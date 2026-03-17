Diana Buzoianu, după valul de atacuri din timpul dezbaterii bugetului: „Dacă țipați mai tare la microfon, nu vă crește bărbăția”

Ședința comisiilor reunite pentru buget a fost marcată, marți, în Parlament, de un schimb dur de replici între Diana Buzoianu, ministrul Mediului, și senatorul PACE Paul Gheorghe. Parlamentarul a deschis tirul criticilor afirmând că o aștepta „de mult timp” pentru a-i spune că este incompetentă.

„Știți de când aștept să fiu lângă dumneavoastră să vă explic argumentat cât de incompetentă sunteți?”, i-a transmis Paul Gheorghe Dianei Buzoianu, potrivit Digi24.

Replica ministrei a venit imediat:

„Aroganțele și lătrătura nu iau locul argumentelor (....) Și să știți că dacă țipați mai tare la microfon, nu vă crește bărbăția.”

În apărarea Dianei Buzoianu a intervenit senatoarea USR Elena Dobra, care i-a transmis colegului din Opoziție să nu urmeze „modelul domnului Câciu”, făcând aluzie ieșirea nervoasă a deputatului PSD, care, tot marți, a ridicat tonul şi a lovit masa, în timp ce îi cerea explicații președintei de ședință, deputata PNL Gabriela Horga.

Senatorul PACE a continuat cu acuzații privind fundamentarea bugetului, despre care a spus că este „foarte prost construit”.



