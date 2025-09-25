Diana Șoșoacă s-a plâns la organul de presă al Kremlinului că este victima autorităților române și a acuzat UE de „dictatură și cenzură”

search
Joi, 25 Septembrie 2025
Publicat:

Într-o intervenție la Russia Today, europarlamentara Diana Șoșoacă a declarat că politica externă pe care o face este „împotriva globaliștilor din Uniunea Europeană” și s-a plâns că sunt deschise „peste 100 de dosare” penale împotriva sa.

Diana Șoșoacă a acuzat UE de „dictatură”. FOTO Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
Diana Șoșoacă a acuzat UE de „dictatură”. FOTO Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

„Este exact ceea ce mă așteptam să facă. Le-am spus oamenilor mei și colegilor din partidul meu că se va întâmpla așa, pentru că politica externă pe care o fac este împotriva globaliștilor din Uniunea Europeană, este împotriva războiului lor. Este despre adevăr și despre curaj, iar ei cred că toți oamenii sunt lași. Bineînțeles, din prima zi am avut o altă retorică. Am fost în Parlamentul României, am fost sancționată tot timpul. Am peste 100 de dosare penale împotriva mea”, a spus Diana Șoșoacă la postul de propagandă al Kremlinului.

Europarlamentara aleasă pe listele SOS România a adăugat:

„Nu s-au deschis dosare penale împotriva unei persoane politice care a distrus industria și agricultura României și împotriva celor care au redus populația, făcând oamenii să părăsească țara”. 

Șoșoacă a sugerat că ar fi fost persecutată ca urmare a relațiilor pe care le-a menținut cu Rusia, China și Palestina, acuzând Uniunea Europeană de „dictatură și cenzură

„Eu sunt problema și mi-au spus că vor reuși să mă bage la închisoare, în special pentru că am făcut ceva ce ei nu voiau să fac: am avut o relație bună cu Rusia, cu China, cu Palestina, iar ei au o altă retorică. Au acuzat toate aceste țări de dictatură, dar dictatura și cenzura se află în Uniunea Europeană”, afirmat  Diana Șoșoacă la postul rus de televiziune.

Amintim că Parchetul General a solicitat, pe 23 septembrie, Parlamentului European ridicarea imunității Dianei Șoșoacă, în contextul în care procurorii Secției de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus continuarea urmăririi penale împotriva sa.

Lidera SOS este vizată de un dosar complex, în care i se impută patru infracțiuni de lipsire de libertate, dar și promovarea cultului persoanelor condamnate pentru crime de război, a ideilor fasciste, legionare, rasiste, xenofobe și antisemite. Printre acuzații se regăsesc negarea Holocaustului, fapte de ultraj și propagandă extremistă.

Miercuri, 24 septembrie, printr-un „Drept la replică” distribuit pe pagina sa de Facebook, Diana Șoșoacă a reacționat în stilul său caracteristic, adică printr-un atac la adresa „sistemului” mafiot, pe care îl acuză că intenționează să o „execute politic”.

„În fața avalanșei de minciuni, manipulări și intoxicări propagate în spațiul public cu privire la solicitarea Parchetului General adresată Parlamentului European, mă văd obligată să dau un răspuns tranșant: Tot ceea ce se vehiculează reprezintă un nou atac politic la adresa mea și a suveraniștilor din România. Acuzațiile de «lipsire de libertate», «propagandă legionară» și «promovare de doctrine fasciste, rasiste sau xenofobe» sunt halucinații juridice, fabricate în laboratoarele unui sistem mafiot care se teme de adevăr și de vocea poporului român”, a scris Diana Șoșoacă.

„Eu nu am lipsit niciodată pe nimeni de libertate, în schimb trăim cu toții într-o țară unde românilor le este răpit zilnic dreptul la demnitate, la muncă, la sănătate și la viitor”, a continuat ea să respingă acuzațiile care i se aduc.

„Am fost aleasă de români, nu de sistem”

Diana Șoșoacă a respins și etichetele de fascism și rasism, pe care le-a catalogat drept „arme ieftine” folosite de adversarii săi politici.

