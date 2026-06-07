Video Reacția fermă a MAE după apariția Dianei Șoșoacă la St. Petersburg: „Nicio țară din UE nu a participat la forumul susținătorilor Rusiei”

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis duminică, 7 iunie, prin purtătorul de cuvânt Adrian Țărnea, că „nicio țară europeană nu a participat la festivalul susținătorilor Rusiei de la Sankt Petersburg”.

Declarația vine în contextul participării europarlamentarei Diana Șoșoacă la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, eveniment supranumit „Davosul Rusiei”, organizat sub patronajul președintelui Federației Ruse Vladimir Putin.

„Nicio țară europeană nu a participat la festivalul susținătorilor Rusiei de la Sankt Petersburg. UE si statele membre reprezinta valori incompatibile cu oligarhia economică și captura statului sau cu regimuri care duc războaie ilegale de cucerire împotriva unor vecini suverani”, a transmis purtătorul de cuvânt al MAE, Adrian Țărnea.

Șoșoacă, discurs direct către Putin: mesaje pro-Rusia și critici la adresa UE

Eurodeputata și lidera S.O.S. România, Diana Șoșoacă, a susținut un discurs în plenul forumului, în care s-a adresat direct liderului de la Kremlin. Aceasta a afirmat că „poporul român nu îl urăște pe Vladimir Putin și că România vrea pace cu Rusia”, susținând totodată că țara este „condusă de la Bruxelles”.

În intervenția sa, Șoșoacă a declarat că România nu dorește să sprijine Ucraina cu bani sau armament și a susținut că admiră „forța Federației Ruse” și „întregul popor rus”. În final, aceasta a exprimat speranța ca președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să nu mai ocupe funcția în viitor.

Un moment remarcat de participanți a fost afirmația potrivit căreia România „nu are președinte”, reacție care l-ar fi făcut pe Vladimir Putin să râdă în sală.

Vladimir Putin i-a mulțumit europarlamentarei pentru intervenție și a evitat să comenteze situația politică internă a României, afirmând că nu dorește să se implice în afacerile interne ale altor state. Liderul rus a transmis și un mesaj cu tentă religioasă, subliniind că Rusia și România sunt țări majoritar ortodoxe și solicitând transmiterea de „salutări către toți ortodocșii din România”.

La forum au participat și mai mulți politicieni din spațiul est-european, inclusiv fostul președinte al Republicii Moldova Igor Dodon, fostul premier Vasile Tarlev, precum și Victoria Furtună și Marina Tauber, figură controversată a politicii de la Chișinău, condamnată și dată în urmărire internațională. De asemenea, omul de afaceri și politicianul Ilan Șor, stabilit în Federația Rusă și sancționat internațional, a fost prezent la eveniment.

Vasile Bănescu, reacție dură după „salutările șerpești” ale lui Putin către ortodocșii din România

Participarea la forum a generat reacții critice în România. Voci din spațiul public au acuzat utilizarea discursului religios și politic în sprijinul Moscovei, în contextul războiului din Ucraina și al izolării internaționale a Rusiei.

Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române și actual membru al Consiliului Național al Audiovizualului, a reacționat dur și ironic după ce Vladimir Putin a transmis salutări „poporului ortodox român”, prin intermediul Dianei Șoșoacă, prezentă la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg.

Într-o postare publicată pe Facebook, Bănescu critică folosirea discursului religios și ortodox în apropierea unor poziționări politice suveraniste, antieuropene și favorabile Rusiei.

Fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei îl descrie pe Vladimir Putin, în registru sarcastic, drept „mare ctitor la muntele Athos”, loc simbolic al spiritualității ortodoxe, sugerând că imaginea liderului de la Kremlin este împinsă artificial într-o zonă de prestigiu religios.