Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Guvernul a aprobat negocierea unor acorduri cu Ucraina și Republica Moldova pentru dezvoltarea infrastructurii de transport strategic prin SAFE

Guvernul interimar accelerează proiectele de conectivitate strategică din estul Europei. În ședința de joi, 28 mai, Executivul a adoptat două memorandumuri care deschid calea unor acorduri majore cu Ucraina și Republica Moldova. Noile documente vizează dezvoltarea, modernizarea și administrarea infrastructurilor de transport esențiale pentru coridorul Tărășeni - Siret - Moțca - Ungheni - Berești, considerat prioritar pentru securitatea și mobilitatea regională în contextul Instrumentului european SAFE.

E vizată infrastructura de transport de interes strategic. FOTO Arhivă CNAIR

Acord strategic România–Ucraina pentru infrastructura de transport

Unul dintre memorandumurile adoptate vizează negocierea și semnarea unui acord cu Ucraina privind construirea, modernizarea și întreținerea infrastructurilor de transport de interes strategic dintre Pașcani (România) și Tărășeni (Ucraina). Documentul este necesar pentru implementarea Regulamentului (UE) 2025/1106, care instituie Instrumentul „Acțiunea pentru Securitatea Europei” (SAFE), destinat investițiilor în infrastructuri critice.

Potrivit Guvernului, proiectele vizate fac parte din coridorul strategic Tărășeni – Siret – Moțca – Ungheni – Berești, considerat un ax prioritar de conectivitate între Uniunea Europeană și partenerii săi estici. Acordul va crea cadrul juridic necesar pentru implementarea coordonată a unor investiții majore, precum Autostrada Pașcani – Suceava, Drumul Expres Suceava - Siret, modernizarea infrastructurii din zona punctului de frontieră Siret–Porubne, precum și modernizarea secțiunii M19 de pe teritoriul Ucrainei.

Documentul stabilește responsabilitățile celor două state în ceea ce privește finanțarea, proiectarea, execuția și administrarea infrastructurilor strategice, inclusiv posibilitatea ca România să realizeze lucrări pe teritoriul Ucrainei. Acordul prevede și constituirea unei Comisii Mixte care va coordona implementarea proiectelor, va supraveghea auditul tehnic și financiar și va asigura interoperabilitatea infrastructurii, cu sprijinul fondurilor europene disponibile prin Instrumentul SAFE.

Memorandum privind dezvoltarea şi gestionarea infrastructurilor de transport de interes strategic cu Republica Moldova

În aceeași ședință, Guvernul a aprobat și un memorandum privind negocierea și semnarea unui acord cu Republica Moldova pentru dezvoltarea și gestionarea infrastructurilor de transport de interes strategic, între care se numără și podul rutier de frontieră Ungheni–Ungheni.

Executivul precizează că documentul este necesar pentru implementarea investițiilor din același coridor strategic Tărășeni - Siret - Moțca - Ungheni - Berești, în contextul aplicării Instrumentului SAFE. Noul acord va stabili cadrul juridic, financiar și instituțional de cooperare între cele două state, precum și mecanismele de coordonare și implementare a proiectelor comune.

Memorandumul actualizează cadrul existent și prevede încetarea valabilității acordului semnat în 2022 privind podul Ungheni–Ungheni, înlocuindu-l cu un document adaptat noilor obiective de conectivitate regională și cerințelor europene.

