search
Joi, 9 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video „Este ziua Ursulei von der Leyen, să îi spună și lui Putin «La mulți ani»!”. Europarlamentarul român care a stârnit rumoare în plen

0
0
Publicat:

Într-o intervenție la tribuna Parlamentului European, europarlamentarul român Diana Șoșoacă, liderul partidului S.O.S. România, a atras atenția colegilor săi printr-un mesaj adresat direct președintelui Rusiei, Vladimir Putin.

Un europarlamentar român l-a felicitat pe Putin la tribuna Parlamentului European FOTO: Profimedia
Un europarlamentar român l-a felicitat pe Putin la tribuna Parlamentului European FOTO: Profimedia

În cadrul intervenției, Șoșoacă a abordat o serie de probleme cu care se confruntă România, de la traficul de persoane până la provocările economice și sociale. Ea a subliniat necesitatea unei reacții mai ferme din partea Uniunii Europene pentru combaterea traficului de persoane, un fenomen pe care l-a descris drept extrem de periculos și afectând milioane de oameni.

Mesaj neașteptat pentru Vladimir Putin

La finalul discursului, europarlamentarul român a stârnit rumoare în plen, când i-a transmis liderului rus o urare de ziua sa. Putin a împlinit 73 de ani pe 7 octombrie.

Este ziua Ursulei von der Leyen, să îi spună și lui Putin «La mulți ani»! La mulți ani!”, a declarat Diana Șoșoacă, gest care a provocat reacții variate printre colegii săi europarlamentari.

Critici dure la adresa Ursulei von der Leyen

Pe lângă mesajul adresat lui Putin, Diana Șoșoacă și-a exprimat nemulțumirile față de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu ocazia zilei acesteia de naștere.

Doamnă von der Leyen, funcția pe care o ocupați ar fi trebuit să vă facă un model de demnitate, nu un exemplu de corupție și dispreț față de popoarele Europei. Ați trădat valorile pe care pretindeți că le apărați. În loc să fiți o inspirație pentru copii și pentru generațiile viitoare, ați devenit simbolul minciunii politice, corupției și al abuzului de putere. Vă doresc să trăiți suficient de mult încât să înțelegeți cât rău ați făcut, dar să și plătiți pentru ce ați făcut. Istoria nu uită și nu iartă pe nimeni”, a afirmat europarlamentarul român.

Intervenția Dianei Șoșoacă a stârnit discuții aprinse în Parlamentul European și a fost remarcată pentru tonul său neobișnuit și direct.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță Vlad
digi24.ro
image
Primele explicații oficiale pentru avertismentele care anunțau o furtună istorică. „Trebuie să ne bucurăm că n-a fost așa”
stirileprotv.ro
image
Cele 3 zodii care își găsesc liniștea în octombrie 2025. Nativii care descoperă pacea și claritatea aduse de Luna în Taur
gandul.ro
image
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
mediafax.ro
image
Cum arată în prezent „cel mai frumos copil din lume”. Thylane este de o frumusețe rară
fanatik.ro
image
Alina Bica a făcut „pușcărie” în dormitor, între orele 21.00 și 7.00. De ce au decis judecătorii români că fosta șefă a DIICOT și-a executat pedeapsa în Italia
libertatea.ro
image
„Oamenii sunt gunoaie pentru funcționari”. Câți ruși au fugit din armată de la începutul războiului și cum și-au justificat gestul
digi24.ro
image
Arestat și amenințat cu pistolul de al treilea om al lumii! Jucătorul român a luat un pumn de pastile în închisoare: „Bă, tu ești diamantul meu! O să fii cel mai bogat om din România”
gsp.ro
image
Cum arată Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. ”Avalanșă” de reacții după o poză: ”Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”
digisport.ro
image
Adevărul despre etajul perfect: unde e cel mai bine să locuiești în funcție de siguranță și confort
stiripesurse.ro
image
Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis. "Au menţionat prin avocat că nu deţin cheia"
antena3.ro
image
Român, implicat într-o fraudă cu permise auto în Franţa. Tânărul ar fi dat examenele în locul altor șoferi
observatornews.ro
image
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
prosport.ro
image
Cum se calculează pensia dacă ai lucrat în grupa a II-a de muncă
playtech.ro
image
Cum ar fi revoluționat Dumitru Dragomir fotbalul românesc dacă ar fi rămas președintele LPF: „Obligam Federația să facă asta!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Putea ajunge ”cel mai bogat din România”, dar l-a lovit pe ”al treilea om al lumii” și a urmat ”coșmarul”: ”A scos pistolul”
digisport.ro
image
Bicicleta reprezintă moartea lentă a planetei
stiripesurse.ro
image
Plata cu cardul la turnicheții de metrou ar putea fi suspendată. Explicația Metrorex
kanald.ro
image
de ce greșesc prognozele METEO și de ce...
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Mirabela îi dă clasă lui Carmen Iohannis. Îi calcă pe urme Mariei Băsescu și arată că e o super Primă Doamnă. GESTUL de milioane făcut acum de soția lui Nicușor Dan!
romaniatv.net
image
Anunț pentru toți românii care vor face cumpărături de sărbători!
mediaflux.ro
image
Arestat și amenințat cu pistolul de al treilea om al lumii! Jucătorul român a luat un pumn de pastile în închisoare: „Bă, tu ești diamantul meu! O să fii cel mai bogat om din România”
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Femeile care au înfruntat foamea, frica și moartea: adevărul despre cum a distrus Uniunea Sovietică Moldova anilor ’40
actualitate.net
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
click.ro
image
Oana Roman nu îl mai menajează pe Botezatu! „Se îmbracă de zici că vrea să impresioneze un extraterestru cocalar”
click.ro
image
De ce Eugen Cristea și Anca Pandrea simt în casă energia persoanelor moarte: „Nu oricine poate”. Și Mihai Onilă are o legătură paranormală cu fiica-înger: „O aud mental”
click.ro
Eva Longoria și Alexandre Grimaldi pe covorul roșu al Global Gift Gala, profimedia 1043500119 jpg
Alexandre Grimaldi, fiul cel mare al Prințului Albert de Monaco, a impresionat la Monte Carlo alături de Eva Longoria
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
image
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”

OK! Magazine

image
Prințul William promite să nu facă aceleași „greșeli” în căsnicia cu Kate Middleton ca Regele Charles cu Prințesa Diana

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Vitamina care încetineşte îmbătrânirea după 50 de ani