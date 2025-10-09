Într-o intervenție la tribuna Parlamentului European, europarlamentarul român Diana Șoșoacă, liderul partidului S.O.S. România, a atras atenția colegilor săi printr-un mesaj adresat direct președintelui Rusiei, Vladimir Putin.

În cadrul intervenției, Șoșoacă a abordat o serie de probleme cu care se confruntă România, de la traficul de persoane până la provocările economice și sociale. Ea a subliniat necesitatea unei reacții mai ferme din partea Uniunii Europene pentru combaterea traficului de persoane, un fenomen pe care l-a descris drept extrem de periculos și afectând milioane de oameni.

Mesaj neașteptat pentru Vladimir Putin

La finalul discursului, europarlamentarul român a stârnit rumoare în plen, când i-a transmis liderului rus o urare de ziua sa. Putin a împlinit 73 de ani pe 7 octombrie.

„Este ziua Ursulei von der Leyen, să îi spună și lui Putin «La mulți ani»! La mulți ani!”, a declarat Diana Șoșoacă, gest care a provocat reacții variate printre colegii săi europarlamentari.

Critici dure la adresa Ursulei von der Leyen

Pe lângă mesajul adresat lui Putin, Diana Șoșoacă și-a exprimat nemulțumirile față de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu ocazia zilei acesteia de naștere.

„Doamnă von der Leyen, funcția pe care o ocupați ar fi trebuit să vă facă un model de demnitate, nu un exemplu de corupție și dispreț față de popoarele Europei. Ați trădat valorile pe care pretindeți că le apărați. În loc să fiți o inspirație pentru copii și pentru generațiile viitoare, ați devenit simbolul minciunii politice, corupției și al abuzului de putere. Vă doresc să trăiți suficient de mult încât să înțelegeți cât rău ați făcut, dar să și plătiți pentru ce ați făcut. Istoria nu uită și nu iartă pe nimeni”, a afirmat europarlamentarul român.

Intervenția Dianei Șoșoacă a stârnit discuții aprinse în Parlamentul European și a fost remarcată pentru tonul său neobișnuit și direct.