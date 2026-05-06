Clasamentul președinților alcătuit de CTP „după răul cel mai mic”. Surpriză: ultimul loc nu e ocupat de Ion Iliescu

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a publicat un text în care realizează un „top al președinților postrevoluționari ai României”, pe care îl construiește „după criteriul răului cel mai mic”.

„Trăim și în epoca Topurilor. Prin urmare, m-am gândit să fac și eu unul: Topul președinților postrevoluționari ai României. Criteriul: răul cel mai mic. Deci, pe locul 1 va fi președintele care a produs cel mai mic rău mai mic. Pe ultimul, cel mai mare rău mai mic. Ca să pornim evaluarea, vă propun topul sussemnatului: 1. Traian Băsescu; 2. Emil Constantinescu; 3. Ion Iliescu; 4. Klaus Iohannis; 5. Nicușor Dan”, a scris CTP, pe Facebook.

Cristian Tudor Popescu îl critică dur pe președintele Nicușor Dan. „Calmul căderii în gol. Președintele Dan ne spune să fim calmi-calmi, că păstrează el echilibrul, cum l-a tot păstrat. Asta îmi creează în minte o imagine: N. Dan, care ține în mâini cu dificultate o bară de echilibru pentru acrobați pe sârmă, mult mai mare și mai grea decât el, mergând cu pași lenți și târșiți pe o linie ca pișatul boului, trasă cu creta pe asfalt”, a scris CTP.

În opinia gazetarului, moțiunea suveranistă AUR-PSD pe persoană fizică, „Să-l dăm jos pe Bolojan!”, împinge România pe niște șine la vale.

„Traseul arată așa:

1) O „peroadă” de instabilitate politică și prăbușire economico-financiară sub medierea iscusită a președintelui Dan.

2) Cerșit de păsuiri către UE.

3) Căderea țării în categoria Junk pentru investitorii străini. Devenim gunoiul Europei.

4) „Trecem la euro” în mod spontan, căci leul în comă mai valorează cam cât plasticul din care e făcut. Nu rămâne decât apelul la FMI. Care ne ajută, dar în schimbul unor măsuri mai dure decât cele ale lui Bolojan. Om fi în stare să le luăm?

5) Dincolo de FMI, ne mai așteaptă doar Consiliul Monetar. Adică, România își pierde suveranitatea, nu mai are controlul monedei naționale și al operațiunilor economico-financiare, fiind condusă de un board european. Iată cum suveraniștii pot duce România la dependență – o Românie paraplegică, cum ar zice G. Simion”, a scris CTP.

Despre Ilie Bolojan, gazetarul afirmă: „a aprins lumina în cămara cu șobolani roșii, dar l-a lăsat în penumbră pe gherlanul gușat, policolor, pe care îl are în PNL”

Gazetarul îl atacă dur pe Cătălin Predoiu, despre care spune că „nu a trecut printr-un vot popular decât o dată în lunga sa carieră politică – în calitate de candidat PNL la Primăria Capitalei, în 2016, a fost eliminat din turul 1 cu un rușinos 11,18%”.

„În rest, s-a fost parașutat peste noapte ministru al Justiției în 2008, în guvernul Tăriceanu. Apoi, mai mereu cu proptele din afara PNL, a rezistat sub 6 premieri: Boc, Ungureanu, Orban, Ciucă, Ciolacu, Bolojan. De 3 ori, pentru câte 3 zile, a ocupat funcția de premier interimar. În guvernul Bolojan a fost vicepremier. Cum să nu vrea să fie, în fine, prim-ministru plin, susținut cu brațele deschise de PSD, chiar dacă astfel PNL ar fi pierdut aproape tot electoratul?”, a mai adăugat Cristian Tudor Popescu.