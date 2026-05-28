Hagi și-a început oficial al doilea mandat la națională. „Regele” i-a „biciuit” pe tricolori la Mogoșoaia

Reprezentativa de fotbal a României a început pregătirile pentru meciurile amicale din luna iunie, primele partide din noul mandat al selecționerului Gheorghe Hagi (61 de ani), revenit la FRF după 25 de ani.

În iunie, echipa națională va disputa două partide de pregătire extrem de importante pentru configurarea noii strategii a primei reprezentative:

Marți, 2 iunie, ora 20:00 (ora României): Georgia – ROMÂNIA (Stadion „Mikheil Meskhi”, Tbilisi)

Sâmbătă, 6 iunie, ora 20:45: ROMÂNIA – Țara Galilor (Stadion „Steaua”, București)

Noul selecționer, Gheorghe Hagi, a dat startul pregătirilor încă de sâmbătă, 23 mai, susține FRF. În primele zile, tehnicianul a avut la dispoziție un nucleu format din 9 jucători: Dennis Man, Denis Drăguș, Valentin Mihăilă, Ianis Hagi, Deian Sorescu, Tony Strata, Virgil Ghiță, Răzvan Marin și Florinel Coman.

În această primă fază a reunirii, tricolorii au urmat un program special, cu un singur antrenament programat în prima parte a zilei, după care fotbaliștii au primit permisiunea de a petrece după-amiezile alături de familii.

Începând de marți, atmosfera de la CNF Mogoșoaia a intrat în linie dreaptă. Lotului inițial i s-au alăturat fotbaliștii convocați de la cluburile din Superligă (Rapid și Universitatea Craiova, CFR Cluj și U Cluj), dar și jucători din străinătate: Radu Drăgușin, Louis Munteanu, Otto Hindrich și Lisav Eissat.

Odată cu sosirea ultimilor jucători convocați, programul echipei naționale s-a modificat. Începând de miercuri, tricolorii au intrat oficial în regim de cantonament la Mogoșoaia.