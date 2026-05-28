Dronă căzută în județul Maramureș. Zona a fost izolată de autorități

O dronă fără încărcătură explozivă a fost găsită joi, 28 mai, căzută în localitatea Băsești din județul Maramureș, iar ancheta a fost preluată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj.

La fața locului intervin echipaje de poliție și specialiști pirotehniști, iar zona a fost delimitată și securizată pentru efectuarea verificărilor specifice.

Din primele informații, aparatul nu ar avea încărcătură explozivă, însă autoritățile continuă cercetările pentru a stabili proveniența și circumstanțele în care aceasta a ajuns în zonă.

Primarul comunei, Ioan Călăuz, a declarat pentru vasiledale.ro că a fost și el la fața locului. După estimarea sa anvergura aripilor, drona are circa la 3 metri.