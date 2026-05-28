search
Joi, 28 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Negociatorii din SUA și Iran s-au înțeles asupra unui acord. Președintele Donald Trump amână semnarea lui

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Echipele de negociatori din SUA și Iran au ajuns la o înțelegere. Totuși, documentul nu a fost oficializat deoarece președintele american Donald Trump a amânat semnarea acordului.

Conflict Iran-SUA FOTO: Shutterstock
Conflict Iran-SUA FOTO: Shutterstock

Echipele de negociatori din SUA și Iran au convenit asupra unei prelungiri cu 60 de zile a armistițiului.

De asemenea, părțile au convenit asupra unui cadru de negocieri privind domeniul nuclear. Totuși, înțelegerea nu a fost anunțată public deoarece Donald Trump nu a semnat documentul. Președintele american a amânat personal decizia și le-a cerut mediatorilor câteva zile pentru a se gândi, scrie Mediafax. 

Americanii vor pune capăt blocadei maritime, iar Iranul va restabili transportul maritim în strâmtoare, conform proiectului de memorandum prezentat de televiziunea iraniană și citat de CNN.

Documentul negociat de Iran și Statele Unite impune forțelor militare americane să se retragă din vecinătatea Iranului și să ridice blocada porturilor iraniene. În schimb, Iranul se angajează să restabilească numărul navelor comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz la nivelul de dinainte de război în termen de o lună.

Gestionarea traficului prin strâmtoare, inclusiv stabilirea rutelor, va fi făcută de Iran în cooperare cu Oman, a transmis și postul de radio de stat iranian IRIB. Navele militare sunt excluse din acord. Informația poate fi importantă deoarece IRIB este condus de persoane cu viziuni radicale din regimul iranian.

În încercarea de a accelera negocierile, ministrul de externe al Pakistanului, Mohammad Ishaq Dar, va zbura vineri la Washington pentru a se întâlni cu omologul său american, Marco Rubio.

Teheranul a atacat joi o bază aeriană americană din Kuweit, după ce Washingtonul a lovit forţele iraniene după ceea ce a descris ca fiind o operaţiune cu drone iraniene în apropierea strâmtorii Ormuz, evenimentele evidenţiind situaţia fragilă, întrucât ambele părţi refuză să cedeze teren în privinţa punctelor finale de dezacord.

Proiectul, asemănător cu cel care circulă deja în Orientul Mijlociu

Proiectul pe care Trump l-a prezentat nu este foarte diferit de cel care circulă de câteva zile în Orientul Mijlociu, conform căruia strâmtoarea Ormuz va fi deschisă navigaţiei comerciale, blocada americană asupra porturilor iraniene va fi ridicată, iar Iranului i s-ar acorda acces la active îngheţate în valoare de până la 12 miliarde de dolari, scrie News.

Obiectivul ar fi ca transportul comercial maritim în strâmtoare să revină la nivelurile dinainte de război în termen de 30 de zile şi ca negocierile, prevăzute să dureze până la 60 de zile, să înceapă cu privire la viitorul programului nuclear al Iranului. Acestea ar include discuţii despre stocul său de uraniu puternic îmbogăţit, o suspendare limitată în timp a îmbogăţirii ulterioare şi supravegherea de către Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), organismul de control nuclear al ONU.

China face presiuni pentru ca orice acord să fie ratificat de Consiliul de Securitate al ONU.

Planul nu i-ar conveni Israelului

Domeniul de aplicare actual al acordului ar fi profund inacceptabil pentru Israel, deoarece amână asumarea de către Iran a unor angajamente nucleare ferme şi impune ca un armistiţiu permanent să includă şi Libanul, menţionează The Guardian.

Proiectul nu este foarte diferit de cel care circulă la Teheran, dar este mai puţin specific în ceea ce priveşte ridicarea sancţiunilor asupra exporturilor de petrol şi produse petrochimice ale Iranului. De asemenea, acesta prevede navigaţia fără taxă în strâmtoarea Ormuz.

Acord separat al Iranului cu Oman

Iranul încearcă să negocieze un acord cu Oman, separat de orice memorandum de înţelegere, care ar duce la impunerea de taxe pentru "servicii de navigaţie". În declaraţii care nu au primit niciun răspuns oficial din partea Muscatului, Trump a ameninţat miercuri că va "spulbera" Omanul dacă acesta va încerca să ajungă la un acord cu Teheranul care să includă impunerea de taxe.

