.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a redactat și trimis personal o scrisoare către comisia responsabilă de verificarea respectării codului de conduită al eurodeputaților.

În scrisoare, Metsola solicită comisiei să deschidă o investigație pentru a stabili „dacă domnul Kartheiser sau orice alt membru vizat” a încălcat regulile PE. Textul se referă la „perspectivele restabilirii relațiilor dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă”, fără să menționeze războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Metsola susține că documentul promovat de Kartheiser poate crea impresia unor legături informale între Parlamentul European și legislativul rus și îl acuză pe eurodeputat că nu a declarat toate întâlnirile avute cu reprezentanți ai unor state din afara UE.

De asemenea, eurodeputații sunt obligați să anunțe conducerea Parlamentului European atunci când participă la evenimente pentru care transportul, cazarea sau alte cheltuieli le sunt plătite de terți.

Metsola sugerează astfel că există suspiciuni că deplasarea la Sankt Petersburg ar fi fost finanțată de partea rusă.

Comitetul Consultativ urmează acum să decidă dacă Kartheiser a încălcat sau nu codul de conduită. Dacă va fi găsit vinovat, acesta ar putea primi sancțiuni interne, inclusiv penalizări financiare sau interdicția de a reprezenta Parlamentul European în străinătate.

Fernand Kartheiser a refuzat să comenteze cazul luni seară.