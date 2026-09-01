 Diana Buzoianu acuză politizarea ANAR: „Un sistem vulnerabil, condus de prea mult timp la comandă politică. Întorc ochii la ilegalități cu prejudicii de zeci de milioane” | adevarul.ro
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Diana Buzoianu acuză politizarea ANAR: „Un sistem vulnerabil, condus de prea mult timp la comandă politică. Întorc ochii la ilegalități cu prejudicii de zeci de milioane”

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Diana Buzoianu, ministrul Mediului a lansat acuzații dure la adresa Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR), susținând că instituția a tolerat ani la rând exploatări ilegale de agregate minerale și că a fost controlată politic.

„ANAR a devenit un sistem vulnerabil, condus de prea mult timp mai degrabă la comandă politică, fără mari semne de răspundere din partea celor care întorc ochii la ilegalități cu prejudicii de zeci de milioane de lei pentru România”, a declarat Diana Buzoianu marți, într-o conferință de presă. 

Acuzații privind exploatări ilegale pe zeci de hectare

Ministrul Mediului a prezentat concluziile unui raport al Corpului de Control al Ministerului Mediului referitor la situația din bazinul hidrografic Olt. Potrivit acesteia, pe un teren de aproximativ 75 de hectare ar fi fost creat un lac artificial în urma unor excavații realizate fără autorizații.

„Este un lac creat cu încălcarea tuturor legislaţiilor, fără niciun fel de autorizaţie. Pentru acest lac, în ultimii 15 ani, nu s-a realizat niciun fel de control. Sistemul pentru Gospodărirea Apelor de la nivel local, directorul de la nivelul Administraţiei Bazinale, directorul de la nivelul Sistemului de Gospodărire a Apelor, inspectorii care trebuiau să se ocupe de control, nu au făcut niciun control la Mineralport, compania care, practic, a săpat toată această zonă. A luat peste cinci milioane de metri cubi de agregate ilegal, a adus un prejudiciu pentru România numai pe agregate de peste 10 milioane de lei. Nu mai vorbim de apă”, a afirmat Diana Buzoianu.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului
Diana Buzoianu, ministrul Mediului Foto: Inquam Photos / Tudor Pană

„Nu au făcut nici măcar un control”

Potrivit ministrului, verificările efectuate la nivelul Administrației Bazinale Olt au fost insuficiente, iar în unele cazuri controalele au lipsit complet.

„S-a ajuns în punctul în care nu au făcut din 2011 până în 2026 nici măcar un control”, a spus Buzoianu despre situația companiei Mineralport.

Diana Buzoianu a afirmat că nici în cazul companiei Pond Star nu ar fi existat verificări timp de 11 ani, în perioada 2010-2021, deși activitatea de exploatare se desfășura pe zeci de hectare.

Schimbare la conducerea Administrației Bazinale Olt

Ministra a explicat că raportul Corpului de Control recomandă măsuri disciplinare împotriva unor persoane din sistem, iar conducerea ANAR a propus înlocuirea directorului Administrației Bazinale Olt.

Mandatul directorului general Mădălina Ion-Duca expiră pe 2 septembrie, însă, potrivit Dianei Buzoianu, un punct de vedere juridic intern susține că acesta ar trebui prelungit.

„Domnul Cătălin Caloian, șef serviciu juridic la ANAR, argumentează că un om care a fost prins ignorând complet aceste ilegalități este singurul om căruia i se mai poate prelungi mandatul”, a declarat ministra.

Acuzații de influență politică

Diana Buzoianu a adăugat că situația de la „Apele Române” reprezintă un exemplu al modului în care instituția ar fi fost controlată politic

„În felul acesta prin folosirea funcţiei este încă o dovadă că această instituţie a fost acaparată cu totul politic şi sigur în cazul de faţă avem reprezentanţi PSD care sunt acolo la nivel local şi care înţelegem cu toţii de ce ei se zbat atât de mult ca ei să rămână în funcţie”

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