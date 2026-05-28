Negociatorii din SUA și Iran s-au înțeles asupra unui acord. Președintele Donald Trump amână semnarea lui

Echipele de negociatori din SUA și Iran au ajuns la o înțelegere. Totuși, documentul nu a fost oficializat deoarece președintele american Donald Trump a amânat semnarea acordului.

Echipele de negociatori din SUA și Iran au convenit asupra unei prelungiri cu 60 de zile a armistițiului.

De asemenea, părțile au convenit asupra unui cadru de negocieri privind domeniul nuclear. Totuși, înțelegerea nu a fost anunțată public deoarece Donald Trump nu a semnat documentul. Președintele american a amânat personal decizia și le-a cerut mediatorilor câteva zile pentru a se gândi, scrie Mediafax.

Americanii vor pune capăt blocadei maritime, iar Iranul va restabili transportul maritim în strâmtoare, conform proiectului de memorandum prezentat de televiziunea iraniană și citat de CNN.

Documentul negociat de Iran și Statele Unite impune forțelor militare americane să se retragă din vecinătatea Iranului și să ridice blocada porturilor iraniene. În schimb, Iranul se angajează să restabilească numărul navelor comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz la nivelul de dinainte de război în termen de o lună.

Gestionarea traficului prin strâmtoare, inclusiv stabilirea rutelor, va fi făcută de Iran în cooperare cu Oman, a transmis și postul de radio de stat iranian IRIB. Navele militare sunt excluse din acord. Informația poate fi importantă deoarece IRIB este condus de persoane cu viziuni radicale din regimul iranian.

În încercarea de a accelera negocierile, ministrul de externe al Pakistanului, Mohammad Ishaq Dar, va zbura vineri la Washington pentru a se întâlni cu omologul său american, Marco Rubio.

Teheranul a atacat joi o bază aeriană americană din Kuweit, după ce Washingtonul a lovit forţele iraniene după ceea ce a descris ca fiind o operaţiune cu drone iraniene în apropierea strâmtorii Ormuz, evenimentele evidenţiind situaţia fragilă, întrucât ambele părţi refuză să cedeze teren în privinţa punctelor finale de dezacord.

Proiectul, asemănător cu cel care circulă deja în Orientul Mijlociu

Proiectul pe care Trump l-a prezentat nu este foarte diferit de cel care circulă de câteva zile în Orientul Mijlociu, conform căruia strâmtoarea Ormuz va fi deschisă navigaţiei comerciale, blocada americană asupra porturilor iraniene va fi ridicată, iar Iranului i s-ar acorda acces la active îngheţate în valoare de până la 12 miliarde de dolari, scrie News.

Obiectivul ar fi ca transportul comercial maritim în strâmtoare să revină la nivelurile dinainte de război în termen de 30 de zile şi ca negocierile, prevăzute să dureze până la 60 de zile, să înceapă cu privire la viitorul programului nuclear al Iranului. Acestea ar include discuţii despre stocul său de uraniu puternic îmbogăţit, o suspendare limitată în timp a îmbogăţirii ulterioare şi supravegherea de către Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), organismul de control nuclear al ONU.

China face presiuni pentru ca orice acord să fie ratificat de Consiliul de Securitate al ONU.

Planul nu i-ar conveni Israelului

Domeniul de aplicare actual al acordului ar fi profund inacceptabil pentru Israel, deoarece amână asumarea de către Iran a unor angajamente nucleare ferme şi impune ca un armistiţiu permanent să includă şi Libanul, menţionează The Guardian.

Proiectul nu este foarte diferit de cel care circulă la Teheran, dar este mai puţin specific în ceea ce priveşte ridicarea sancţiunilor asupra exporturilor de petrol şi produse petrochimice ale Iranului. De asemenea, acesta prevede navigaţia fără taxă în strâmtoarea Ormuz.

Acord separat al Iranului cu Oman

Iranul încearcă să negocieze un acord cu Oman, separat de orice memorandum de înţelegere, care ar duce la impunerea de taxe pentru "servicii de navigaţie". În declaraţii care nu au primit niciun răspuns oficial din partea Muscatului, Trump a ameninţat miercuri că va "spulbera" Omanul dacă acesta va încerca să ajungă la un acord cu Teheranul care să includă impunerea de taxe.

Marina Gărzii Revoluţiei Islamice a emis o declaraţie prin care şi-a reafirmat controlul asupra strâmtorii, afirmând că 26 de nave comerciale şi petroliere au primit permisiunea de a traversa strâmtoarea în ultimele 24 de ore.

Garda a declarat că "solicitarea permisiunii este obligatorie, iar traversarea pe alte rute va fi considerată o încălcare".

Mișcările Iranului

Marina IRGC a intervenit miercuri seara pentru a împiedica patru nave să traverseze strâmtoarea cu transponderele oprite. Aceasta a precizat că două nave au fost oprite pe loc, iar celelalte două au fost forţate să se întoarcă.

Confruntările de până acum dintre SUA şi Iran nu au oprit contactul indirect dintre cele două părţi, mediat de Pakistan şi Qatar, dar dacă operatorii de petroliere îşi intensifică eforturile de a traversa strâmtoarea fără permisiunea Iranului, fragilul armistiţiu convenit pe 8 aprilie s-ar putea prăbuşi.

Preţurile petrolului au urcat cu 2% joi dimineaţă, dar au rămas sub 100 de dolari pe baril.

La Moscova, viceministrul de externe al Iranului, Ali Bagheri, a reiterat cererea ca activele îngheţate să fie eliberate în conturile bancare iraniene fără condiţii.

SUA au ripostat prin impunerea de sancţiuni asupra Autorităţii Strâmtorii Golfului Persic a Iranului, înfiinţată recent pentru a gestiona trecerea navelor prin această cale navigabilă. Teheranul a încercat să obţină acordul Omanului pentru coordonare.

Mesajul lui Mojtaba

Pe măsură ce tensiunile cresc în Iran cu privire la oportunitatea negocierilor cu Trump, liderul suprem al ţării, Mojtaba Khamenei, le-a spus oficialilor să nu transforme diferendele în diviziuni şi să se asigure că parlamentul, care este în prezent închis, se ocupă de preocupările economice ale publicului.

Khamenei a afirmat că SUA şi Israelul încearcă să "îngenuncheze ţara".

"Planul orb al inamicului... este de a crea diviziune şi distrugere pentru a compensa înfrângerile sale militare", a spus el.

Omanul, furios pe Trump

Diplomaţi de rang înalt din Oman ar fi fost şocaţi şi furioşi în urma ameninţării lui Trump de miercuri.

Omanul, considerat un aliat al Occidentului angajat în medierea conflictelor din Orientul Mijlociu, a purtat discuţii cu Iranul privind viitorul strâmtorii, dar nu acceptă un acord care ar duce la taxarea trecerii sau la o interferenţă iraniană excesivă în libera navigaţie. Ziarele din Oman nu au relatat despre ameninţarea lui Trump.

Ca semn al represiunii continue din Iran, Amnesty International a anunţat că autorităţile au arestat peste 6.000 de persoane de când SUA şi Israelul şi-au lansat ofensiva pe 28 februarie, inclusiv protestatari, jurnalişti, avocaţi, apărători ai drepturilor omului, disidenţi şi membri ai minorităţilor etnice şi religioase.