Trump schimbă din nou strategia și le cere negociatorilor să încetinească discuțiile cu Iranul

Marina Gărzii Revoluţiei Islamice a emis o declaraţie prin care şi-a reafirmat controlul asupra strâmtorii, afirmând că 26 de nave comerciale şi petroliere au primit permisiunea de a traversa strâmtoarea în ultimele 24 de ore.

Garda a declarat că "solicitarea permisiunii este obligatorie, iar traversarea pe alte rute va fi considerată o încălcare".

Mișcările Iranului

Marina IRGC a intervenit miercuri seara pentru a împiedica patru nave să traverseze strâmtoarea cu transponderele oprite. Aceasta a precizat că două nave au fost oprite pe loc, iar celelalte două au fost forţate să se întoarcă.

Confruntările de până acum dintre SUA şi Iran nu au oprit contactul indirect dintre cele două părţi, mediat de Pakistan şi Qatar, dar dacă operatorii de petroliere îşi intensifică eforturile de a traversa strâmtoarea fără permisiunea Iranului, fragilul armistiţiu convenit pe 8 aprilie s-ar putea prăbuşi.

Preţurile petrolului au urcat cu 2% joi dimineaţă, dar au rămas sub 100 de dolari pe baril.

La Moscova, viceministrul de externe al Iranului, Ali Bagheri, a reiterat cererea ca activele îngheţate să fie eliberate în conturile bancare iraniene fără condiţii.

SUA au ripostat prin impunerea de sancţiuni asupra Autorităţii Strâmtorii Golfului Persic a Iranului, înfiinţată recent pentru a gestiona trecerea navelor prin această cale navigabilă. Teheranul a încercat să obţină acordul Omanului pentru coordonare.

Mesajul lui Mojtaba

Pe măsură ce tensiunile cresc în Iran cu privire la oportunitatea negocierilor cu Trump, liderul suprem al ţării, Mojtaba Khamenei, le-a spus oficialilor să nu transforme diferendele în diviziuni şi să se asigure că parlamentul, care este în prezent închis, se ocupă de preocupările economice ale publicului.

Analiză FT: Iranul negociază din poziție de forță, iar Trump caută o ieșire rapidă din conflict

Khamenei a afirmat că SUA şi Israelul încearcă să "îngenuncheze ţara".

"Planul orb al inamicului... este de a crea diviziune şi distrugere pentru a compensa înfrângerile sale militare", a spus el.

Omanul, furios pe Trump

Diplomaţi de rang înalt din Oman ar fi fost şocaţi şi furioşi în urma ameninţării lui Trump de miercuri.

Omanul, considerat un aliat al Occidentului angajat în medierea conflictelor din Orientul Mijlociu, a purtat discuţii cu Iranul privind viitorul strâmtorii, dar nu acceptă un acord care ar duce la taxarea trecerii sau la o interferenţă iraniană excesivă în libera navigaţie. Ziarele din Oman nu au relatat despre ameninţarea lui Trump.

Ca semn al represiunii continue din Iran, Amnesty International a anunţat că autorităţile au arestat peste 6.000 de persoane de când SUA şi Israelul şi-au lansat ofensiva pe 28 februarie, inclusiv protestatari, jurnalişti, avocaţi, apărători ai drepturilor omului, disidenţi şi membri ai minorităţilor etnice şi religioase.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
digi24.ro
image
Reacția directorului Lamborghini după eșecul lansării primului Ferrari electric
stirileprotv.ro
image
În plină criză politică, USR pune tunurile pe serviciile secrete și le face responsabile de haosul din România
gandul.ro
image
Noi acuzații explozive pentru controversatul influencer Andrew Tate
mediafax.ro
image
Cum arată controversatul portar Carlos, la 20 de ani de la sfertul UEFAntastic Steaua – Rapid. Foto
fanatik.ro
image
Profesorul Stephan Lewandowsky, expert în război cognitiv, pentru Libertatea: „Există suficiente dovezi că în spatele unor comportamente coordonate și neautentice sunt actori afiliați agențiilor Rusiei”
libertatea.ro
image
Frații Tate vor să se mute la Cluj-Napoca și să cumpere un hotel celebru, clădire istorică, unde să locuiască. Ce spune primăria
digi24.ro
image
Câți bani a câștigat Sorana Cîrstea pentru calificarea în turul 3 la Roland Garros
gsp.ro
image
Momentul de la Roland Garros care ”a scandalizat lumea tenisului”: ”Secvența e șocantă”
digisport.ro
image
Moment uriaș pentru Nadia Comăneci! Nicușor Dan o decorează la Palatul Cotroceni
click.ro
image
„Felicitări, România”. Mesajul Comisiei Europene după ce un castel din țara noastră a câștigat Premiul European pentru Patrimoniu
antena3.ro
image
Cum pot cumpăra investitorii români acţiuni la listarea istorică a SpaceX. Evalua­rea de 1.750 mld. dolari reprezintă de 13 ori capitalizarea totală a tuturor companiilor listate la BVB
zf.ro
image
Oraşele din România în care apartamentele vechi sunt mai scumpe decât cele noi. Diferenţe de 520 de euro/mp
observatornews.ro
image
Cum a reacționat Nicoleta Luciu, după dezvăluirile făcute de Sile Cămătaru? Actrița a uimit pe toată lumea
cancan.ro
image
5 vești rele la pensie. De ce pensionarii nu pot merge la tratament la mare? Pierd și o reducere de 1.400 lei
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
prosport.ro
image
Actele pe care asociația de proprietari este obligată să le arate locatarilor. Ce drepturi ai dacă administratorul refuză accesul la documente
playtech.ro
image
Wyscout și Opta au dat verdictul înainte de Dinamo – FCSB. Aici se poate decide derby-ul pentru Europa!
fanatik.ro
image
Pe cine ar fi propus Nicușor Dan premier dacă România ar fi fost o republică parlamentară. Condiții stricte pentru organizarea de alegeri anticipate
ziare.com
image
Rafael Nadal, de nerecunoscut! Internetul a ”explodat” după o poză: ”N-am crezut într-un milion de ani că-l voi vedea așa”
digisport.ro
image
Cutremur în televiziune! O vedetă a Antenei 1 vrea să schimbe tabăra și ar fi în negocieri cu Pro TV
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila în care stă Florin Dumitrescu. Arate exact ca în filmele din America. Piesa de rezistență e bucătăria, care seamănă cu una din restaurantele cu stele Michelin / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Acord de ultimă oră între SUA și Iran. Cine câștigă, cine cedează
mediaflux.ro
image
Fiul lui Schumacher și-a făcut apariția cu noua iubită. Ce ocupație are superba Clara
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Ce face ursul noaptea pe străzile din Brașov | VIDEO
actualitate.net
image
Sile Cămătaru rupe tăcerea despre relația cu Nicoleta Luciu: „Să știi că din copilărie fetele erau atrase de băiatul rău”
click.ro
image
Tensiuni după finala „Chefi la cuțite 2026”. Bianca Podosu, atac virulent la adresa Marinei Luca. „Degeaba ai școli, dacă nu știi să fii om”
click.ro
image
Maria Dumitru, primele declarații după eliminarea de la Survivor: „După întoarcerea la viața reală, fiecare intră în ritmul lui”
click.ro
Prințesa Charlotte a Prusiei foto profimedia 0604166030 jpg
După ce-a găzduit orgii la palat, sora Împăratului i-a șantajat pe swingerii aristocrați. Efectele devastatoare ale „Aventurii Kotze”
okmagazine.ro
Cindy Crawford foto Profimedia jpg
Nici măcar Cindy Crawford nu e perfectă! Boala care o face să arate obosită îi dă de furcă în modeling
clickpentrufemei.ro
Iancu de Hunedoara luptând împotriva turcilor în Bătălia de la Varna. Litografie de József Marastoni (© Wikimedia Commons)
Inovațiile militare ale lui Iancu de Hunedoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fosta membră a trupei A.S.I.A, condamnată la 8 luni de închisoare cu suspendare. Alina Crișan ar fi condus sub influența alcoolului
image
Sile Cămătaru rupe tăcerea despre relația cu Nicoleta Luciu: „Să știi că din copilărie fetele erau atrase de băiatul rău”

OK! Magazine

image
Moartea ei a fost una dintre marile tragedii regale ale secolului XX. Frumoasa regină a murit însărcinată, la doar 29 de ani

Click! Pentru femei

image
Nici măcar Cindy Crawford nu e perfectă! Boala care o face să arate obosită îi dă de furcă în modeling

Click! Sănătate

image
Gura uscată noaptea poate fi semn al unei boli. Medicul explică